Ukrainoje savo batalioną turinti Milda Matulaitytė-Feldhausen: papasakojo, kas labiausiai sukrečia karo zonoje

Publicistė, radijo laidos vedėja, Delfi Plius autorė ir nuožmi Ukrainos palaikytoja Milda Matulaitytė-Feldhausen papasakojo, kas ją sulaikė Lietuvoje po 25-erių emigracijoje praleistų metų.

„Budrumo ir atsargumo kare reikia labiau nei baimės – karas išmoko nebepasitikėti“, – sako M. Matulaitytė-Feldhausen. Maža to, baisiausia toli gražu ne tada, kai sprogsta. Ne sirenos ir ne oro pavojus. Baisiausia – ne išgirsti, bet pamatyti tylą. „Jiems labai svarbu, kad mes liudijame – ir aš važiuoju ten liudyti“, – dėsto M. Matulaitytė-Feldhausen.

– Labai paprastas, bet kartu ir labai sudėtingas klausimas: įsivaizduokime, kad atsiranda žmogus, kuris niekada apie jus nieko nėra girdėjęs, ir jums tektų prisistatyti. Ką apie save papasakotumėte?

– Tai – viena iš užduočių, kokias duodu studentams, elevator pitch, kai kylant liftu nepažįstamajam per 30 sekundžių turėtum save pristatyti. Sunki užduotis. Geriausiai mane pristatyti kaip autorę, grįžusią iš Šveicarijos, mat, nori to ar ne, 25-eri ten praleisti metai uždeda emigrantės etiketę. Dar patinka, kai mane pristato kaip patriotę. Turbūt dėl to ir grįžau į Lietuvą, likau čia ir liksiu, nes čia man labai gerai.

– Esu girdėjusi jus vadinant moteriškąja Andriaus Užkalnio versija. Kaip jums tokia, pavadinkime, etiketė – maloni ar ne? Ar ji teisinga, jūsų akimis?

– Nei maloni, nei nemaloni. Iš pradžių ji gal buvo šiek tiek ir naudinga. Aš nuo A. Užkalnio skiriuosi tuo, kad rašau iš meilės Lietuvai ir jos žmonėms. Man čia patinka, man čia gerai, 25 metus praleidus Šveicarijoje matau, kokį potencialą mes čia turime – beprotišką. Čia beprotiškai gerai, čia beprotiškai daug pinigų, beprotiškai daug galimybių – tiek daug, kad beveik lygiuojamės į Ameriką. Čia turi tai, ką susikuri, arba tai, ko nenori susikurti, nes tau vakarais galbūt smagu taukšėti į klaviatūrą ir pilti neapykantą kažkam Feisbuke. O iš tikrųjų tai yra viso labo nepasitenkinimas savimi.

M. Matulaitytė-Feldhausen Kodėl aš čia likau? Nes man patinka daryti poveikį. Man patinka daryti įtaką. Man patinka keisti dalykus.

Grįžtant prie etiketės, aš, matyt, norėčiau būti TA Matulaitytė. O moteriškoji Užkalnio versija jau praeitas laiptelis, praėjęs etapas.

– Kaip Lietuva jums atrodė tik sugrįžus po emigracijos ir kaip viskas atrodo dabar, jau pagyvenus Lietuvoje?

– Aš buvau pikta. Grįžau pikta. Grįžau prieš dvejus metus ir mano grįžimas nebuvo toks, kad susikroviau lagaminus ir sąmoningai grįžau. Man tiesiog taip susidėliojo aplinkybės: tetos liga, mamos liga. Tetos mirtis, mamos mirtis. Turbūt būtų teisingiau sakyti, kad aš tiesiog atsidūriau čia.

Tuomet buvau pikta ir nelabai supratau, ant ko. Ir, žinoma, labai lengva pasirinkti silpniausią taikinį – Lietuvą. Tai daro labai daug emigrantų. Tik praleidusi šiuos dvejus metus Lietuvoje pradėjau suprasti, kodėl jie pikti, kodėl jiems smagu rašyti, kaip čia viskas baisu. O tiesa ta, kad esi piktas ant savęs ir nenori tvarkyti tų savo lentynėlių, tų savo problemų, kažkokių traumų ir trigerių viduje. Tada renkiesi lengviausią variantą – pykti ant Lietuvos. Aš irgi tą dariau, tą etapą sėkmingai praėjau.

Milda Matulaitytė-Feldhausen Foto: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Neišvažiavau atgal, nes bepykdama suvokiau, kad man čia yra labai gerai. Buvo momentas, kai sėdėjau ir galvojau, o ką man dabar daryti? Važiuoti atgal nenoriu, bet čia lyg ir neplanavau grįžti. Tuo metu neturėjau jokios firmos su kokiu nors puikiu pasiūlymu ar sutartimi. Neturėjau nieko, kas manęs čia lauktų. Tačiau pasąmonėje supratau, kad nenoriu ten, nors ten mano namai, ten mano šeima. Supratau, kad man čia per daug gerai, kad ten grįžčiau.

Po truputį, po truputį viskas dėliojosi ir susidėliojo – likau. Ir viskas atrodo be galo gerai, patikėkit manim, nes esu grįžusi iš vienos turtingiausių šalių. Kai sakau, kad čia geriau nei Šveicarijoje, žmonės, sakyčiau, net labai juokingai ant manęs supyksta: „Tu nieko nesupranti!“ Per tuos dvejus metus išgirdau tiek daug, ko nesuprantu, pavyzdžiui, žmonės man paaiškina, kaip viskas toje Šveicarijoje. O kas aš tokia, kad ginčyčiausi su turistais, kartą buvusiais Šveicarijoje!

M. Matulaitytė-Feldhausen Pavargau būti truputėlį durnesne, truputėlį kvailesne, truputėlį mažiau išsilavinusia, truputėlį...

Tačiau pasikartosiu: čia yra beprotiškų galimybių, kas mane beprotiškai veža. Taip, Šveicarijoje yra tų narvelių – auksinių, paauksuotų, sidabrinių, kokių tik nėra. Bet visi tie rėmai irgi yra – ir tu iš jų nelabai išeisi: į tam tikrus rėmus tave spraus kaimynai, draugai, darbdaviai ir t.t. O čia tu pats sprendi.

Kodėl aš čia likau? Nes man patinka daryti poveikį. Man patinka daryti įtaką. Man patinka keisti dalykus. Ir mane labai veža tas paveikslas, kai man bus kokie 85-eri, sėdėsiu prie jaukaus židinio, o gal tuo metu sėdėsiu Paryžiuje savo bute prie jaukaus židinio, ir galėsiu skaičiuoti, kokią įtaką ir pokyčius čia galėjau padaryti. O jei nieko ir nepadariau, nebus ant ko pykti – vadinasi, per mažai dariau arba visai nieko nedariau.

– Paprovokuosiu: lengva čia tau kalbėti. Pabuvai Šveicarijoje – nepavyko, todėl grįžai į Lietuvą. Ir iš viso, ką čia tavęs klausyti!

– Taip taip taip! Nepritapusi Šveicarijoje... 25 metus pritapau ir tada staiga nebe? Provokuok – mielai leidžiuosi į bet kokias provokacijas ir jos man labai patinka! Tiesiog atėjo momentas, kai pavargau Šveicarijoje būti tokia, kokios jiems manęs reikia. Pavargau būti truputėlį durnesne, truputėlį kvailesne, truputėlį mažiau išsilavinusia, truputėlį... Kaina, kurią jie moka, kad tu būtum tokia, kokie jie nori, yra puiki – atlyginimai puikūs, gyvenimo sąlygos tobulos. Ir, teisybę pasakius, po Šveicarijos nuvykus net į Vokietiją jautiesi kaip trečiojoje pasaulio šalyje.

– Atvykai į studiją vilkėdama aprangą, kuri labai aiškiai indikuoja meilę Ukrainai, o tuo pačiu – ir Lietuvai. Kai prasidėjo karas, vykai į Ukrainą: kiek kartų ten lankeisi ir kur esi nukeliavusi?

– Esu buvusi ir Charkive, ir Iziume, ir už Iziumo – į vieną, kitą pusę, kiek buvo galima nuvažiuoti iki paskutinio blokposto, kur kariškiai pasakė: ne, toliau mes jūsų neleisime. Reikėtų paskaičiuoti, bet, berods, jau septyni kartai. Stengiuosi palaikyti ritmą ir nuvykti bent kartą per du tris mėnesius. Visi mane sekantys skaitytojai ir klausytojai turbūt žino, kad turiu savo batalioną, į kurį per šiuos metus natūraliai įaugau. Mane priėmė, įsileido. Jie dirba savo darbą, aš – savo ir kartu bandome padaryti geriausia.

Milda Matulaitytė-Feldhausen, Vytautė Merkytė Foto: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Ne kiekvienas žmogus, kuris važiuoja į Ukrainą, ne kiekvienas, kuris veža paramą, sugeba įsitraukti į kariškių bendruomenę ir tapti jos dalimi, kad jie pasitikėtų ir civilę kažkur vežtųsi. Kaip tai įvyko?

Pasitikėjimas. Mes įaugome vienas į kitą. Aš nesu paramos fondas. Iš pradžių norėdama padėti važiavau tai su vienu, tai su kitu paramos fondu. Antrąkart išvažiavusi su paramos fondu atsitiktinai atsidūriau tame batalione ir prasidėjo mūsų istorija.

M. Matulaitytė-Feldhausen Jiems labai svarbu būti išgirstiems, aprašytiems, jiems labai svarbu, kad mes liudijame.

Turbūt prisimeni, kai parašiau tau labai sunkią žinutę iš Katedros aikštės, kai mano bataliono vadas parašė savo reakciją į jo interviu, kurį mes išspausdinome. Ten buvo didžiulė padėka, kuri mane tuomet taip supurtė. Stoviu prie kalėdinės eglės, su dukra planuojame, ką darysime, kaip švęsime ir ateina tavo gyvenimo dalimi tapęs momentas – iš šalčio, iš purvo. Mano bataliono vyrai stovi, kur stepės, kur be galo šlykštus klimatas – vasarą plius 40 laipsnių karščio, o naktimis temperatūra staigiai krenta ir labai šalta. Žiemą drėgna ir šalta. Ir būdama prie tos kalėdinės eglės gaunu įsiterpimą į kitą pasaulį, kur šalta, tamsu, mirtis. Tačiau jis tą savo žinutę suformulavo taip, kad aš suvokiau: mano darbe yra be galo daug prasmės. Jiems be galo svarbus mūsų palaikymas.

Kalbėjau su labai daug karių, nes sugalvojau padaryti atskirą rubriką apie karius. Kiekvienas karys, sužinojęs, kad aš iš Lietuvos, pirmiausia pasako ačiū. Gal jis tiesiogiai nieko negavo, bet ta žinia, kiek mes darome, jį yra pasiekusi. Ir ta vado žinutė buvo įtvirtinimas, taško padėjimas, kad prasmė yra. Jiems labai svarbu būti išgirstiems, aprašytiems, jiems labai svarbu, kad mes liudijame ir važiuojame ten liudyti.

– Keliavai ir viena: ar nebuvo baisu? Ir kokiomis taisyklėmis tuomet vadovavaisi?

– Jei pasakyčiau, kad nebuvo baisu, savo batalione būčiau laikoma kvaile. Bijoti reikia ir kare visi bijo. Tačiau mano baimė dažnai būna pavėluota. Kartais tik dabar ji mane pasiveja, bet tuo momentu, kai tu esi daryme, važiavime, tos baimės nejauti. Gal ją užgniauži ar verti ją į atsargumą, nes atsargumo reikia.

Kartais aš stokoju intuicijos apsisaugoti – nepaisant visko, ką esu mačiusi, esu tik civilė. Kariai tą karą mato kitaip ir žino, kada man reikėtų saugotis. Tokiomis akimirkomis supranti, kad nematai realių pavojų.

Karas išmoko nebepasitikėti. Paprastas pavyzdys: ukrainietis vairuotojas paprašė manęs pasakyti savo pavardę, o ta pavardė – Milda Matulaitytė-Feldhausen. O jis: „Tai ir aš čia gal Marilyn Monroe?Mane tai labai užgavo, bet susitvardžiau. Neatsimenu, ką pasakiau, bet vaikinas susiprato ir atsiprašė už tokią savo repliką. Bet visa tai iš to, kad niekada nežinai, kokio plauko ir kas bando pralįsti, spekuliuoja. Karas ištraukia ir visus gražiausias, ir bjauriausius dalykus. Randasi tų, kurie bando apsimesti, kuo nėra, bando pasipelnyti.

Rusijos karas prieš Ukrainą Foto: Scanpix

Važiavimo vienai nevertinčiau kitaip nei kitų kartų. Esu pakankamai drąsi ir pasitikinti savo jėgomis apsiginti, kas, aišku, yra šiek tiek naivu, nes kritiniu atveju nežinia, kaip būtų. Bet tikslo turėjimas išmoko būti budriai. Budrumo ir atsargumo kare reikia labiau nei baimės.

– Kas tave pačią labiausiai nustebino, šokiravo būnant Ukrainoje ir bendraujant su kariais?



– Žmonės, nelabai nusimanantys apie karą, pasakoja, kad labiausiai traumuoja tas ir tas. Sakau, žmonės, sustokite – kiekvieną traumuoja visai kiti dalykai. Visi pradeda nuo lengviausio: sirenos, oro pavojus. Iki šio karto sirenas ir oro pavojų priimdavau kaip savaime suprantamą dalyką, neslėpsiu, esu ne vieną, ne dvi ir ne tris pramiegojusi kaip ir daugelis. Tokia kasdienybė. O šįkart tos oro pavojaus ir sirenos tarsi po oda palindo. Galbūt dėl to, kad šis kartas buvo ypatingai emociškai brutalus. Gal dėl nuovargio ir suvokimo, kaip viskas trapu.

Su vieno būrio vadu iš vakaro susitarėme, kad atvažiuosiu nufotografuoti. Jis – ne tik būrio vadas, bet jau tapęs tikrai geru bičiuliu. Ir septintą valandą gaunu komandą, kad pasikeitė planai ir mes važiuojame kitur. Man pasakoma, kad važiuojame į ligoninę. Esu įpratusi neklausinėti: jeigu reikės, man pateiks informaciją, o jei nereikia, visuomet laikausi šone.

M. Matulaitytė-Feldhausen Tąkart aš pamačiau tylą. Ne išgirdau, bet pamačiau. Tą keturių stiprių, drąsių vyrų tylą. Ir ta tyla tiesiog pjausto.

Ligoninėje perėjome per vieną, kitą palatą. Jie eina priekyje, aš – iš paskos. Jie prieina prie ligoninės transporto, o aš kažką fotografuoju, nes iliustracijų visada reikia. Ir tik beuždarant gydytojui automobilio duris suprantu, kad ten ir yra tas vadas – sužeistas. Priėjau prie jo, jis pasakė: matai, taip ir nenusifotografavom.

Jie gyvena šią sekundę, šią minutę, šią valandą, šią dieną – tai ir yra ta realybė. Kitos minutės gali nebūti. Tos uždaromos durys, ta frazė – viskas vyksta labai ramiai, tiksliai. Kariai pasitiki gydytojais, vykdo vado įsakymą. Bet tas ramus pasakymas mane atjungė. Supratau, kad aš esu prastam filme, nes dekoracijos nelabai brangios. Ir įkrentu į kažkokią būseną.

Vis tiek važiuojame į punktą, kur buvome sutarę. Keturi karo vyrai. Tyla. Tąkart aš pamačiau tylą. Ne išgirdau, bet pamačiau. Tą keturių stiprių, drąsių vyrų tylą. Ir ta tyla tiesiog pjausto. Supranti, kas įvyko ir kas galėjo įvykti.

Ir staiga vienas iš jų pradeda dainuoti. Ir tai turbūt man buvo baisiausias momentas. Nes baisiausia ne tada, kai sprogsta, o kiti momentai. Kai sprogsta, tavo smegenys priima tą informaciją: čia sprogsta, čia krenta, čia pavojus ir t.t. O čia posmelis – iš tylos, iš gilumos. Tokie momentai neužmirštami.

Kitas momentas, kai mano draugai, irgi kariškiai, mane pravežė už Charkivo – vasario mėnesį mirties keliu. Pliurzė, purvas, priešas pasitraukęs, šiek tiek toliau matyti apkasai ir eilė per pusę perlaužtų berželių. Ir Lietuvoje berželių vaizdas mane ten grąžina, ne sirenos.

– Ar sutiktum, kad žmonės, kurie labai akylai stebi karą, vis tiek iki galo nesupranta, nes mato įvykį, o kas vyksta po jo – nebe, nes jų ten nėra.

– Kodėl aš pradėjau šnekėti apie savo batalioną, žinoma, su bataliono vadovybės leidimu. Kai kalbu apie savo batalioną, man atrodo, žmonės kitaip suvokia karą ir kitaip priima tą informaciją. Tu šiek tiek priartini. Pažįstamų rate esu pasakojusi apie vadą – kas jis toks, iš kur. Žmonės prisiartina prie karo ir pradeda vertinti ne kaip praeinančius filmo vaizdus, bet kaip kažką savo. Ir tuomet atsiranda tam tikros atsakomybės. Sėdėdama toje tyloje parašiau postą, kad didvyrius išveža tylomis. Vakare susiskambinau su draugu Lietuvoje, kuris labai daug išmano, aukoja, remia, seka įvykius ir daro viską, kas jo valioje ir jėgose. Jis buvo perskaitęs įrašą ir manęs paklausė, o tai ką sužeidė? Sakau – TĄ. Ir jis: TĄ?!

M. Matulaitytė-Feldhausen Pliurzė, purvas, priešas pasitraukęs, šiek tiek toliau matyti apkasai ir eilė per pusę perlaužtų berželių. Ir Lietuvoje berželių vaizdas mane ten grąžina, ne sirenos.

Taip. Ko gera, mes niekada nepajėgsime suvokti to karo. Tai – labai sąmoningo žmogaus įžvalga: gali stebėti nors 24 valandas, bet tu nesi ten, nematai viso to. Aš tą karą matau realiau. Ruošdamasi kelionei skiriu labai daug laiko įdirbiui, kad susidaryčiau sąlygas būnant vietoje eiti į gylį, matyti problemas. Kuo daugiau tavimi pasitiki, tuo daugiau pasakoja. Vakare, kai jie sugrįžta, atsisėda pavargę, kažkas pasako kokį nors sakinį ir supranti, kad tavo vaizdas, kurį buvai susidariusi, dūžta į šipulius. Ir tada dėlioji realų vaizdą.