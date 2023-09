Anot Pskovo srities gubernatoriaus, tarptautinis Pskovo oro uostas, esantis maždaug už 32 kilometrų nuo sienos su Estija, naktį iš antradienio į trečiadienį buvo atakuotas dronais. Oro uostas buvo nevienintelis taikinys. Remiantis Rusijos gynybos ministerijos duomenimis, dronų atakų būta ir Briansko, Riazanės, Oriolo, Kalugos bei Maskvos srityse.

„Dabar matome, kad Ukraina vienu metu deda pastangas dviejose srityse. Pirmoji – tai prasiveržimas pro rusų gynybos linijas okupuotose teritorijose, kur reikšmingą vaidmenį vaidina iš Vakarų gauta ginkluotė. Antroji – tai giliai Rusijos teritorijoje esančių objektų puolimas naudojant dronus. Tokius išpuolius rengti pavyksta vis geriau ir, kaip matome, vis didesniais atstumais, nes atstumas čia labai svarbu“, – nurodė jis.

Saugumo ekspertas pridūrė, kad Maskvoje esantys objektai pasižymi didele simboline reikšme.

„Dar Šaltojo karo metu buvo manoma, kad jeigu ir yra koks nors Rusijos regionas bei miestas, kuris yra labai gerai apsaugotas nuo oro atakų, tai Maskva, ir kad ji nepasiekiama. Bet dabar matome, jog tai netiesa, jog Ukraina gali savo jėgomis organizuoti sėkmingas Maskvos atakas.“

Derėtų pabrėžti, kad, jo teigimu, Ukraina tai daro savo išgalėmis: sąjungininkai Vakaruose nenori, kad jų duoti ginklai būtų naudojami Rusijai atakuoti – ir dar tokiu atstumu.

„Pskovas stovi beveik už tūkstančio kilometrų nuo sienos su Ukraina. Tai rodo, kad ukrainiečiai sugeba gaminti bepiločius, kurie skrenda vis toliau ir toliau, ir jų skaičius irgi gana didelis. Remiantis išankstiniais vertinimais, kuriuos pateikė rusai, į Pskovo oro uostą atskrido 10–20 dronų, ir rusai patyrė nemažų nuostolių“, – sakė K. Stoicesku ir pridūrė, kad bepiločių programa yra vienas iš Ukrainos prioritetų, jai skiriama daug dėmesio.

Ar šią dronų ataką galima laikyti Ukrainos sėkmės ženklu?

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Markas Milley anksčiau sakė, kad kol kas dar anksti kalbėti, ar ukrainiečių kontrpuolimas bus sėkmingas, bet jis tikrai bus labai kruvinas, ilgas ir sunkus.

Praėjusios savaitės pabaigoje pasirodė pranešimas, kad ukrainiečiai, tikėtina, prasiveržė pro pačią sudėtingiausią okupantų gynybos liniją. Ar galima teigti, kad ši didelė dronų ataka yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sėkmės ženklas?

K. Stoicesku sutinka, kad kalbėti apie kontrpuolimo sėkmę dar per anksti. „Apsišarvuokime kantrybe, ten prasiveržti iš tikrųjų labai sunku. Bet jeigu bus proveržis, tai, manau, tada ukrainiečiai darys pažangą greičiau,“ – atsakė jis.

Saugumo ekspertas pridūrė, kad Pskovo oro uosto ataka neturėjo būti netikėtumu, juk tai svarbi Rusijos aviacijos bazė. „Reikia atsižvelgti į tai, kad šiuo metu Rusija kare su Ukraina turi pranašumą ore, ukrainiečiai dar negavo naikintuvų „F-16“. Kai gaus, situacija, ko gero, pasikeis jų naudai, o iki tol ukrainiečių užduotis – maksimaliai susilpninti Rusijos karines oro pajėgas“, – pažymėjo K. Stoicesku.

Ekspertas pridūrė, kad net jeigu jau Pskovui buvo suduotas toks rimtas smūgis, sunku pasakyti, kiek toli gali pulti ukrainiečiai. Tikėtina, kad dabar rusai negalės jaustis komfortiškai nė viename aerodrome.

„Jiems tai buvo tikras šokas. Kur bus kita ataka? Sankt Peterburge? Jis yra netoli Pskovo, todėl nereikėtų stebėtis, jeigu ukrainiečiai smogs ir ten“, – reziumavo K. Stoicesku.

Budanovas: ataka surengta iš Rusijos teritorijos

Ukrainos karinės žvalgybos vadas penktadienį pareiškė, kad dronų ataka prieš Rusijos oro uostą, per kurią buvo apgadinti keli transporto lėktuvai, buvo įvykdyta iš Rusijos teritorijos.

„Dronai, kuriais buvo atakuojama Pskovo oro bazė „Kresty“, buvo paleisti iš Rusijos“, – socialiniame tinkle parašė Kyrylas Budanovas, pridurdamas, kad „per ataką nukentėjo keturi Rusijos kariniai transporto lėktuvai IL-76“.

Pasak „Ukrinform“, K. Budanovas komentare „The War Zone“ sakė: „Mes dirbame iš Rusijos teritorijos“, tačiau nenurodė nei naudojamų kovinių dronų skaičiaus, nei tipo. Taip pat jis neatskleidė, kas konkrečiai įvykdė ataką – Ukrainos žvalgybos agentai ar Ukrainos specialiųjų tarnybų vadovaujami partizanai.

Kartu K. Budanovas patvirtino, kad per ataką nukentėjo keturi Rusijos kariniai transporto lėktuvai Il-76. „Du buvo sunaikinti, o du – smarkiai apgadinti“, – pažymėjo jis.

Pasak jo, į šiuos orlaivius buvo taikytasi specialiai, nes Rusija juos naudojo kariniams kroviniams ir desantiniam personalui gabenti.

K. Budanovas atskleidė keletą smūgio detalių: taikiniais tapo degalų bakai ir svarbi sparno lonžerono detalė, esanti IL-76 viršutinėje dalyje.

Kaip pranešta anksčiau, naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį dronai atakavo karinį aerodromą Pskovo srityje ir išvedė iš rikiuotės keturis Rusijos transporto lėktuvus Il-76.

Britų žvalgyba: Rusijos oro gynyba patiria sunkumų pastebėdama dronus

Pastarųjų dronų atakų Rusijos teritorijoje fone šios šalies oro gynyba veikiausiai patiria sunkumų pastebėdama ir sunaikindama puolančius bepiločius, ketvirtadienį platformoje „X“ (buvusiame tviteryje) paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija, po to, kai naktį iš rugpjūčio 29 d. į rugpjūčio 30 d. Rusijoje užfiksuota didžiausia ataka prieš šią šalį nuo jos invazijos į Ukrainą pradžios.

The Russian Ministry of Emergency Situations admitted that two Il-76 military transport aircraft caught fire in Pskov.