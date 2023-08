Macronas: Prancūzijos ambasadorius liks Nigeryje

Prancūzijos ambasadorius Nigeryje, nepaisant karinio perversmo, liks savo poste šioje Vakarų Afrikos šalyje. Tai pirmadienį susitikime su diplomatais pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, praneša agentūra „Reuters“.

Kartu jis pabrėžė, kad Prancūzija ir toliau remia nuverstąjį demokratiškai išrinktą Nigerijos prezidentą Mohamedą Bazoumą.

Naujoji karinė vyriausybė Nigeryje, pasak jos Užsienio reikalų ministerijos, penktadienį nurodė Prancūzijos ambasadoriui per 48 valandas palikti šalį. Šis sprendimas, be kita ko, priimtas dėl to, kad ambasadorius atsisakė susitikti su pučistų užsienio reikalų ministru. Esą ir kiti Prancūzijos vyriausybės veiksmai prieštarauja Nigerio interesams.

Generolo Abdourahamanės Tianio vadovaujami pučistai liepos 26 d. nuvertė prezidentą M. Bazoumą. Jie paskelbė, kad jam bus pareikšti kaltinimai dėl valstybės išdavimo.

M. Bazoumo išrinkimais 2021 m. buvo pirmasis demokratinis valdžios pasikeitimas Nigeryje, kuriame kariškiai nuo 1960 m., kaip buvo paskelbta nepriklausomybės nuo Prancūzijos, keturis kartus įvykdė perversmą.