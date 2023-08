„Wagner“ grupuotės vadovas, Rusijos didvyris, tikras savo tėvynės patriotas Jevgenijus Viktorovičius Prigožinas žuvo dėl Rusijos išdavikų veiksmų“, – trečiadienio vakarą rašė „Grey Zone“.

Šiame kanale J. Prigožinas, be kita ko, skelbė vaizdo įrašus, kuriuose kaltino Rusijos karinę vadovybę nesugebėjimu vadovauti karui. Čia jis taip pat paskelbė apie žygį į Maskvą.

Po žinios apie savo vadeivos žūtį „Wagner“ samdiniai sako „nerandantys žodžių netekčiai apibūdinti“ ir užsiminė apie privačios karinės bendrovės ateitį, rašo „Sky News“.

„Bet dar turime kitų vadų, kuriems esame įsipareigoję paklusti. Sprendžiant iš nugirstų kalbų, liekame aktyvūs. Gedime žuvusiųjų. Laikykimės išvien“, – „Wagner“ priklausančiame „Telegram“ kanale paskelbtame privačiame vaizdo įraše sakė vienas samdinys.

Kitas pridūrė, kad grupė „laukia“ vyresniųjų vadų įsakymų, ką daryti toliau, ir pareiškė, jog šiuo metu „neturi ką pasakyti“.

Wagner soldiers crying like babies by a memorial dedicated to Prigozhin and Utkin in front of the Wagner HQ in St Petersburg.