Vokietija lengvina pilietybės suteikimą užsieniečiams

Vokietijos vyriausybė trečiadienį pritarė vidaus reikalų ministrės Nancy Faeser pateiktam naujo pilietybės įstatymo projektui. Jis leis užsieniečiams lengviau gauti vokišką pasą. Mažindamas kliūtis pilietybei gauti, Berlynas, be kita ko, tikisi pritraukti kvalifikuotos darbo jėgos. Projektą dabar svarstys Bundestagas. Jei čia įstatymui bus pritarta, jis galės įsigalioti.

Remiantis projektu, prašyti Vokietijos pilietybės bus galima jau po penkių šalyje praleistų metų. Norintieji gauti vokišką pasą, turės išpažinti laisvos visuomenės vertybes. Todėl į pilietybę negalės pretenduoti asmenys, įvykdę nusikaltimus iš antisemitinių ar rasistinių motyvų. Be to, viena sąlygų – kad žmonės galėtų pragyventi be socialinių išmokų. Ypač gerai integruoti žmonės Vokietijos pilietybę galės gauti jau po trejų metų. Įstatymas leis turėti kelias pilietybes.

Mažindama kliūtis pilietybei gauti, Vokietija, pasak N. Faeser, nori sukurti paskatas kvalifikuotiems darbuotojams. „Geriausius pasaulio protus pritrauksime tik tada, jei jie artimoje ateityje galės tapti visaverte mūsų visuomenės dalimi – su visomis demokratinėmis teisėmis“, – trečiadienį Berlyne kalbėjo ministrė. Modernus pilietybės įstatymas esą yra svarbus raktas į Vokietijos konkurencingumą.

„Priėmus naująjį pilietybės įstatymą, žmonės, kurie gyvena iš savo darbo, galės greičiau tapti Vokietijos piliečiais, – socialiniame tinkle X teigė Vokietijos teisingumo ministras Marcas Buschmannas. – Kartu sugriežtinsime taisykles socialinių išmokų gavėjams. Nes mums reikia imigracijos į darbo rinką, o ne į socialinės apsaugos sistemas!“