Filmuotoje medžiagoje V. Putinas keletą sekundžių sutrikęs žiūri į kairės rankos riešą, tarsi norėdamas pažiūrėti į laikrodį, tačiau jo laikrodis yra ant kitos – dešinės – rankos.

Po akimirkos V. Putinas jau tarsi apsimeta, kad nieko neįvyko – neva jis tik žiūrėjo į rankogalius.

Išplitus šiam vaizdo įrašui internautai vėl ėmė aptarinėti teorijas, esą V. Putinas turi antrininkų, kurie prireikus jį pakeičia.

„Putinas pamiršo, kad nešioja laikrodį ant dešinės rankos. O gal tai ne Putinas? Kas vyksta?“ – socialiniame tinkle X klausė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka, pasidalinęs videoklipu, kuriame V. Putinas užfiksuotas antradienį Rusijos strateginės plėtros ir nacionalinių projektų tarybos posėdyje.

Putin forgot he wears his watch on his right hand.

Or that isn't Putin?