Navalno bendražygių tyrimas: per Lietuvą keliavo prekės Putino jachtai

Aleksejaus Navalno komanda, užsiimanti kovai su korupcija skirtais tyrimais, paskelbė vaizdo medžiagą, kurioje pasakoja apie jachtą „Graceful“, kuri galimai priklauso Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Tyrime teigiama, kad jau prasidėjus karui Ukrainoje jachtos modernizavimui buvo išleisti trys milijardai rublių (apie 50 mln. eurų). Visi darbai buvo atliekami Europoje.

Jau prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje, kai V. Putino jachta atsidūrė Europos sankcijų taikinyje, Europos bendrovės atliko didelio masto remontą: buvo iš pagrindų perdažytas jachtos korpusas, pakeista sraigtasparnio nusileidimo aikštelės ir denių dangą, įrengti nauji gultai ir skėčiai nuo saulės, atnaujinti baldai, atlikti lifto, baseino ir burbulinės vonios atnaujinimo darbai, buvo poliruojamas marmuras, atlikta saunos zonos garso sistemos modifikacija, įrengta nauja kajutė.

2023 metų pavasarį bendrovė „Breeze Marine“ ėmėsi elektroninės sistemos MTU, skirtos V. Putino jachtos variklio valdymui, pakeitimo ir instaliacijos.

Uniformas jachtos ekipažui siuvo italų bendrovė „Floating Life“. Oficiali siuvimo darbų užsakovė buvo Estijos bendrovė, pinigai buvo pervesti į sąskaitą Turkijoje – sumokėta bendrovei, registruotai Dubajuje. Atlikus mokėjimą, prekės iš Italijos keliavo į Lietuvą, iš ten į Kaliningradą, o tada – tiesiai į jachtą. Tokia pati schema buvo taikoma ir skėčiams nuo saulės: Turkija–Lietuva–Kaliningradas.

Navalno bendražygių tyrimas: per Lietuvą keliavo prekės Putino jachtai

Dviejų Estijos bendrovių dalyvavimas, pasak tyrėjų, šiose skirtingose istorijoje neatsitiktinis. Bendrovė, padedanti apeinant sankcijas įsigyti drabužių, valdoma to paties asmens, kuris talkino ir jachtai gaunant reikiamų ekranų. Prasidėjus karui, bendrovės reikalai pradėjo akivaizdžiai gerėti. 2021 metais jos apyvarta siekė 432 tūkst. eurų, o jau 2022 metais – 1 mln. 257 tūkst. Pirmąjį 2023 metų pusmetį jau perlipo 600 tūkst. eurų.

Tyrėjai atkreipia dėmesį, kad likus kelioms savaitėms iki plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, „Graceful“ buvo išgabenta iš „Blohm + Voss“ laivų statyklos Vokietijoje, kur ji buvo remontuojama. Anot tyrimo autorių, jachta buvo paimta skubos tvarka, nors remontas turėjo trukti dar metus. Laivas buvo perkeltas į Kaliningradą, o iš ten, laikinai pakeitus pavadinimą, išsiųstas toliau.

Anot A. Navalno bendražygių, Italijoje areštavus su V. Putinu siejamą jachtą „Šecherezada“ buvo nuspręsta paimti seną V. Putino jachtą ir jos pagrindu pagaminti naują. „Graceful“ atliktas kapitalinis remontas.

Vien 2022 metais „Graceful“ buvo išleisti beveik trys milijardai rublių. Tyrimo autoriai pažymi, kad sąskaitų su tokiomis sumomis nematė nuo tada, kai tyrė „Putino rūmus“.

„Graceful“ įguloje, kaip išsiaiškino A. Navalno bendražygiai, yra Rusijos federalinės apsaugos tarnybos darbuotojų, anksčiau dirbusių „Šecherezadoje“. Be to, „Šecherezados“ įgula vis dar gauna atlyginimus neva už darbą šioje jachtoje. Tam išleidžiama 20 milijonų rublių per mėnesį.

Birželio mėnesį atnaujinta jachta „Graceful“ buvo matyta Sankt Peterburge, tada ji patraukė į Sočį.