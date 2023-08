Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 258 820 karių

Rusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 23 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 258 820 karių, įskaitant 480 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai trečiadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai sunaikino 4 373 Rusijos tankus (+11 per pastarąsias 24 val.), 8 488 (+12) šarvuotąsias kovos mašinas, 5 318 (+23) artilerijos sistemų, 722 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 491 priešlėktuvinės gynybos sistemą, 315 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 7 745 (+23) automobilius, 18 laivų, 4 324 (+12) dronus, 800 (+3) specialiosios technikos vienetų ir 1 406 sparnuotąsias raketas.

Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.