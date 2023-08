Nyderlandų vyriausybės atstovas sakė naujienų agentūrai AFP, kad V. Zelenskio lėktuvas nusileido apie vidurdienį.

Kaip teigiama, Ukrainos lyderis karinių oro pajėgų bazėje Eindhovene susitiks su Nyderlandų premjeru Marku Rutte.

V. Zelenskis į šią šalį atvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV davė Nyderlandams ir Danijai sutikimą tiekti Kyjivui naikintuvus „F-16“.

Ukrainos vadovas socialiniuose tinkluose patvirtino, kad atvyko į Nyderlandus, ir nurodė, jog ten vieši su savo sutuoktine Olena ir savo komanda. Pasak V. Zelenskio, jo vizito metu bus diskutuojama apie „F-16“, Pasaulinį taikos susitikimą, taikos formulę ir teisingumą už Rusijos nusikaltimus.

Olena @ZelenskaUA and I arrived in the Netherlands with the team.

The Global Peace Summit, #PeaceFormula, and justice for Russian crimes will all be on agenda.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023