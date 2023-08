Rusai apšaudė Nikopolį iš artilerijos, per ataką nukentėjo moteris

Rusijos kariškiai iš sunkiosios artilerijos apšaudė Dnipropetrovsko srities Nikopolio miestą. Per ataką nukentėjo moteris.

Tai pareiškė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, praneša portalas „rbc.ua“.

„Šiandien Nikopolis drebėjo nuo priešo sviedinių. Miestui smogė Rusijos kariuomenės sunkioji artilerija", – parašė pareigūnas „Telegram“ kanale.

Per apšaudymą nukentėjo 71 metų moteris. Sužeistoji nugabenta į ligoninę, jos būklė – vidutinio sunkumo.

Be to, per ataką apgadinta 15 privačių namų, šeši ūkiniai pastatai, nutrauktos penkios elektros perdavimo linijos.

Dnipropetrovsko sritis yra netoli fronto linijos. Todėl regiono gyvenvietes priešas apšaudo kone kasdien. Ypač nukenčia Nikopolis.