„Šiandien 8.55 val. iš Sankt Peterburgo į Mačiuliščių karinį aerodromą atskrido verslo lėktuvas, susijęs su grupės „Wagner“ struktūromis, jo registracijos numeris RA-02878. Šis lėktuvas į Baltarusiją atvyksta trečią kartą po „Wagner“ „maišto“. Tai nėra pagrindinis J. Prigožino lėktuvas (RA-02795), stovintis Maskvoje nuo liepos 19 d. po apsilankymo Baltarusijoje“, – sakoma pranešime.

Kitas privatus lėktuvas „Beech C90GTi King Air“ su registracijos numeriu RA-07893 nusileido Mačiuliščių kariniame aerodrome 9.20 val., atskridęs iš Šeremetjevo.

Baltarusijos valdžia leido „Wagner“ samdiniams įkurti stovyklą Mogiliovo srities Celio kaime, ten pastatytos palapinės beveik 9 tūkst. žmonių.

Ukrainos žvalgyba atidžiai stebi žmonių grupes, judančias iš Rusijos į Baltarusiją. Susirūpinimą dėl „Wagner“ pajėgų buvimo Baltarusijoje pareiškė ir Lenkija. Ketvirtadienį Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis sakė, kad Baltarusijoje gali būti apie 4 tūkst. „Wagner“ samdinių.

Today at 08:55, a business jet connected with the structures of PMC Wagner (reg.number RA-02878) arrived at Machulishchy military airfield from St. Petersburg.

This particular BAe 125-800B arrives in Belarus for the third time since the “rebellion”.

