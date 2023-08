Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 247 230 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 540 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 2 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 247 230 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 217 tankų, 8 213 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 866 artilerijos sistemų, 700 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 463 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 4 042 dronų, 1 347 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 349 automobilių, 718 specialiosios technikos vienetų.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.