Putinas neatmeta taikos derybų su Ukraina galimybės

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas teigia neatmetantis taikos derybų su Ukraina galimybės, praneša BBC.

Kalbėdamas spaudos konferencijoje po susitikimo su Afrikos lyderiais Sankt Peterburge, V. Putinas sakė, kad Afrikos ir Kinijos iniciatyvos gali prisidėti siekiant taikos.

Tačiau, anot jo, paliaubas įgyvendinti būtų sunku nes Ukrainos kariuomenė puola.

Anksčiau tiek Ukraina, tiek Rusija skelbė, kad prie derybų stalo sėstųsi tik su tam tikromis išankstinėmis sąlygomis.

Ukraina siekia atstatyti tokias šalies sienas, kokios buvo 1991 m., o Kremlius tam itin priešinasi. Maskva aiškina, kad norėdamas taikos derybų Kyjivas turėtų pripažinti „naują teritorinę realybę“.

Spaudos konferencijos metu vėlų šeštadienio vakarą V. Putinas pareiškė, kad kol kas neplanuojama suaktyvinti karo veiksmų Ukrainos fronte.

Jis taip pat teisinosi, kad Kremliaus kritikus reikia suimti, nes kai kurie žmonės neva kenkia Rusijai iš vidaus.

Be to, Rusijos prezidentas pridėjo, kad Maskva įvykdė „prevencinius smūgius“ po to, kai anksčiau šią liepą įvyko Kerčės tilto sprogdinimas. Tačiau Ukraina oficialiai atsakomybės už sprogimą neprisiėmė.

Kaip anksčiau pranešta, Rusija pasitraukė iš susitarimo dėl Ukrainos grūdų eksporto Juodąja jūra ir atakavo Ukrainos Odesos uostą, kur saugoma dalis eksportui paruoštų grūdų.