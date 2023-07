Apie tai praneša „Gruzija.Online“ ir „Netgazeti“.

„Astoria Grande“ į Sakartvelą iš Sočio atplaukė liepos 26-ąją. Kitos dienos vakare prie jo atėjo Batumio gyventojų ir surengė protestą. Ant atsineštų plakatų buvo matyti užrašai: „Abchazija – tai Sakartvelas“, „Rusija – okupantė“, „Palikite mūsų šalį“, „Rusija iš mūsų atima tėvynę, gyvybes ir ateitį“, „Rusijos karo laive, eik na****“ ir t. t., rašo nv.ua.

Gyventojų pyktį sukėlė tiek pats kruizinio lainerio atplaukimo faktas, tiek kai kurių Rusijos turistų pareiškimai, kad „Rusija išlaisvino Abchaziją iš gruzinų“. O keletas jų žiniasklaidai netgi prisipažino lankęsi okupuotoje Abchazijoje, o tai yra Sakartvelo įstatymų pažeidimas.

"No to Russification of #Georgia " - Protest against the Russian ship and pro- #Russia |n policy in #Batumi . Civil activists are protesting against the arrival of Russian occupants on a cruise ship. pic.twitter.com/tSuDO1X93p

„Jie turi nuolatos jausti diskomfortą ir gauti tinkamą atsaką už šlykščius pareiškimus, kuriuos padarė mūsų mieste, Batumyje, trypdami mūsų orumą, savigarbą ir patriotizmą“, – sakė aktyvistai.

Vykstant protestui, vienoje lainerio kajutėje suplevėsavo Rusijos vėliava, bet netrukus pradingo. Taip pat kai kurie rusai protestuotojams rodė nepadorius gestus ir bandė juos perrėkti.

Kaip rašo žurnalistai, be Batumio, protesto akcija įvyko ir prie Tbilisyje esančio parlamento pastato. Praėjus valandai po protesto pabaigos, kruizinis laineris visgi išplaukė iš uosto.

If Russians think they are not going to face Ukraine and our support for Ukrainians in every inch of Georgia, they are wrong and were proven wrong by people of Batumi today. Cruise ship has left earlier than scheduled with the anthems of Georgia and Ukraine as a gift from 🇬🇪. pic.twitter.com/2aoEpQLIU5