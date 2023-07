Lukašenka neplanuotai užsibuvo pas Putiną

Per neplanuotai dviem dienoms pratęstą Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos vizitą Sankt Peterburge Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir toliau reiškė susirūpinimą dėl grėsmių, kurias galėtų kelti PKK „Wagner“ ir grupuotės finansininkas Jevgenijus Prigožinas.

Kaip rašo Karo studijų instituto (ISW) analitikai, remiantis liepos 25 d. BBC Rusijos tarnybos pranešimu, per liepos 23 d. įvykusį susitikimą V. Putinas iš pat pradžių pasakė A. Lukašenkai, kad yra pasirengęs pakoreguoti savo darbo grafiką ir pratęsti A. Lukašenkos vizitą, kad juodu galėtų kuo išsamiau pasikalbėti svarbiomis temomis.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas liepos 25 d. pranešė, kad per susitikimo pratęsimą V. Putinas ir A. Lukašenka ketina „susitikrinti laikrodžius ir pasikeisti nuomonėmis“, bet jokio susitarimo pasirašyti neplanuoja.

D. Peskovas taip pat nurodė, kad V. Putinas ir A. Lukašenka aptarinėja „Wagner“ ir Sąjunginės valstybės reikalus bei grėsmes, kylančias Rusios ir Baltarusijos pasienyje.

V. Putino sprendimas pratęsti susitikimą su A. Lukašenka veikiausiai byloja apie nepraeinantį jo nerimą dėl „Wagner“, kurio A. Lukašenka taip ir nesugebėjo išsklaidyti.

A. Lukašenka greičiausiai siekia pasinaudoti savo įtaka „Wagner“ grupei, kad priverstų V. Putiną ryžtis tam tikroms nuolaidoms.

Kaip teigė šaltinis Rusijos viduje, grupė „Wagner“ tapo svarbiausia tema, gvildenta per V. Putino ir A. Lukašenkos susitikimą, be to, A. Lukašenka siekė užsitikrinti didesnę ekonominę paramą Baltarusijai per Sąjunginės valstybės programas.

Anot šaltinio, V. Putinas norėtų, kad Baltarusija labiau įsitrauktų į karą Ukrainoje. V. Putinas esą atmetė A. Lukašenkos kompromisinį pasiūlymą dėl Baltarusijos pajėgų galios demonstravimo funkcijos prie Baltarusijos sienos su Ukraina.

Atrodo, kad viso vizito į Rusiją metu A. Lukašenka bando pasinaudoti V. Putino nerimu dėl „Wagner“, kad užsitikrintų palankias sąlygos Baltarusijos ir Rusijos santykių kontekste, taip pat atremtų V. Putino reikalavimus, susijusius su gilesne integracija į Sąjunginę valstybę ir didesniu Rusijos karo Ukrainoje palaikymu.