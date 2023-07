Daugiau nei 10 metų Sicilijoje gyvenanti lietuvė pasakoja, kad gaisrai saloje kyla kiekvienais metais, kaip ir daugelyje Pietų Europos vietovių, bet visoje Italijoje šiuo metu vyksta reiškiniai, kurių seniau tiek nebūdavo.

„Šiaurės Italijoje vakar ir užvakar buvo baisios krušos, tornadai siautė, liūtys baisios, daug išverstų medžių. O čia, Pietuose, beprotiškas gaisrų kiekis. Ką tik perskaičiau, kad vien Sicilijoje šįryt, 10 val., buvo 55 vietovės, kuriose degė ugnis. Palermo meras sakė, kad per 10 metų tai yra pirmas toks sunkus ugnies atvejis ir nebežino, kaip sutvarkyti“, – pasakoja S. Crisafulli.

Šiuo metu gaisrai išplitę daugiausiai Palermo rajone, tačiau taip pat dega ir Mesinos, Enos rajonai. Visu pajėgumu dirba gaisrininkai, savanoriai, civilinės saugos atstovai, kurie informuoja gyventojus.

„Pas mus yra nepaprastai karšta. Esame tokioje situacijoje, kai yra pačios aukščiausios temperatūros per paskutinį dešimtmetį fiksuojamos. Šiandien prognozuojama +48 laipsnių temperatūra. Jau dabar nėra, kuo kvėpuoti. 9 val. ryte temperatūra Katanijoje jau siekė 41 laipsnį“, – sako lietuvė.

🔥World wildfire news is from Italy 🔥

Palermo’s international airport was shut down overnight as fires burned around its… pic.twitter.com/EoOVVGU4UQ

— Kernow Weather Team (@KWTWeather) July 25, 2023