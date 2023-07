Stiprūs vėjai nutraukė elektros linijas ir užtvindė gatves, mažiausiai keturi žmonės žuvo nuo griūvančių medžių, du iš jų Kroatijos sostinėje Zagrebe, pranešė policija ir vietos žiniasklaida.

Ketvirtadienį Zagrebo gatvėse buvo valomos nuolaužos bei šiukšlės, valdžia įspėjo gyventojus nesilankyti parkuose, kur buvo išversti medžiai ir nutrauktos elektros linijos. Per audrą Zagrebe taip pat buvo nuverstas kranas, sunkiai sužalotas mašiną valdęs žmogus.

Zagrebo meras Tomislavas Tomaševičius pavadino vėlų trečiadienį smogusią audrą neturinčia precedento „tiek jėgos, tiek žalos atžvilgiu“.

Kaimyninėje Slovėnijoje prie Bledo ežero nuo krintančio medžio taip pat žuvo vienas žmogus. Bosnijos šiaurinėje Brčko dalyje irgi žuvo žmogus, pranešė vietos žiniasklaida, bet priežastis nenurodyta.

Audra Balkanuose praūžė tuo metu, kai Europą alina karščio banga, lydima miškų gaisrų, skelbiami įspėjimai apie pavojų sveikatai. Kai kurios Azijos ir JAV dalys taip pat nukentėjo nuo ekstremalių oro sąlygų.

Serbia Croatia In addition to Belgrade, due to a strong storm, a crane also fell in the Croatian capital, Zagreb.#STORM #Croatia pic.twitter.com/YB7YU5aJWG