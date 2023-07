Kol kas valdžia nustatinėja terminus, kada tiltas bus suremontuotas, ir vairuotojams siūlo naudotis keltine perkėla. Iš Krymo vedančiuose keliuose formuojasi milžiniškos spūstys.

Mašinų, išvykstančių iš Krymo Melitopolio kryptimi Rusijos aneksuotoje Chersono srityje, spūstis driekiasi 5 kilometrus, praneša „RIA Novosti“.

According to Google Maps, the traffic jam of those trying to leave crimea has reached 10 kilometers.