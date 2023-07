Aktualu atostogautojams: Turkiją, Graikiją, Kiprą svilins sunkiai pakeliamas karštis

Savaitgalį Graikijoje, Kipre, taip pat Vakarų Turkijoje prognozuojamas 40 laipsnių karštis.

Graikijos sostinėje Atėnuose jau penktadienį termometrų stulpeliai gali kilti iki 41 laipsnio padalos. Kultūros ministerija nurodė tokioms archeologinėms įžymybėms, kaip Akropolis, kelioms valandoms uždaryti turistų traukos vietas, jei bus itin karšta. Už įsigytus bilietus pinigai esą bus grąžinti.

Daugelyje vietų Graikijoje ir Kipre atidarytos kondicionuojamos salės, kad žmonės čia galėtų atsigaivinti. Gyventojai paraginti dirbti iš namų. Darbdaviai, be to, turėtų sudaryti lankstų darbo grafiką, kad žmonės galėtų išvengti vidudienio karščio. Ypač didelis dėmesys turi būti skiriamas vyresnio amžiaus žmonėms, ligoniams ir mažiems vaikams. Be to, esą negalima pamiršti naminių gyvūnų ir valkataujančių šunų bei kačių – jiems reikėtų parūpinti pakankamai vandens.

Graikijos civilinės apsaugos ministerija jau įspėja dėl padidėjusio gaisrų pavojaus kitą savaitę. Kadangi karščio bangą lydės didelė sausra ir nuo pirmadienio daugelyje šalies dalių bus labai vėjuota, išauga didelių gaisrų židinių pavojus, įspėjo ministras Vassilisas Kikiliasas.