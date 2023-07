Himalajuose sudužo sraigtasparnis, žuvo šeši žmonės

Penkių meksikiečių turistų ir nepaliečio piloto kūnai rasti nuolaužose netoli aukščiausio pasaulio kalno, sakė policijos atstovas.

Sraigtasparnis priklausė Nepalo oro bendrovei „Manang Air“. Nepale vis pasitaiko tokių katastrofų. Tai, be kita ko, lemia aplinkybė, kad čia yra daug kalnų ir orų sąlygos gali greitai kisti. Be to, Nepalo aviacijos tarnybos, ES vertinimu, nepakankamai rūpinasi aviacijos saugumu. Saugumo sumetimais Nepalo oro bendrovių lėktuvams neleidžiama įskristi į ES oro erdvę.

Šiais metais, vykdydamas vidaus reisą, Nepale sudužo 72 žmones skraidinęs lėktuvas. Pernai per orlaivio katastrofą žuvo 22 žmonės.