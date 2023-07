Akivaizdžiai susierzinęs Bulgarijos prezidentas, kurį V. Zelenskio elgesys išmušė iš vėžių, paprašė iš prezidentūros salės, kur buvo filmuojamas susitikimas, skubiai pasišalinti žurnalistus su filmavimo įranga.

V. Zelenskis Bulgarijoje iš esmės viešėjo tam, kad susitiktų su NATO ir Europos Sąjungą remiančių ministru pirmininku Nikolajumi Denkovu, kuris palaiko ginklų eksportą į Ukrainą ir ieško būdų, kaip parduoti civilinės branduolinės įrangos.

Susitikimas su R. Radevu – buvusiu oro pajėgų vadu, kuriam labiau prieš širdies Rusija ir ne toks patrauklus NATO – pakrypo dar bjauresne nei manyta linkme.

Delegacijos susėdo prie ilgo medinio stalo. Rusvai žalsvos spalvos drabužiais vilkintys ukrainiečiai sėdėjo akmeniniais veidais, vis parodydami kokią nejaukią grimasą ir kažką užsirašinėjo, kol Bulgarijos prezidentas aiškino, jog „karinio sprendimo“ nėra ir kad „daugiau ginklų problemos neišspręs“.

V. Zelenskis jam atsakė su pamatuota panieka. „Neduok Dieve, kad tokia tragedija ištiktų jus, ir jūs astidurtumėte mano vietoje. Ir jeigu panašių vertybių vienijami žmonės tada nepadės, ką jūs darysite? Sakysite: ei, Putine, prašau, imki Bulgarijos teritoriją? Ne, kaip tikras prezidentas, esu tikras, neleistumėte jokių kompromisų šalies nepriklausomybės klausimu. Jūsų teisė neremti paramos Ukrainai. Tik noriu, kad suprastumėte mane teisingai“, – su neslepiama ironija kalbėjo Ukrainos prezidentas, kol Bulgarijos prezidentas bandė pasislėpti už popieriaus lapo.

V. Zelenskis sukritikavo kolegą iš Bulgarijos dar ir dėl to, kad Maskvos invaziją į Ukrainą jis vadina „konfliktu“, o ne karu, ir neaiškius pastebėjimus, esą, karas plinta ir „plečiasi“.

