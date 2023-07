Rusijos propagandistai paviešino nuotraukas iš Prigožino namų

Pagrindiniais kanalais buvo parodyti kadrai, neva padaryti per kratas jo prašmatniuose namuose netoli Sankt Peterburgo. Siužetuose teigiama, kad J. Prigožino turtai daro didelę neigiamą įtaką jo įvaizdžiui.

Tai pirmas kartas, kai valstybinės žiniasklaidos aparatas taip išsamiai, pereidamas prie asmeniškumų ir gausių J. Prigožino reputacijai kenkiančių biografijos faktų, nušviečia jo gyvenimą.

Dar visai neseniai Rusijos valstybinė televizija pateikdavo teigiamą privačios karinės bendrovės „Wagner“, kurios samdiniai invazijos į Ukrainą metu kovoja išvien su Rusijos ginkluotosiomis pajėgomis, įvaizdį.

„Pažiūrėkime, kaip gyvena šis kovotojas už tiesą, turintis du teistumus ir ne kartą tvirtinęs, jog aplinkui – vien vagys“, – pokalbių laidos „60 minut“ metu pasiūlė žurnalistas Eduardas Petrovas. „Apžiūrėkime rūmus, pastatytus kovotojui su korupcija ir nusikalstamumu“, – sarkastiškai pridūrė jis.

Nuotraukose matyti grynųjų pinigų krūvos, įvairūs ginklai, įspūdingas namo interjeras ir didžiulis sodas, taip pat – sraigtasparnis, daug įvairių perukų ir, regis, padirbti J. Prigožino pasai skirtingomis pavardėmis.

Vėliau panašūs vaizdai buvo parodyti ir propagandinio kanalo „Rossija 1“ pagrindinių žinių metu, kurios yra vienos žiūrimiausių Rusijoje. Vaizdo siužete taip pat buvo aukso luitų ir „įtartinų paketų su baltais milteliais“ – anot „Rossija 1“ korespondentų, tai gali būti nelegalūs narkotikai. Reportaže buvo užsiminta ir apie J. Prigožino kriminalinę praeitį.

Vienoje nuotraukoje užfiksuotas didelis kūjis, ant kurio užrašyta: „Svarbioms deryboms“. Galbūt šis įrankis yra aliuzija į 2022 m. lapkričio mėnesį nutikusį incidentą, kai kūju buvo žiauriai nužudytas vyras, kurį „Wagner“ apkaltino išdavyste.

