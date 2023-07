Pastarojo „Telegram“ kanale buvo paskelbtas naujas videoįrašas, kuriame jis pietauja kartu su R. Kadyrovu.

Akivaizdu, kad vaizdo klipo tikslas yra paneigti gandus, jog A. Delimchanovas buvo smarkiai sužeistas, o R. Kadyrovas – sunkiai serga, praneša UNIAN.

Norėdamas patvirtinti videoįrašo aktualumą, A. Delimchanovas netgi įvardija jo padarymo datą – liepos 2 d.

Paskelbtuose kadruose jokių rimto A. Delimchanovo sužeidimo požymių nematyti.

Birželio 14 d. rusiškuose socialiniuose tinkluose pasirodė informacija, kad A. Delimchanovas buvo sunkiai sužeistas per apšaudymą fronte Zaporižės srityje. Be to, neseniai ėmė sklisti gandai, jog R. Kadyrovas buvo paguldytas į ligoninę, jo sveikatos būklė sunki.

Liepos 2-osios vakare rusiškame „Telegram“ kanale VČK-OGPU, siejamame su Kremliumi, pasirodė žinutė, kad R. Kadyrovas ir A. Delimchanovas – gyvi ir sveiki. Gandus apie savo priešmirtinę būklę jie neva paleido patys, kad nukreiptų dėmesį nuo piligriminės kelionės į Meką.

Ramzan Kadyrov went live with MP Adam Delimkhanov and denied the rumors about his illness.

VCHK-OGPU Telegram channel reported in the evening of 2nd July that the alleged death or injury of Delimkhanov were staged.

