Leidinys rašo, kad su J. Prigožinu mėgino kalbėti karinė vadovybė, prezidento administracijos darbuotojai, „Rosgvardijos“ vadai ir kiti pareigūnai, nes iš pradžių Kremlius siekė taikiai spręsti situaciją. Vėliau pasirodė gubernatoriaus pranešimas apie J. Prigožino veiksmų pasmerkimą, o kiek vėliau Vladimiras Putinas kreipėsi į tautą ir prakalbo apie išdavystę.

Rašoma, kad birželio 24-osios dieną J. Prigožinas ėmė ieškoti būtų pasikalbėti su Kremliumi – neva „mėgino skambinti V. Putinui, bet prezidentas nenorėjo su juo kalbėti“.

Rusijos vyriausybės atstovai mano, kad „Vagner“ vadeiva suvokė „perlenkęs lazdą“, o „jo kolonų judėjimo perspektyvos miglotos“. Tuo metu „Vagner“ samdiniai buvo palei Okos upę, kur kariuomenė ir „Rosgvardija“ įrengė pirmą gynybos liniją. J. Prigožinas nesulaukė rusų karinių pajėgų palaikymo, todėl jo nuotaika pasikeitė.

Kremlius savo ruožtu neva nusprendė nepradėti „kruvino susirėmimo“. Derybas rengė grupė pareigūnų, tarp jų buvo prezidento administracijos vadovas Antonas Vaino, Rusijos Saugumo tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas ir Rusijos ambasadorius Baltarusijoje Borisas Gryzlovas, o jų lyderiu tapo pasiskelbęs Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka.

„J. Prigožinui reikėjo tinkamo patikėtinio, kad galėtų išeiti iš žaidimo, išsaugodamas savo prestižą. Tokiu [patikėtiniu] pabuvo A. Lukašenka. Jis mėgsta pasireklamuoti ir suvokė, kad tai naudinga, todėl ir sutiko“, – rašoma leidinyje.

A. Lukašenkai tai buvo naudinga, kadangi jis „išgelbėjo Rusiją – mažų mažiausiai nuo kraujo praliejimo, o gal net nuo pilietinio karo“. Tuo pačiu rusų politikai mano, kad J. Prigožinas pralaimėjo – juo jau atsikratė, susitarimo detales dar aptarinės, bet „ankstesnės įtakos ir išteklių jis jau neturės“.

Be to, neatmetama tikimybė, kad Gynybos ministerijos vadovybėje gali įvykti pokyčių, tik ne J. Prigožino reikalavimu, o dėl karinės vadovybės elgesio. S. Šoigu ir V. Gerasimovas iki šiol nepakomentavo maišto, kuris susilpnino V. Putino poziciją.

Pasak vieno iš leidimo cituojamų šaltinių, „jis negalėjo nusileisti iki J. Prigožino, bet vakar jo niekur nebuvo. Jis – „caras“, „viršiausias“, bet (rusiškas necenzūrinis keiksmažodis), kai reikia – įsikišk, o ne versk A. Lukašenkos būti fasadu ir derėti su silovikais“.

Dabar Rusijos prezidentui bus sudėtingiau „rinkti valdžios vertikalę“, o bandymų „perorganizuoti sistemą“ iš „rusų elito“ pusės bus daugiau.

Neramumai Rusijoje

Buvęs CŽV vadas perspėjo Prigožiną: būk atsargus prie atvirų langųBuvęs Centrinės žvalgybos agentūros (CŽV) direktorius perspėjo „Vagner“ lyderį „būti labai atsargiam prie atvirų langų“. Į pensiją išėjęs generolas Davidas Petraeusas užsiminė apie žinomų rusų skaičių, žuvusių neaiškiomis aplinkybėmis, įskaitant kritimus pro langus, kai Rusija 2022 m. vasario mėn. užpuolė Ukrainą.Vykdydamas susitarimą, Jevgenijus Prigožinas sutiko išvykti į tremtį kaimyninėje Baltarusijoje, kurios lyderis yra tvirtas Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas.„Prigožinas išsaugojo savo gyvybę, bet prarado „Vagner“ grupę“, – CNN laidai „State of Union“ sakė generolas Petraeusas.„Ir jis turėtų būti labai atsargus prie atvirų langų savo naujoje aplinkoje Baltarusijoje, kur jis vyksta“.

Kinija išreiškė paramą Rusijai: tai šalies vidaus reikalasKinija išreiškė paramą Rusijai po to, kai per chaotiškas 24 valandas Vladimirui Putinui buvo mestas didžiausias iššūkis per jo 23-ejus metus trunkantį valdymo laikotarpį. Praėjus parai po „Vagner“ samdinių grįžimo iš žygio į Maskvą, Pekinas paskelbė pirmąjį komentarą apie situaciją Rusijoje, rašo CNN. „Tai Rusijos vidaus reikalas“, – vėlų sekmadienio vakarą internete paskelbė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai.„Kaip draugiška Rusijos kaimynė ir visapusė strateginė naujosios eros koordinavimo partnerė, Kinija remia Rusiją išlaikant nacionalinį stabilumą ir siekiant vystymosi bei klestėjimo“, – sakoma pranešime.Kruopščiai parengtas viešas Pekino komentaras pasirodė gerokai po to, kai šis trumpai trukęs maištas išsisklaidė, Prigožinui šeštadienį sutikus atšaukti savo kovotojus ir sudaryti susitarimą su Kremliumi.Tai taip pat įvyko po to, kai Rusijos užsienio reikalų viceministras Andrejus Rudenko sekmadienį atskrido į Pekiną susitikti su Kinijos pareigūnais, kur abi šalys dar kartą patvirtino glaudžią partnerystę ir politinį pasitikėjimą.Kinijos užsienio reikalų ministras Qin Gang ir Rudenko apsikeitė nuomonėmis apie „Kinijos ir Rusijos santykius bei tarptautinius ir regioninius bendrus rūpimus klausimus“, – sakoma Kinijos užsienio reikalų ministerijos paskelbtame pareiškime.Rusijos užsienio reikalų ministerija nurodė, kad Rudenko taip pat surengė „planines konsultacijas“ su Kinijos užsienio reikalų viceministre Ma Zhaoxu.„Kinija išreiškė paramą Rusijos Federacijos vadovybės pastangoms stabilizuoti padėtį šalyje dėl birželio 24 d.“, – sakoma pranešime.Remiantis Kinijos duomenimis, Ma sakė Rudenko, kad vadovaujant Xi ir Putinui, Kinijos ir Rusijos tarpusavio politinis pasitikėjimas ir bendradarbiavimas nuolat augo.„Sudėtingoje ir niūrioje tarptautinėje situacijoje būtina vadovautis svarbiu abiejų lyderių sutarimu, laiku bendrauti, užtikrinti stabilius ir ilgalaikius abiejų šalių santykius bei ginti bendrus abiejų šalių interesus. “, – buvo cituojama Ma Zhaoxu Xi, autoritariškiausias ir galingiausias Kinijos lyderis per pastaruosius dešimtmečius, užmezgė glaudžius asmeninius santykius su Putinu dėl jų bendro siekio mesti iššūkį JAV vadovaujamai pasaulinei tvarkai. Du autokratiniai lyderiai paskelbė apie draugystę be ribų 2022 metų vasarį, prieš pat Putinui pradedant karą su Ukraina.Nepaisydama pretenzijų dėl neutralumo, Kinija atsisakė pasmerkti invaziją ir vietoj to suteikė Rusijai labai reikalingą diplomatinę ir ekonominę paramą, o tokia pozicija sukėlė nerimą Vakarų valstybėms, ypač Europoje.

Zelenskis: Rusijos agresija pamažu grįžta į savo gimtąjį uostąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad savaitgalio įvykius Rusijoje aptarė su keliais pasaulio lyderiais, įskaitant JAV prezidentą Joe Bideną.Zelenskis sekmadienį kalbėjosi su Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau ir Lenkijos prezidentu Andžėjumi Duda.„Mes apsikeitėme savo vertinimais apie tai, kas vyksta Rusijoje. Mes matome situaciją taip pat ir žinome, kaip reaguoti“, – sakė Zelenskis ir pridūrė, kad „Rusijos agresija pamažu grįžta į savo gimtąjį uostą“.Zelenskis, kuris ankstesniame „Telegram“ įraše savo pokalbį su Bidenu apibūdino kaip „pozityvų ir įkvepiantį“, sakė, kad jo diskusijos taip pat apėmė situaciją fronte ir tolesnį Ukrainos pajėgų stiprinimą.Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas sakė kalbėjęsis su JAV gynybos sekretoriumi Lloidu Ostinu apie įvykius Rusijoje ir Ukrainos kontrpuolimą.„Sutinkame, kad Rusijos valdžia yra silpna ir kad Rusijos karių išvedimas iš Ukrainos yra geriausias Kremliaus pasirinkimas. Rusijai būtų geriau, jei ji pati spręstų savo problemas“, – tviteryje sakė Reznikovas.

JAV ir Kanados lyderiai patvirtino „nepajudinamą paramą Ukrainai“JAV prezidentas Joe Bidenas ir Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau sekmadienį kalbėjosi po Jevgenijaus Prigožino ir jo kovotojų iš privačios karinės organizacijos „Wagner“ sukilimo, paskelbė Baltieji rūmai.„Lyderiai patvirtino nepajudinamą paramą Ukrainai ir aptarė situaciją Rusijoje“, – sakoma Baltųjų rūmų pranešime. Anksčiau sekmadienį Bidenas kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu apie įvykius Rusijoje.

Čerevatijus – apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sėkmę netoli Bakhmuto: padaryta pažanga nuo 600 iki 1000 metrųPraėjusią parą Ukrainos gynybos pajėgų daliniai toliau veržėsi Bachmuto kryptimi. Apie tai informacinio telemaratono eteryje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rytinės karių grupės pranešėjas Serhijus Čerevatijus.„Bachmuto kryptimi gynybos pajėgos laikosi iniciatyvos, tęsia puolimo operacijas, sutriuškina priešą. Per parą pietiniame ir šiauriniame flanguose aplink Bakhmutą buvo įveikta 600–1000 metrų, buvo sunaikinti 186 okupantai, 224 sužeisti. 8 buvo paimti į nelaisvę“, – sakė jis.Taip pat, anot jo, per parą Bachmuto rajone sunaikintas priešo tankas, pėstininkų kovos mašina, du savaeigės artilerijos stovai, 2 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos „Grad“, 3 prieštankinės sistemos, 3 pabūklai MSTA-b, oro gynybos sistemos „Strela-10“, šeši amunicijos sandėliai, trys kamikadzės dronai „Lancets“ ir vienas dronas „Orlan-10“.Jis taip pat pridūrė, kad okupantai iš Rusijos ir toliau traukia oro desanto dalinius į Bachmutą, o tai yra ženklas, kad priešas nori išlaikyti miestą.Anot S. Čerevatijaus, vakarykštis „wagneriečių“ maištas fronto nepalietė, priešingai, būtent pralaimėjimai prie Bachmuto buvo viena iš priežasčių, paskatinusių pasikėsinimą į karinį perversmą Rusijos Federacijoje.„Situacija fronte turėjo įtakos situacijai su „wagneriečiais“, nes būtent dėl karinio pralaimėjimo fronte „Wagner“ gėdingai pabėgo, išsaugant Prigožino karinės ir politinės įtakos likučius. Būtent dėl pralaimėjimų ir prasidėjusių tarpusavio kivirčų kilo tolesnis jų gretų skilimas“, – sakė jis.

Zelenskis: maištas parodė Putino silpnumąVolodymyras Zelenskis kalbėjosi su Joe Bidenu apie dramatiškus vakarykščius įvykius.Pokalbio metu Ukrainos prezidentas sakė, kad trumpas maištas, kurio metu „Wagner“ grupės kariai patraukė į Maskvą, atskleidė Vladimiro Putino valdymo silpnumą.V. Zelenskis pareiškime paragino daryti pasaulinį spaudimą Rusijai.Jis taip pat sakė, kad su JAV prezidentu aptarė bendradarbiavimo gynybos srityje plėtrą, akcentuojant tolimojo nuotolio ginklus.

JAV analitikas: Prigožino tremtis į Baltarusiją gali užmaskuoti būsimus „mirtinus“ įvykiusTrumpas maištas, kuriam vadovavo „Wagner Group“ vadovas Jevgenijus Prigožinas, galėjo būti „suorganizuotas įvykis“, sakė pasaulinių reikalų analitikas.Michaelas Bociurkiwas, Atlanto tarybos vyresnysis bendradarbis, „Sky News“ taip pat sakė, kad J. Prigožino tremtis į Baltarusiją gali užmaskuoti būsimus „mirtinus“ įvykius.Jis sakė: „Negalime atmesti galimybės, kad tai iš tikrųjų buvo Kremliaus suorganizuotas renginys – galbūt tam, kad sutvarkytume aukščiausių pareigūnų namus, bet taip pat patikrintume kariuomenės žmonių, kitų pareigūnų lojalumą.Neįsivaizduoju, kad ponas Prigožinas Baltarusijoje važiuoja per saulėlydį traktoriumi ar ten kasa bulves, ar kur nors leidžiasi į džiungles Afrikoje.Viskas baigėsi šiek tiek per greitai ir šiek tiek per tvarkingai mano skoniui“.Jis taip pat perspėjo, kad „Wagner“ lyderis išlieka nepaprastai galingas.„Ponas Prigožinas vadovauja pajėgoms, kurios yra didesnės už kai kurių vidutinio dydžio Europos šalių kariuomenę.Ir nepamirškite, kad jis valdo neįtikėtinai daug išteklių Afrikoje – sakoma, kad vien Kongo Demokratinėje Respublikoje jų metinės pajamos iš kasybos siekia apie milijardą dolerių.Siena su Baltarusija yra labai skylėta – ji dar gali būti panaudota dar vienam postūmiui prieš Ukrainą, o su ponu Prigožinu ir jo taktika yra gana mirtina“.

„Wagner“ kovotojai sukilimo metu numušė Rusijos karinį lėktuvą„Wagner“ kovotojai sukilimo metu, be kita ko, numušė Rusijos karinį lėktuvą Il-22M (žiniasklaida rašė apie Il-18 numušimą), rašoma projekto Oryx OSINT pranešime. .Tuo pat metu Rusijos socialiniuose tinkluose jau pasirodė vaizdo įrašas iš neva iš šio lėktuvo sudužimo vietos, jo autentiškumo patikrinti kol kas nepavyksta. Kaip rodo užfiksuota filmuota medžiaga, iš Il-22M praktiškai nieko neliko.Pirmojo kanalo propagandistė Irina Kuksenkova savo „Telegram“ kanale nurodė, kad šiame Il-22M laive buvo 10 žmonių, visi jie žuvo. Ji atskleidė ir Jevgenijaus Prigožino „tardymo“ šiuo klausimu detales: „Kai jau Pietų karinės apygardos štabe Prigožinas buvo paklaustas: „Kodėl? Juk šis lėktuvas ne smogia, o atlieka kitas funkcijas?!“ Jis sakė: „O kolonoje esantis kvailys-oro gynybininkas numušinėjo viską, kas pakilo“.J. Prigožinas esą sutiko sumokėti 50 mln. kompensaciją žuvusių pilotų šeimoms.https://t.me/uniannet/103102

Rusijos Dūma rengia įstatymą, kuris reguliuotų „Wagner“ grupęPasak Gynybos komiteto vadovo Andrejaus Kartapolovo, Rusijos valstybės Dūma arba žemieji parlamento rūmai rengia įstatymą, reglamentuojantį „Wagner“ grupę.Buvo daug spėlionių apie „Wagner“ ateitį, nes jos vadovas Jevgenijus Prigožinas šį savaitgalį pradėjo maištą.„Wagner“ samdinių kuariuomenįd likimas nenulemtas, bet nebūtina jo drausti, nes tai yra kovinis padalinys ir kyla klausimų jo vadovybei, o ne kovotojams“, – sekmadienį Rusijos verslo laikraščiui „Vedomosti“ sakė A. Kartapolovas.A. Kartapolovo pasisakymai atitinka Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo, kuris šeštadienį sakė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl „Wagner“ samdinių grąžinimo į savo vietas“. Dalis tų, kurie to norės, vėliau pasirašys sutartis su Gynybos ministerija – tai susiję su tais, kurie nedalyvavo eitynėse“, kurias surengė J. Prigožinas.

Macronas: „Vagner" sukilimas rodo „susiskaldymą“ Rusijos stovyklojeRusijos samdinių grupuotės „Vagner“ maištas prieš prezidentą Vladimirą Putiną dėl karo Ukrainoje atskleidė „susiskaldymą“ Rusijos vadovybėje, sekmadienį pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.Atšauktas žygis į Maskvą „rodo Rusijos stovykloje egzistuojantį susiskaldymą ir jos karinių bei pagalbinių pajėgų silpnumą“, laikraščiui „Provence“ sakė E. Macronas, pridurdamas, kad „situacija vis dar vystosi“ ir jis „stebi, kas vyksta kiekvieną valandą“.

Per kratą Prigožino kabinete aptiko netikrus pasus su jo nuotrauka: gydėsi su Putino dukra siejamoje klinikojeJevgenijaus Prigožino kabinete per kratą aptiko netikrus pasus su jo nuotrauka. Žurnalistai išsiaiškino, kad su Vladimiro Putino dukra siejamoje klinikoje jis buvo gydomas netikru vardu.Birželio 24-ąją per kratas saugumiečiai aptiko netikrus dokumentus Sankt Peterburgo viešbutyje „Trezini“, kuris vadinamas "Wagner" samdinių kariuomenės vadovo J. Prigožino kabinetu."Fontanka" skelbė (dabar, kaip rašo "Dožd" savo "Telegram" kanale, publikacija ištrinta), kad saugumiečiai rado kelis pasus su J. Prigožino nuotrauka skirtingais vardais – Dmitrijus Geileris, Olegas Semionovas ir Dmitrijus Bobrovas.Vėliau "Laisvės radijo" žurnalistas Markas Krutovas parašė, kad Geilerio pavardė anksčiau buvo įtraukta į Sankt Peterburgo klinikos „Sogaz“, kuri buvo siejama su vyriausia Putino dukra Marija Voroncova, ypatingųjų (VIP) klientų sąrašą.Be Geilerio gydymo įstaiga gydė Federacijos tarybos pirmininkę Valentiną Matvienko ir Svetlaną Krivonogich, kurią žurnalistai vadina Putino meiluže ir jo trečios dukters mama, žinomą vardu Luiza Rozova.Į klientų sąrašą taip pat buvo įtrauktas Dmitrijus Isaakovičius Geileris, kurio tapatybės tyrimo paskelbimo metu tyrėjai negalėjo nustatyti. Jie rado tik skelbimą apie vairuotojo darbo paiešką ir jo nuotrauką su automobiliu.Tuo pat metu žurnalistai pastebėjo, kad „Sogaz“ klientų bazėje prieš Geilerio vardą buvo prierašas „Super VIP“, o kliento kortelės numeris rodė, kad jis klinikoje lankėsi ilgą laiką. Tyrėjai spėjo, kad kažkas buvo gydomas savo vairuotojo vardu.Anot M. Krutovo, J. Prigožinas „Sogaz“ klinikoje lankėsi pavarde Geileris. „Įdomu, kad šiuo atveju J. Prigožinas aiškiai bandė surasti žmogų, kuris bent kai kuriais aspektais būtų miglotai panašus į jį“, – rašė žurnalistas.https://twitter.com/kromark/status/1672702170125221889?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos jungtinių ginkluotųjų pajėgų vadas: jei „Wagner“ bandys pulti iš Baltarusijos, tai jiems bus savižudybėUkrainos jungtinių ginkluotųjų pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas tikina, kad padėtis Šiaurės operatyvinėje zonoje yra kontroliuojama, ukrainiečių kariai ten toliau stiprina savo gynybą.Kaip rašo oficialus Ukrainos jungtinių ginkluotųjų pajėgų vadovybės „Telegram“ kanalas, S. Najevas tai pasakė, komentuodamas galimą „Wagner“ sprendimą pulti Kyjivą iš Baltarusijos teritorijos.„Dėl pareiškimų apie galimą „Wagner“ samdinių kariuomenės dalyvavimą puolant mūsų teritoriją iš Baltarusijos Respublikos. Noriu visus patikinti, kad padėtis Šiaurės operacijų zonoje išlieka stabili ir kontroliuojama. Mūsų kariai ir toliau telkia gynybos pajėgas. Visos tarnybos – nuo žvalgybos iki inžinierių kariuomenės dirba sustiprintame režime“, – pridūrė vadas, kurį cituoja „Unian“.Anot jo, kol kas nestebimas nei priešo technikos, nei darbo jėgos nukreipimas šią kryptimi.„Valstybės siena yra patikimai saugoma 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Jei taip atsitiks ir priešas bandys kirsti valstybės sieną, jiems tai bus ne kas kita, kaip savižudybė. Mūsų kariai yra pasirengę duoti vertą atsaką kiekvienam, kuris išdrįs kirsti valstybės sieną su ginklais rankose“, – sakė S. Najevas.https://t.me/KOS_ZSU/1986

Putinas „negali atleisti išdavystės“Dmitrijus Kiseliovas savo Rusijos valstybinės televizijos programoje tvirtino, kad "Wagner" grupės maištas rodo, jog Rusija yra vieninga tauta ir tai greitai išspręsta.Dalį jo laidos tviteryje paskelbė Francis Scarr iš "BBC Monitoring".D. Kiseliovas taip pat paleido archyvinį įrašą, kuriame Vladimiras Putinas sako, kad gali daug ką atleisti, bet ne „išdavystę“.Yra daug spėlionių, kaip V. Putinas reaguos į maištą.JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad jo padariniai gali tęstis savaites ar mėnesius.

JAV turėjo žvalgybos informacijos, kad Prigožinas ruošiasi maištui„Sky News“ partnerių tinklas NBC patvirtino pranešimus įvairiose kitose JAV leidiniuose, kad JAV žvalgybos agentūros surinko informaciją apie Jevgenijaus Prigožino planus mesti iššūkį aukštiesiems Rusijos kariuomenės vadovams.Praėjusią savaitę jie apie tai informavo Kongreso lyderius, „NBC News“ sakė su šiuo klausimu susipažinęs šaltinis.JAV šnipų agentūros stebėjo, kaip „Wagner“ grupė telkia pajėgas ir ginklus. Aptiko ir kitų požymių, kad J. Prigožinas yra pasirengęs žengti tokį žingsnį, sakė šaltinis, nors žvalgybos duomenys nebuvo galutiniai.Šią informaciją taip pat pranešė „The Washington Post“, „The Wall Street Journal“, „The New York Times“ ir CNN.

Putino lėktuvai grįžo į Maskvą: dieną prieš tai jie dingo iš radaro Tverės srityjeSekmadienio vakarą į Maskvą grįžo du Vladimiro Putino naudojami specialiojo skrydžio būrio „Rossija“ lėktuvai, pranešė „Agenstvo“.Užvakar, prasidėjus Jevgenijaus Prigožino maištui, V. Putino laineriai iš Maskvos pakilo Sankt Peterburgo link. Tverės regione jie dingo iš sekimo sistemos.Kaip rašo „Agenstvo“, šioje teritorijoje yra oro bazė, šalia kurios buvo pastatyta dar viena slapta V. Putino geležinkelio stotis. Abu prezidentiniai lėktuvai radare pasirodė netoli Chotilovo karinės oro bazės Tverės srityje, kur, be karinių orlaivių, bazuojasi skrydžio dalinys „Rossija“, o V. Putino rezidencija Valdajuje yra už 60 km nuo oro bazės.Tiesa, Kremlius neigė, kad V. Putinas per J. Prigožino maištą skrido į Sankt Peterburgą.

Raudonoji aikštė lieka uždarytaRaudonoji aikštė Maskvos centre šiandien lieka uždaryta.Jos užrakinti vartai atspindi vakarykštį nerimą dėl Jevgenijaus Prigožino „Wagner“ grupei priklausančių karių žygiavimo į Rusijos sostinę, rašo „SkyNews“.Praėjusią naktį maištas buvo nutrauktas po susitarimo, susijusio su J. Prigožino persikėlimu į Baltarusiją.Pranešama, kad susitarimui tarpininkavo Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka.

Kinija pareiškė remianti Rusiją „saugant nacionalinį stabilumą“Kinija sekmadienį pareiškė, kad remia Rusiją „saugant nacionalinį stabilumą“, ir tai buvo pirmosios oficialios Pekino pastabos apie neilgai trukusį ginkluotą maištą, kuriam vadovavo samdinių grupuotės „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas.„Kinija, kaip draugiška kaimynė ir naujos eros visapusiško strateginio bendradarbiavimo partnerė, remia Rusiją saugant nacionalinį stabilumą ir siekiant vystymosi bei klestėjimo“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime, kuriame priduriama, kad šis įvykis yra Rusijos „vidaus reikalas“.

JAV Valstybės sekretorius atsisako „spekuliuoti“ apie Putino buvimo vietą po maištoJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas atsisakė „spėlioti“ apie Vladimiro Putino buvimo vietą po ginkluoto maišto Rusijoje.Per „Wagner“ samdinių kovotojų maištą internete sklido spėlionės, kad V. Putinas galėjo palikti Maskvą. Skrydžių duomenys, rodantys, kad jo prezidentinis lėktuvas keliauja, padidino netikrumą.Šiandien per Rusijos valstybinę televiziją buvo paviešinta V. Putino kalbos filmuota medžiaga, tačiau pranešama, kad ji buvo įrašyta prieš sukilimą, kuriam vadovavo „Wagner“ samdinių grupės vadovas Jevgenijus Prigožinas.https://twitter.com/CNN/status/1672958043708088320?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos gynybos ministro patarėjas: „Wagner“ maištas buvo „juokingiausias bandymas sukilti“Ukrainos gynybos ministro patarėjas „Wagner“ maištą Rusijoje apibūdino kaip „juokingiausią bandymą sukilti“.„Tai tik daro Rusiją silpnesnę ir daro mus stipresnius“, – BBC Radio 4 laidai „The World This Weekend“ sakė Jurijus Sakas.Jis pridūrė: „Tai, kas vakar nutiko Rusijoje, tikriausiai įeis į istoriją kaip pats juokingiausias bandymas sukilti, koks buvo kada nors mėgintas.Tai neturės jokios įtakos mūsų planams. Vykdome misiją išlaisvinti savo žemę ir tikiuosi, kad mūsų sąjungininkai, vakar stebėję šį juokingą maištą, supras, kad vienintelis būdas užbaigti karą Ukrainoje yra užtikrinti, kad Ukraina kariniu būdu nugalės Rusiją.Kažkokios vidinės pertvarkos Rusijoje negali būti jokios vilties. Tai įvyks tik mūšio lauke“.

Beveik 20 namų netoli Voronežo buvo apgadinti per "Wagner" susišaudymąPer susišaudymą Voronežo srityje birželio 24 d., buvo apgadinta 19 namų, sakė regiono Pavlovskio rajono vadovas Maksimas Jancovas.Pasak jo, susirėmimas įvyko, kai per teritoriją judėjo "Wagner" kolona.„Nėra jokios grėsmės namų ar ūkinių pastatų vientisumui“, – sakė jis.„Wagner“ vakar perėmė pagrindinius Voronežo objektus. Liudininkai pranešė, kad miesto pakraštyje esančio gyvenamojo komplekso teritorijoje sprogp sviedinys.

Blinkenas: "Wagner" maišto sukeltas chaosas gali trukti savaites ar mėnesius Vakarykščio maišto sukeltas chaosas gali trukti savaites ar mėnesius, sakė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.„Nemanau, kad matėme paskutinį Rusijos suirutės veiksmą“, – sakė Antony Blinken.Jis pridūrė, kad dar per anksti pasakyti, kokia ateitis laukia "Wagner" samdinių.A. Blinkenas sakė, kad nei JAV, nei Rusijos branduolinė pozicija dėl krizės nepasikeitė.Jis pridūrė, kad Joe Bidenas nebandė susisiekti su Rusijos prezidentu.

Tinklaraštininkų teigimu, per sukilimą žuvo mažiausiai 13 Rusijos kariųPasak prorusiškų karinių tinklaraščių kūrėjų, per „Wagner“ samdinių sukilimą žuvo mažiausiai 13 Rusijos karių, įskaitant kelis pilotus.Nepriklausomi komentatoriai sekmadienį pareiškė, kad žuvusiųjų skaičius galėjo viršyti 20. Jie rėmėsi turimais duomenimis apie Jevgenijaus Prigožino vadovaujamų sukilėlių pajėgų numuštus šešis sraigtasparnius ir žvalgybinį lėktuvą.Rusijos valdžios institucijos šių teiginių nepatvirtino. Informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.Tarp numuštų sraigtasparnių buvo trys elektroniniam karui pasitelkiami Mi-8, kurių fronte ir taip trūko, pranešama karinės tematikos tinklaraštyje „Rybar“.Be to, tegiama, kad sudužo transporto lėktuvas Il-18, kuriame buvo įrengta vadavietė, žuvo visi įgulos nariai. Jei šie duomenys tikslūs, sukilimo metu patirti oro pajėgų nuostoliai būtų didesni už ligšiolinio Ukrainos kontrpuolimo sukeltus nuostolius.J. Prigožinas šeštadienį pateikė prieštaringą informaciją apie susirėmimus su Rusijos oro pajėgomis. Iš pradžių jis paskelbė apie numuštą sraigtasparnį, tačiau atšaukdamas sukilimą vėliau pareiškė, kad kraujo praliejimo buvo išvengta.

Blinkenas: „Wagner“ maištas buvo „tiesioginis iššūkis Putino valdžiai“ Apie situaciją Rusijoje kalbėjo JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, rašo BBC.Anot naujienų agentūros AFP, A. Blinkenas sakė, kad trumpalaikis „Wagner“ samdinių maištas atskleidžia „tikrus Putino valdžios trūkumus“.„Wagner“ maištas buvo „tiesioginis iššūkis Putino valdžiai“ Savaitgalį privačios samdinių grupuotės ir jos lyderio Jevgenijaus Prigožino maištas buvo „tiesioginis iššūkis Putino valdžiai“, sakė A. Blinkenas.„Taigi tai kelia gilių klausimų, rodo tikrus trūkimus“, – „CBS News“ pokalbių laidai „Face the Nation“ sakė A. Blinkenas.Dar per anksti pasakyti, kokia ateitis laukia „Wagner“ samdinių grupės narių, kurie sukilo vakar, mano A. Blinkenas.Kaip rašyta, Kremlius pareiškė, kad nepateiks kaltinimų jokiems „Wagner“ kariams, kurie vakar sukilo, nors anksčiau kaltino juos ginkluotu maištu.Netrukus pateiksime daugiau Blinken komentarų.

Prigožino spaudos tarnyba pranešė, kad jis kol kas nepasiekiamas„Jis visiems siunčia linkėjimus ir atsakys į klausimus, kai turės normalų ryšį“, – į užklausą atsakyta RTVI žurnalistei, rašo „Insaider UA“ savo „Telegram“ paskyroje.J. Prigožinas paskutinį kartą buvo matytas, kai išvyko iš Rostovo, tačiau kur jis yra dabar, nežinoma.

Tikimasi, kad finansų institucijos pirmadienį Maskvoje veiksTikimasi, kad Maskvos vertybinių popierių birža, bankai ir finansų institucijos pirmadienį dirbs įprastai, sekmadienį pranešė Rusijos centrinis bankas, nors Maskvos meras paskelbė, kad bus nedarbo diena, kai samdinių lyderis Jevgenijus Prigožinas vedė savo „Wagnerio“ pajėgas Maskvos link, skelbia „The Guardian“.Maskvos meras Sergejus Sobianinas šeštadienį prašė žmonių susilaikyti nuo kelionių po miestą dėl kovos su terorizmu operacijos.Po derybų maištas buvo nutrauktas. Tai išgelbėjo J. Prigožiną ir jo samdinius nuo baudžiamųjų kaltinimų. Po šių derybų J. Prigožinas pasitraukė į Baltarusiją.Maskvoje nedarbo įsakymas išlieka, nepaisant to, kad maištas buvo nutrauktas.„Birželio 26 d. prekyba ir atsiskaitymai visose Maskvos biržos rinkose vyks įprastai, įskaitant visus prekybos periodus ir priemones“, – sakoma Maskvos biržos pranešime.„SPB Exchange“ – antra pagal dydį Rusijos birža – teigė, kad taip pat veiks kaip įprasta.Centrinis bankas nurodė, kad bankai turėtų užtikrinti nuolatinį ir sklandų Rusijos finansų rinkų veikimą.

JAV institutas: „Wagner“ maištas atskleidžia didelius Rusijos trūkumusVakarų ekspertai teigia, kad Rusijos privačios armijos „Wagner“ ir jos vadovo Jevgenijaus Prigožino sukilimas prieš valstybės vadovybę karo Ukrainoje įkarštyje atskleidė „rimtus Rusijos saugumo sistemos trūkumus“.Vašingtone įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje teigiama, kad sukilimas gali susilpninti Rusijos karių moralę fronte.„J. Prigožino maištas atskleidė didelius Kremliaus ir Rusijos gynybos ministerijos trūkumus“, – teigia instituto ekspertai.Pasak jų, Baltarusijos valdovo Aleksandro Lukašenkos suderėtas susitarimas, pagal kurį samdinių vadas J. Prigožinas turi pasitraukti į Baltarusiją, yra tik trumpalaikis sprendimas.ISW vertinimu, jei J. Prigožinas būtų norėjęs, „Wagner“ samdiniai būtų galėję pasiekti Maskvos priemiesčius. Ši kampanija išryškino Rusijos karinių rezervų trūkumą šalies gilumoje.„Sukilimas parodė, kad Rusijos pajėgoms trūksta rezervų daugelyje užnugario zonų, ir beveik neabejotinai pablogins Rusijos personalo Ukrainoje moralę“, – teigiama ataskaitoje.Ukrainos pajėgos gali pasinaudoti šiomis žiniomis „siekdamos pralaužti Rusijos gynybą“.Pasak instituto, po A. Lukašenkai tarpininkaujant pasiekto susitarimo „Wagner“ grupuotė greičiausiai nebeišliks kaip nepriklausoma J. Prigožino vadovaujama organizacija. Kai kurios jos dalys gali tapti pavaldžios Rusijos gynybos ministerijai.J. Prigožinas tikriausiai ėjo va bank, manydamas, kad žygis prieš ministeriją buvo vienintelis būdas išlaikyti „Wagner“ grupuotę nepriklausomą. Jis pervertino savo galimybes, rašo ISW.Be to, pats faktas, kad Baltarusijos vadovas sustabdė karinį Maskvos puolimą, atrodo žeminančiai V. Putino atžvilgiu.Apie susitarimą žinoma nedaug, Minskas tik pranešė, kad „derybos tęsėsi visą dieną“.Paskutinį kartą J. Prigožinas buvo pastebėtas šeštadienį vėlai vakare, visureigiu išvažiuojantis iš Rostovo prie Dono. Mieste kovotojai buvo užėmę karinį štabą. Jis išlydėjo džiūgaujantys jauni praeiviai, kurie spaudė jam ranką pro automobilio langą.Paklaustas, ar J. Prigožinui buvo suteiktos garantijos, kad jis galės išvykti į Baltarusiją, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas šalies žiniasklaidai:atsakė: „Tai yra Rusijos prezidento žodis“.Nepriklausomas politikos apžvalgininkas Konstantinas Kalačiovas teigė agentūrai AFP: „Vakar daug kam Rusijoje ir Vakaruose institucijų ir pasitikėjimo krizė nebuvo akivaizdi. Šiandien ji akivaizdi“.„Vakarykštis elito atstovų raginimas vienytis tai tik patvirtino. Už jų slypi institucijų krizė ir baimė dėl jų pačių“, – sakė jis.Jis taip pat pažymėjo, kad Rusijos vadovams turėtų kelti nerimą civilių plojimai „Wagner“ daliniams Rostove.„V. Putino pozicijos susilpnėjo“, – teigė analitikas.„Putinas neįvertino J. Prigožino, kaip prieš tai neįvertino V. Zelenskio. Jis galėjo viską sustabdyti paskambinęs J. Prigožinui, bet to nepadarė“, – pabrėžė K. Kalačiovas.

Prigožino kontroliuojamose socialinių tinklų paskyrose – neįprasta tyla„Vagner“ lyderio Jevgenijaus Prigožino socialinių tinklų paskyros nuo vakar vakaro neįprastai tyli, praneša BBC.Panašiai ir „Telegram“ paskyros, kurios, kaip manoma, yra susijusios su „Vagner“ grupe. Jose nepateikta beveik jokių komentarų ar įžvalgų apie tai, kas vyksta po nutraukto sukilimo.Su „Wagner“ susijęs „Telegram“ kanalas „Grey Zono“, turintis daugiau nei 500 000 prenumeratorių, sekmadienį išpublikavo eiles su antrašte: „Viskas nuspręsta. Beveik.“Eilėse rašoma: „Mano girta, kruvina šalie, ką tu man padarei?“Manoma, kad prorusiški komentatoriai socialiniuose tinkluose jaučia palengvėjimą, kad pavyko išvengti didelio kraujo praliejimo.„Dievas mūsų pusėje. Katastrofos išvengta“, – rašoma populiarioje paskyroje „Veterano užrašai“.„Tačiau reikia išmokti pamokas. Nedelsiant... tai neturi pasikartoti“.

Po „Vagner“ maišto Prigožinas dingo kaip į vandenį: kur jis?Po šeštadienį įvykusio ir netrukus nutraukto „Vagner“ maišto liko daug neatsakytų klausimų apie Jevgenijaus Prigožino, Kremliaus ir Baltarusijos autoritarinio lyderio Aleksandro Lukašnekos sudarytą sandorį. Taip pat nėra žinoma, nei kur iš yra pats Prigožinas, praneša BBC.Paskutinį kartą jis buvo pastebėtas vėlų šeštadienio vakarą automobiliu išvykstantis iš Rostovo prie Dono – miesto pietų Rusijoje, kurį, kaip jis teigė, „Vagner“ kontroliavo vieną dieną.Jis šypsojosi spausdamas ranką kai kuriems džiūgaujantiems vietos gyventojams.Dabar manoma, kad kitas jo kelionės tikslas bus Baltarusija, kadangi dėl maišto nutraukimo buv sudarytas susitarimas su Maskva, o šiam sandoriui tarpininkavo Baltarusijos autoritarinis vadas Aleksandras Lukašenka, prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas.Tačiau Prigožinas nuo to laiko apie savo artimiausią maršrutą ir planus nepranešė nieko. Šiuo metu pietvakarių Rusijoje galioja neskraidymo zona, o tai reiškia, kad artimiausi veikiantys oro uostai Rostovui yra Volgograde ir Sočyje, tačiau kiekvienas iš jų yra maždaug už 400 km.Teoriškai Prigožinas galėtų keliauti automobiliu arba traukiniu, tačiau iki Baltarusijos – ilgas kelias, nes jis turi aplenkti Ukrainą.Taip pat kyla abejonių ir dėl Putino buvimo vietos. Šeštadienio dieną žiniasklaida pranešė, kad prezidentinis lėktuvas, kuriuo paprastai naudojasi V. Putinas, paliko sostinę Maskvą ir išskrido į šiaurės vakarus. Netrukus lėktuvas dingo iš radarų Tverės apylinkėse.Duomenys interneto svetainėje flighradar24.com patvirtina šią informaciją – tačiau nežinoma, ar Putinas iš tiesų buvo tame lėktuve.Spėliojama, kad prezidentas vyko į vieną iš savo požeminių bunkerių.Prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atmetė šiuos pranešimus, sakydamas, kad V. Putinas dirbo savo Kremliaus rezidencijoje.Vėlai šeštadienį – po to, kai, kaip pranešama, buvo pasiektas susitarimas dėl maišto nutraukimo – D. Peskovas sakė, kad artimiausiu metu neplanuojamas joks naujas prezidento kreipimasis.

Buvęs Rusijos ministras pirminkas Michailas Kasjanovas: tai Putino „pabaigos pradžia“Buvęs Rusijos ministras pirmininkas Michailas Kasjanovas pareiškė, kad „Vagner“ sukilimas tapo Vladimiro Putino „pabaigos pradžia“.M. Kasjanovas, kuris 2000-2004 m. buvo Rusijos premjeras, tapo V. Putino kritiku ir teigia, kad Rusijos prezidentas šiuo metu turi „labai didelių problemų“.Komentaruose BBC jis teigė, kad tikisi, jog „Vagner“ lyderis Jevgenijus Prigožinas po kelionės į Baltarusiją išvyks į Afriką ir „bus kažkur džiunglėse“. „Ponas Putinas negali jam to atleisti“, – sakė jis ir pridūrė, kad dabar J. Prigožino gyvybė atsidurs po „dideliu klausimu“.

„Wagner“ daliniai pasitraukė iš Lipecko sritiesPo sudaryto susitarimo nebetęsti sukilimo, samdinių grupuotės „Wagner“ kovotojai pasitraukė iš Rusijos pietuose esančios Lipecko srities, sekmadienį pranešė srities valdžia.„Nuo šeštadienio Lipecko srityje dislokuoti „Wagner“ daliniai paliko regioną“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė regiono valdžia.

Rusijos ekspertė: į Baltarusiją išsiųstas Prigožinas gali būti nužudytas – Putinas jam neatleisŠeštadienį Rusijoje karinė organizacija „Vagner“ ir jo vadas Jevgenijus Prigožinas ėmėsi maišto su tikslu nuversti valdžią Maskvoje. Tačiau priartėjęs prie Rusijos sostinės maištą atšaukė, atitraukė karius, pasitraukė iš jau užimtų miestų – Rostovo prie Dono ir Voronežo. Teigiama, kad tokį sprendimą priėmė po to, kai į menamą konfliktą tarp Vladimiro Putino ir J. Prigožino įsikišo Baltarusijos autoritarinis lyderis Aleksandras Lukašenka. Vėlų šeštadienio vakarą Kremliaus atstovas pranešė, kad savo karius atitraukęs Prigožinas išvyksta į Baltarusiją. Kur yra Prigožinas šiuo metu žinių nėra, tačiau neatmetama, kad į Baltarusiją galimai išvykęs jis gali būti nužudytas, praneša CNN.Kremliaus atstovas šeštadienį sakė, kad „negali atsakyti“, kokią poziciją Prigožinas užims Baltarusijoje. Pats Prigožinas pateikė mažai detalių apie savo sutikimą sustabdyti puolimą prieš Maskvą, skelbia CNN.„Vagner“ grupuotėje galioja kitokios sąlygos nei Rusijos kariuomenėje, šeštadienį sakė į atsargą išėjęs JAV kariuomenės majoras Mike'as Lyonsas. Pavyzdžiui, „Vagner“ kovotojai yra geriau aprūpinami nei kariškiai – tai reiškia, kad juos perimti būtų sunku.„Galbūt kai kurie atsiskirs“, – pridūrė jis. „Tačiau tie žmonės ištikimi Prigožinui, o ne šaliai, ne misijai. Manau, kad turime daug daugiau klausimų, į kuriuos dabar nėra atsakymų“.Ekspertų teigimu, pavojus „Vagner“ vadui Prigožinui taip pat nesibaigė.„Putinas neatleidžia išdavikams. Net jei Putinas pasakys: „Prigožinai, važiuok į Baltarusiją“, jis vis tiek bus išdavikas, ir aš manau, kad Putinas to niekada neatleis“, – sakė Jill Dougherty, buvusi CNN Maskvos biuro vadovė ir ilgametė Rusijos reikalų ekspertė.Ji pridūrė, kad gali būti, jog Prigožinas „bus nužudytas Baltarusijoje“, tačiau Maskvai tai sunki dilema, nes kol Prigožinas „turi tam tikrą paramą, jis kelia grėsmę, nesvarbu, kur jis būtų“.

Šiaurės Korėja išreiškė palaikymą MaskvaiŠiaurės Korėja pasiūlė visapusišką paramą Rusijai imantis veiksmų dėl neseniai įvykusio maišto, sekmadienį pranešė šalies valstybinė žiniasklaida.Susitikime su Rusijos ambasadoriumi Aleksandru Macegora Pchenjane, Šiaurės Korėjos užsienio reikalų viceministras Im Chon Il „išreiškė tvirtą įsitikinimą, kad neseniai Rusijoje kilęs ginkluotas sukilimas bus sėkmingai numalšintas“.Tai pranešė valstybinė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).Ginkluoti rusų samdiniai iš „Wagner“ grupės šį savaitgalį sukėlė rimčiausią saugumo krizę Rusijoje pastaraisiais dešimtmečiais. Jie įveikė didžiąją dalį kelio iki Maskvos su ketinimu ją paimti, bet vėliau atsitraukė.„Stipri Rusijos kariuomenė ir žmonės neabejotinai įveiks išbandymus ir sunkumus bei didvyriškai nugalės specialioje karinėje operacijoje prieš Ukrainą“, – teigė Š. Korėjos užsienio reikalų viceministras.

Čečėnijos specialiosios pajėgos traukiasi iš RostovoČečėnijos specialiosios pajėgos traukiasi iš Rostovo srities, pranešė Rusijos valstybinė žiniasklaida.Pasak leidinių, jų lyderis Ramzanas Kadyrovas vakar dislokavo „Achmat“ dalinius, kad „sutriuškintų“ „Vagner“ maištą.

JAV žvalgyba: Putinas apie Prigožino planus taip pat žinojo iš ankstoLeidiniai „The Washington Post“ ir „New York Times“ praneša, kad apie Jevgenijaus Prigožino rengiamą maištą JAV žvalgyba žinojo iš anksto. Pasak vieno iš anoniminių šaltinių JAV žvalgyboje, Vladimiras Putinas taip pat iš anksto žinojo, kad J. Prigožinas kažką rengia ir tokią informaciją turėjo „tikrai daugiau nei prieš 24 valandas“. Tačiau nežinia, kodėl V. Putinas tai žinodamas nieko nedarė, skelbia CNN.Pasak „Washington Post“, JAV žvalgybos agentūros apie J. Prigožino planus šalies politinę vadovybę pradėjo įspėti net ne nuo trečiadienio, kaip buvo pranešta anksčiau, o nuo birželio vidurio. Tačiau jos tiksliai nežinojo, ką jis ketina daryti ir kada ketina įgyvendinti savo planą.

Kinijos ir Rusijos diplomatai susitiko aptarti „bendro intereso klausimų“Kinijos užsienio reikalų ministras Qin Gang sekmadienį Pekine susitiko su Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotoju Andrejumi Rudenka.Tai pirmasis viešas abiejų šalių diplomatų susitikimas po to, kai maištaujantys privačios Rusijos karo grupuotės „Wagner“ samdiniai grasino šturmuoti Rusijos sostinę.„Užsienio reikalų ministras Qin Gang Pekine susitiko su Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotoju Rudenka ir pasikeitė nuomonėmis apie Kinijos ir Rusijos santykius", – sakoma Kinijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.Anot ministerijos, diplomatai taip pat aptarė „tarptautinius ir regioninius bendro intereso klausimus“.

Karo ekspertas: Prigožino maištas tebuvo Rusijos specialiųjų tarnybų akcija perimti „Vagner“ samdiniusKaro ekspertas Dmitrijus Snegirevas įsitikinęs, kad pastarieji įvykiai Rusijoje yra aiškiai suplanuota Rusijos specialiųjų tarnybų akcija, praneša UNIAN.„Deja, Rusijoje neįvyko nieko destruktyvaus. Viskas, kas pastarosiomis dienomis įvyko Rusijoje, yra Rusijos specialiųjų tarnybų kontroliuojama akcija. Prigožinas įvykdė keletą jam patikėtų misijų. Svarbiausia, jis perdavė grupuotę „Vagner“ visiškam Rusijos gynybos ministerijos pavaldumui, todėl vienas iš labiausiai kovai parengtų okupacinių pajėgų dalinių tapo reguliariosios kariuomenės dalimi. Tai reiškia, kad PMC prarado savarankiškumą priimant sprendimus planuojant operacijas“, – „Espresso“ aiškino Snegiriovas.Ekspertas pabrėžė, kad Prigožinas niekada nebuvo nepriklausomas Rusijos politikos veikėjas.„Prigožinas yra Rusijos slaptųjų tarnybų produktas. Jis yra žmogus, priklausantis V. Putino artimiausiam ratui. Už jo stovi Kirijenka ir kiti pareigūnai. Todėl nebuvo ir nėra jokių kalbų apie Prigožino nepriklausomybę“, – pridūrė jis.Primename, kad birželio 23 d. „Vagner“ lyderis Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad Rusijos kariuomenė smogė PMC pozicijoms. Dėl to jis paskelbė apie žygį į Maskvą, kad „sustabdytų“ Rusijos gynybos ministrą Šoigu.Per kelias valandas „Vagner“ kovotojų ir karo technikos kolonos buvo pastebėtos Rostovo srityje. Ten, taip pat Maskvoje ir Voronežo srityje, buvo paskelbtas planas „Tvirtovė“.Per dieną, birželio 24-ąją, Prigožino samdiniai pasistūmėjo Maskvos kryptimi ir net įžengė į Maskvos sritį. Tačiau už 200 km nuo Rusijos sostinės Prigožinas nusprendė pasukti savo koloną atgal. Tai buvo jo derybų su save pasiskelbusiu Baltarusijos prezidentu Aleksandru Lukašenka, kurioms pritarė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, rezultatas.

Gubernatorius: „Vagner“ pajėgos traukiasi iš Voronežo sritiesSamdinių grupuotės „Vagner“ kovotojai sekmadienį palieka Rusijos pietinę Voronežo sritį, pranešė srities gubernatorius.„Vagner“ dalinių judėjimas per Voronežo sritį eina į pabaigą“, – teigė srities gubernatorius Aleksandras Gusevas.„Procesas vyksta normaliai, be incidentų“, – pridūrė A. Gusevas.Pasak gubernatoriaus, per šeštadienį vykdytą operaciją prieš „Vagner“ sukilimą įvesti kelionių apribojimai bus panaikinti, kai „situacija bus galutinai išspręsta“.Mažai žinoma apie tai, kas šeštadienį įvyko Voronežo srityje. Rusijos teigimu, srityje buvo dislokuota kariuomenė, kuri vadovavo „kovinėms“ operacijoms.Vykstant sukilimui Voronežo mieste esančioje naftos saugykloje kilo didžiulis gaisras, kurio priežastys nebuvo paaiškintos.A. Gusevas taip pat pranešė, kad valdžios institucijos informuos gyventojus apie žalos atlyginimą ir padėkojo jiems už „ištvermę, tvirtybę ir protingumą“.Gubernatorius šeštadienį paragino Voronežo gyventojus likti namuose ir išreiškė paramą šalies prezidentui Vladimirui Putinui.Kitos pietinės Rusijos sritys ir vietovėse, esančios pakeliui į Maskvą, pradėjo atšaukti per dramatišką sukilimą įvestus apribojimus.Rostovo prie Dono miesto valdžia sekmadienį pranešė, kad mieste, kuriame „Vagner“ užėmė kariuomenės štabą, traukinių ir autobusų stotys jau dirba įprastu režimu, o apribojimai keliuose buvo panaikinti.Maskvoje „antiteroristinės operacijos režimas“ sekmadienį tebegalioja.

Po „Vagner“ karinio maišto – pasaulio šalių lyderių sujudimas dėl įvykių RusijojePo savaitgalį vykusio konflikto tarp Rusijos Federacijos karinių pajėgų ir Jevgenijaus Prigožino vadovaujamos karinės organizacijos „Vagner“ pasaulio šalių lyderiai aptarė padėtį Rusijoje.Kaip praneša CNN, Japonijos nacionalinio saugumo sekretoriato vadovas Takeo Akiba šeštadienį 10 minučių telefonu kalbėjosi su JAV patarėju nacionalinio saugumo klausimais Jake'u Sullivanu ir aptarė besiklostančią padėtį Rusijoje.„Jie aptarė „Wagner“ ir platesnius Rusijos klausimus ir susitarė, kad abi šalys glaudžiai bendradarbiaus tarpusavyje ir stebės padėtį“, – teigia Japonijos nacionalinis transliuotojas NHK.Pasak NHK, Akiba šiuo metu yra Kopenhagoje, kur dalyvauja tarptautinėje konferencijoje dėl karo Ukrainoje.Padėtį Rusijoje aptarė ir Prancūzijos bei Lenkijos vadovai.Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šeštadienį kalbėjosi su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda apie padėtį Rusijoje, sakoma Eliziejaus rūmų pranešime.„Vadovai aptarė galimą Rusijoje vykstančių įvykių poveikį karui Ukrainoje. Jie taip pat patvirtino savo įsipareigojimą ir pasiryžimą remti Ukrainą, kad ji galėtų atgauti visišką suverenitetą“, – sakoma pareiškime. Vėliau E. Macronas susiskambino su JAV prezidentu Joe Bidenu, Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu ir Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Riši Sunaku, nurodė Eliziejus.

Sekmadienį lieka galioti Maskvoje įvestas „antiteroristinės operacijos režimas“, praneša „Guardian“. Tokia padėtis paskelbta dar šeštadienį, kai Jevgenijaus Prigožino vadovaujama privati karinė organizacija „Vagner“ grasino šturmuoti Rusijos sostinę ir sukėlė rimtą saugumo krizę Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.Valdžios institucijos paprašė gyventojų apriboti keliones.Maskvos valdžia taip pat pranešė, kad pirmadienį įvesta nedarbo diena, skirta judėjimui mieste apriboti, liks galioti.

Po Prigožino bandymo nuversti Rusijos valdžią pasipylė įtarimai: tai – surežisuotas spektaklisPo to, kai šeštadienį privačios karinės organizacijos „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas bandė įvykdyti sukilimą Rusijoje ir nuversti šalies valdžią, pasirodė dvi versijos apie šį keistą maištą Rusijoje. Pirmoji versija – kad tai specialiai surengtas spektaklis.Antroji versija yra ta, kad daliai „Vagner“ narių ir pačiam J. Prigožinui grėsė likvidavimas, o jis negalėjo susitikti su V. Putinu, nes jo aplinka palaiko Sergejų Šoigu ir neleido susitikti, todėl buvo surengtas „teisingumo maršas“, praneša „Unian“, remdamasi šaltiniais kanale ВЧК-ОГПУ.Anot šaltinių, pirmąją versiją papasakojęs pašnekovas teigė, kad „Vagner“ lyderis buvo labai lojalus Putinui. Šaltinis teigia, kad po „žygio“ Putinas gavo galimybę atsikratyti Šoigu ir kitų generolų atstovų, kurių kitomis aplinkybėmis nebūtų galėjęs pašalinti „dėl asmeninių draugysčių, savo įsipareigojimų ir įsipareigojimų draugams“.“...Vienas iš „Vagner“ naudos gavėjų yra Duminas – buvęs Putino asmens sargybinis (kalbama apie dabartinį Tulos srities gubernatorių Aleksejų Duminą – red.). Putinas iš pradžių viešai pažada griežtai nubausti Prigožiną, o paskui jam atleidžia. Visi šie komponentai rodo, kad tikrovė gali būti visai ne tokia, kokią matėme. Spektaklis...“, – rašo UNIAN.Antrasis šaltinis teigė, kad Prigožinas du mėnesius iki žygio negalėjo susitikti su Rusijos prezidentu, nors ne kartą bandė tai padaryti.“...Visą tą laiką iš tiesų buvo rengiamos priemonės, kad būtų pašalinta dalis Vagnerio ir pats Prigožinas. Prigožinas neturėjo kitos išeities. Jis tikėjosi, kad prasidėjus „žygiui“ Putinas stos jo pusėn. Tačiau Šoigu, skubiai išvykęs iš Rostovo, sugebėjo patekti pas Putiną, kuris, kaip žinoma, yra itin imlus „iš klausos“ gaunamai informacijai. Tik po Putino pokalbio su... Duminu situacija pasisuko prieš Šoigu ir Gerasimovą (Rusijos kariuomenės generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą – red. past.)“, – antrąją maišto versiją remdamasis šaltiniais cituoja UNIAN.Primename, kad birželio 23 d. Jevgenijus Prigožinas apkaltino Rusijos gynybos ministerijos kontroliuojamus Rusijos kariuomenės kadrus, kad šie nusitaikė į samdinius iš Vagnerio PMC. J. Prigožinas teigė, kad Rusijos karinė vadovybė yra atsakinga už savo karių žudymą ir esą nusprendė jį „nubausti“.Po griežtų Prigožino pareiškimų, nepaisant Putino įspėjimo, „Vagner“ grupuotė be jokio pasipriešinimo užėmė Rostovą prie Dono ir Voronežą, tariamai sunaikino keletą Rusijos karinės technikos vienetų, įskaitant sraigtasparnius, ir tariamai bandė patekti į Maskvą.

Karo analitikai: Prigožino šou Rusijoje – tai pasijuokimas iš Putino galiosKaro studijų instituto (ISW) analitikai pranešime teigia, kad, savaitgalio įvykiai, kai Jevgenijaus Prigožino „Wagner“ organizacija ėmėsi aktyvių veiksmų nuversti valdžią Maskvoje „greičiausiai smarkiai pakenks Putino vyriausybei ir Rusijos karo veiksmams Ukrainoje“.Kremlius dabar susiduria su labai nestabilia pusiausvyra. Lukašenkos išsiderėtas susitarimas yra trumpalaikis, o ne ilgalaikis sprendimas, o Prigožino maištas atskleidė rimtas Kremliaus ir Rusijos URM silpnybes.Anot ISW, vaizdai per nacionalinę televiziją, kai V. Putinas pasirodo ragindamas nutraukti ginkluotą sukilimą ir įspėdamas apie 1917 m. revoliucijos pasikartojimą, o vėliau reikalauja užsienio šalies lyderio tarpininkavimo, kad sukilimas būtų išspręstas, turės ilgalaikį poveikį.Sukilimas atskleidė Rusijos saugumo pajėgų silpnumą ir pademonstravo V. Putino nesugebėjimą laiku panaudoti savo pajėgų vidaus grėsmei atremti bei dar labiau sumenkino jo jėgos monopolį.Greitas Prigožino veržimasis Maskvos link išjuokė didžiąją dalį Rusijos reguliariųjų pajėgų – ir visiems saugumo veikėjams, valstybinėms įmonėms ir kitiems svarbiems Rusijos valdžios atstovams pabrėžė, kad nuo centrinės valstybės atskirtos privačios karinės pajėgos gali pasiekti įspūdingų rezultatų.

„Vagner“ vadas trauksis į Baltarusiją„Vagner“ privačios kariuomenės vadas Jevgenijus Prigožinas sutiko išvykti į Baltarusiją pagal Kremliaus paskelbtą susitarimą.Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas vėlų šeštadienį pranešė, kad kaltinimai J. Prigožinui ginkluoto sukilimo prieš Rusijos karinę vadovybę organizavimu bus panaikinti, o kariuomenės vadu tapusiam oligarchui bus leista išvykti į Baltarusiją.D. Peskovas teigė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per pokalbį telefonu padėkojo Aleksandrui Lukašenkai už pasiūlytą prieglobstį J. Prigožinui Baltarusijoje. Pasak V. Putino, šis pasiūlymas padėjo išvengti kraujo praliejimo.Kremliaus atstovas tvirtino, kad „Vagner“ kovotojai taip pat nebus patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl savo nuopelnų fronte Ukrainoje. Jis neatskleidė, ar buvo padaryta kitų nuolaidų siekiant įtikinti J. Prigožiną atsitraukti.„Mūsų kolonos apsisuka ir grįžta į lauko stovyklas priešinga kryptimi“, – sakė J. Prigožinas, kurio atstovai išplatino balso pranešimą „Telegram“ kanale.Pranešama, kad ankstų sekmadienio rytą buvo atšauktos visos Maskvos apylinkėse esančių kelių blokados.J. Prigožinas anksčiau apkaltino gynybos ministrą Sergejų Šoigu ir generolą Valerijų Gerasimovą nekompetencija. Pasak jo, šie pareigūnai atsakingi už daugybę nesėkmių, kurias Rusijos pajėgos patyrė mūšio lauke Ukrainoje.Anksčiau šeštadienį per televiziją transliuotame kreipimesi į tautą V. Putinas kalbėjo apie „ginkluotą maištą“ ir pareiškė sukilėliams, kad jų laukia „neišvengiama bausmė“.Rusijos prezidentas buvusį sąjungininką J. Prigožiną pavadino išdaviku, nes sukilimas „yra dūris į nugarą mūsų šaliai ir mūsų žmonėms“.„Vagner“ vadas atsakė, kad V. Putinas visiškai neteisingai įvertino situaciją. J. Prigožinas sakė „Telegram“ kanale: „Mes esame tėvynės patriotai“.Tai buvo pirmas kartas, kai J. Prigožinas, kuris sako turintis apie 25 000 kovotojų, atvirai metė iššūkį V. Putinui. Rusijos ginkluotąsias pajėgas sudaro apie 1,5 mln. narių.

Gubernatorius: „Wagner“ pajėgos pasitraukė iš RostovoRostovo srities gubernatorius ankstų sekmadienį pranešė, kad samdinių grupės „Wagner“ kovotojai ir jų lyderis Jevgenijus Prigožinas pasitraukė iš Rostovo prie Dono miesto.„Wagner“ kolona paliko Rostovą ir pajudėjo į savo stovyklas“, – gubernatorius Vasilijus Golubevas teigė „Telegram“ kanale. Šeštadienį jie perėmė ten esančios pagrindinės karinės bazės kontrolę.Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS pranešė, kad sunkvežimių kolonos su samdiniais, lydimos tankų ir kitų šarvuočių, grįžo į lauko stovyklas už miesto.

TASS praneša, kad panaikinti visų kelių ribojimai, kurie buvo įvesti link Maskvos artinantis „Wagner“.

Karo studijų institutas: nebaigęs žygio į Maskvą Prigožinas supykdė „Wagner“ darbuotojus„Wagner“ grupuotės lyderis Jevgenijus Prigožinas buvo tikras, kad vienintelis būdas išsaugoti savo įmonę kaip nepriklausomą karinę jėgą yra pasipriešinti Rusijos Federacijos gynybos ministerijai, tačiau jis pervertino savo perspektyvas.Taip teigiama naujoje Karo studijų instituto (ISW) apžvalgoje, kurią cituoja „Unian“. Analitikai pažymėjo, kad Gynybos ministerijos nustatytą liepos 1-osios terminą formalizuoti neformalių junginių, įskaitant „Wagner“, kontrolę Prigožinas laikė egzistencine grėsme jo politiniam (o galbūt ir asmeniniam) išlikimui.Todėl jis nusprendė rizikuoti, panaudodamas savo pajėgas, bandydamas pakeisti Krašto apsaugos ministerijos vadovybę ir visiškai neprarasti „Wagner“ grupuotės. Instituto analitikai mano, kad Prigožinas greičiausiai planavo šį maištą, kaip rodo „Wagner“ judesių koordinavimas ir greitis.ISW ekspertai pabrėžė, kad vienintelė tikroji Prigožino viltis sulaukti ilgalaikės sėkmės buvo užtikrinti Gynybos ministerijos dezertyravimą, tačiau jis to nepadarė.„Prigožino sukilimas dar labiau pakirto jo paramos bazę ultranacionalistų bendruomenėje, Rusijos vyriausybėje ir pačioje „Wagner“ grupuotėje“, – teigė ekspertai.Institutas mano, kad Prigožinas taip pat supykdė daugelį „Wagner“ darbuotojų ir jiems simpatizuojančių ultranacionalistų, nebaigęs bandymo žygiuoti į Maskvą.Be to, analitikai pažymėjo, kad Prigožino pasiektas susitarimas su Lukašenka ir Kremliumi nuliūdins „Wagner“ darbuotojus, nes nutraukė samdinių lyderio pastangas apsaugoti juos nuo pavaldumo Gynybos ministerijai.

Zelenskis: Putinas „akivaizdžiai labai bijo“ ir „tikriausiai slapstosi“Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „akivaizdžiai labai bijo“ ir „tikriausiai slapstosi“, savo naujausiame vakariniame kreipimesi sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Žmogus iš Kremliaus akivaizdžiai labai bijo ir tikriausiai kažkur slepiasi, nepasirodo. Esu tikras, kad jo nebėra Maskvoje... Jis žino, ko bijo, nes pats sukūrė šią grėsmę“, – sakė Zelenskis.Putinas nekomentavo Baltarusijos sudaryto susitarimo, kuriuo buvo deramasi dėl Prigožino pasitraukimo iš Rusijos ir „Wagner“ kariuomenės išvedimo iš Rostovo. Manoma, kad jis lėktuvu išvyko iš Maskvos šeštadienio popietę, o jo buvimo vieta neaiški.Jo akivaizdus pasitraukimas iš sostinės ypač skiriasi nuo Zelenskio, kuris liko Kyjive, kai Rusija pernai pradėjo invaziją į Ukrainą.„Šiandien pasaulis pamatė, kad Rusijos bosai nieko nekontroliuoja. Visiškai nieko. Visiškas chaosas. Visiškas nuspėjamumo nebuvimas. Ir tai vyksta Rusijos teritorijoje, kuri yra pilnai prikrauta ginklų“, – sakė Zelenskis.„Per vieną dieną jie prarado kelis savo milijonus ir daugiau miestų ir visiems Rusijos banditams, samdiniams, oligarchams ir visiems kitiems parodė, kaip lengva ginklu užgrobti Rusijos miestus ir, ko gero, arsenalus.

Plinta nuotrauks iš Rostovo, iš kurio pasitraukė „Wagner“ kariuomenė.Daugelis žmonių atrodė laimingi, matydami juos gatvėse, o „Wagner“ lyderis Jevgenijus Prigožinas matomas besišypsantis ir spaudžiantis ranką civiliams, kai išėjo iš pietinės apygardos vadovybės būstinės.

Žiniasklaida: JAV iš anksto žinojo apie planuojamus Prigožino veiksmusJungtinių Valstijų žvalgybos agentūros daugiau nei savaitę prieš buvo aptikusios ženklų, rodančių, kad karo samdinių grupuotės vadas Jevgenijus Prigožinas ruošiasi sukilti prieš Rusijos gynybos vadovybę, pranešama JAV žiniasklaidoje.Pasak „Washington Post“ ir „New York Times“, likus dienai iki sukilimo pradžios, žvalgybos pareigūnai lankėsi Baltuosiuose rūmuose, Pentagone ir Kapitolijuje ir informavo apie galimus neramumus branduolinių ginklų turinčioje Rusijoje.„Washington Post“ teigia, kad J. Prigožino ir jo „Wagner“ samdinių pajėgos ketinimai veikti prieš Rusijos karinę vadovybę žvalgybininkų pastebėti birželio viduryje.„New York Times“ teigimu, savaitės viduryje informacija jau buvo laikoma rimta ir keliančia nerimą dėl galimo chaoso šalyje, turinčioje galingą branduolinį arsenalą. Tad buvo surengta daugybė susitikimų informacijai perduoti.JAV žvalgybos agentūros mano, kad Vladimiras Putinas buvo informuotas apie J. Prigožino rengiamą maištą likus mažiausiai dienai iki jo pradžios, rašo „Washington Post“.

Vakarų sąjungininkai atidžiai stebi RusijąES, JAV ir sąjungininkės labai daug dėmesio skiria Rusijai po šios chaotiškos paros, rašo BBC. Pentagonas anksčiau paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad gynybos sekretorius Lloydas J. Austinas pastarosiomis valandomis kalbėjosi su Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės gynybos ministrais, kad aptartų situaciją.„Jungtinės Valstijos toliau glaudžiai bendradarbiaus su sąjungininkais ir partneriais, nes situacija ir toliau vystysis“, – sakoma pareiškime.Sekretorius Austinas taip pat sakė, kad JAV parama Ukrainai nesikeis.Tuo tarpu Kanados premjeras Justinas Trudeau šeštadienį susitiko su aukštais vyriausybės pareigūnais, kad aptartų besiklostančią situaciją Rusijoje, pranešė jo biuras.

Baltarusijos opozicija paaiškino, kodėl derybų ėmėsi LukašenkaRusijos diktatorius Vladimiras Putinas ne veltui atsiuntė Baltarusijos prezidentu pasiskelbusį Aliaksandrą Lukašenką kaip tarpininką deryboms su „Wagner“ grupuotės lyderiu Jevgenijumi Prigožinu. Taip jis siekė išvengti atsakomybės už Prigožinui duotus susitarimus ir pažadus, rašo „Unian“.Tokią nuomonę televizijos kanalo „Freedom“ eteryje išsakė Sviatlanos Cichanouskajos spaudos sekretorė Anna Krasulina. Ji pabrėžė, kad Rusijos kariuomenė J. Prigožiną gerbia labiau nei gynybos ministrą Sergejų Šoigu. Taip yra dėl to, kad, skirtingai nei Rusijos Federacijos Gynybos ministerijos vadovas, „Wagner“ vadovas buvo priešakinėse linijose ir apie kariuomenės problemas žino iš vidaus.„Rusijos kariuomenė nenorėjo kovoti su Prigožinu. Putinas Prigožinui, stovėjusiam už 200 km nuo Maskvos, ginkluotam iki dantų, buvo pasiruošęs pažadėti viską. Tiesiog viską. Žinoma, tokiais atvejais patogiau žadėti ne pačiam, Aliaksandro Grigorovičiaus lūpomis. Kodėl ? Nes, pirmiausia, vėliau bus galima viską kaltinti ant jo: aš to nežadėjau, tai Lukašenkos reikalas. Antra, Lukašenka tikrai pasistengs ir pažadės daugiau, nei Putinas garantavo“, – pažymėjo Krasulina.Tuo pačiu metu, jos nuomone, Prigožinas nežino, kad A. Lukašenka meluoja.

Ekspertas: Kremlius prisimins, kas nepasisakė prieš PrigožinąSamuelis Bendetas, Rusijos ekspertas iš Karinio jūrų laivyno analizės centro, paskelbė tam tikrą šeštadienio įvykių analizę, kurioje jis teigia, kad Prigožinui ir „Wagner“ įvykiai turi turėti tam tikrų pasekmių.„Priešingu atveju žinia yra ta, kad karinės pajėgos gali atvirai mesti iššūkį valstybei, o kiti turi sužinoti, kad Rusijos valstybė iš tiesų turi smurto šalies viduje monopolį“, – rašo jis.„Turi būti „tam tikra“ atskaitomybė už kariškius, kurie dalyvavo, ir kitus, kurie aktyviai nerodė pastangų sustabdyti „Wagner“ arba vengė mesti iššūkį Prigožino pajėgoms. Vėlgi, Prigožino veiksmai buvo iššūkis valstybei, o tie, kurie nesutrukdė „Wagner“ žygiui, prisidėjo prie Prigožino „sėkmės“.S. Bendetas taip pat pažymi, kad Kremlius prisimins, kas pasisakė prieš Prigožiną ir kas pasižymėjo savo nebuvimu.„Kremlius atkreipė dėmesį į tuos politikus, kurie nieko nesakė apie krizę, pernelyg nuolankiai kritikavo Prigožiną“, – rašė jis.Ekspertas pabrėžia, kad dar neaišku, kas bus dabar, ką iš to daryti dabar, tačiau „Wagner“ ir Prigožino atsitraukimas be žalos tikriausiai yra didelis šokas gynybos ministerijai, kariuomenei ir saugumo tarnyboms.

Ekspertas: daugiau klausimų nei atsakymųRobas Lee, karo ekspertas iš JAV įsikūrusio Užsienio politikos tyrimų instituto, paskelbė pastarųjų 24 valandų analizę. Jis pradeda sakydamas, kad turi „daugiau klausimų nei atsakymų“, rašo „Guardian“.Kalbėdamas apie Rusijos prezidentą, jis sako, kad „per anksti sakyti, kad Putinas greitai kris“, tačiau pažymi, kad Putinas ir vadovybė atrodo silpni.„Neaišku, ar tai turės įtakos Ukrainos puolimui“, tačiau „ankstesni Kremliaus ir „Wagner“ santykiai baigėsi“ ir „tikėtina, kad nukentės „Wagner“ ir Rusijos karinis bendradarbiavimas“, kalbėjo R. Lee.Jis taip pat sako, kad Prigožinas greičiausiai atstūmė daugelį karą palaikančių veikėjų.

Šoigu ir Gerasimovas gali būti nušalintiVienas iš „Wagner“ grupuotės vadovo J. Prigožino reikalavimų buvo gynybos ministro Sergejaus Šoigu ir Generalinio štabo vado Valerijaus Gerasimovo atsistatydinimas, rašo „Unian“.Kaip pranešė Rusijos Federacijos gynybos ministerijai artimas populiarusis kanalas „Rybar“, atsižvelgiant į tai, kad, anot šaltinio, maištas buvo sustabdytas grupuotės vadovui palankiomis sąlygomis, yra pagrindo manyti. kad galiausiai bus nušalinta Rusijos Federacijos gynybos ministerijos vadovybė, įskaitant S. Šoigu ir V. Gerasimova.

JAV atidėjo planuojamas naujas sankcijas „Wagner“JAV Valstybės departamentas nusprendė atidėti planuojamą sankcijų „Wagner“ grupuotei įvedimą, rašo „Unian“.Pažymima, kad JAV antradienį planavo paskelbti apie naujas sankcijas Prigožino įmonės „auksiniam verslui“ Afrikoje. Tačiau jie nusprendė atidėti naujus apribojimus.„Vašingtonas nenori, kad atrodytų, jog stoja kieno nors pusėn“, – leidiniui sakė šaltinis, paaiškinęs tokio sprendimo priežastis.

Visi anksčiau įvesti apribojimai greitkeliams Rusijoje buvo panaikinti, pranešė šalies naujienų agentūra TASS.Regionų, besiribojančių su Maskva, valdžia ėmėsi vis rimtesnių žingsnių, kad sulėtintų „Wagner“ koloną, artėjančią prie Rusijos sostinės, kol nebuvo sudarytas susitarimas tarp samdinių grupuotės ir Kremliaus.Prieš tai buvo pasirodžiusių vaizdo įrašų, kuriuose ardomi keliai į Maskvą. https://twitter.com/i/status/1672609388094267392

Nufilmuota, kaip Prigožinas palieka Rostovą Socialiniuose tinkluose skelbiamoje medžiagoje teigiama, kad „Wagner“ vadas Jevgenijus Prigožinas palieka kariuomenės vadavietę Rostovo prie Dono mieste, kurį jo kariai buvo užgrobę anksčiau. Grupė stebėtojų plojo ir priėjo prie automobilio paspausti ranką samdinių vadui.https://twitter.com/i/status/1672703994710441984

Kadyrovas rado paaiškinimą Prigožino maištuiApie tai, kas nutiko, pasisakė Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas, kurio daliniai buvo išsiųsti į Rostovą numalšinti „Wagner“ maišto, skelbia „Unian“.„Paaiškėjo, kad dėl asmeninių ambicijų, pelno ir dėl išdidumo žmonės gali nekreipti dėmesio į meilę ir meilę tėvynei. Kalbėjausi su Prigožinu, įtikinau jį palikti verslo ambicijas ir nemaišyti jų su valstybės reikalais. Maniau, kad jis mane išgirdo, bet pasirodo, kad ši piktybė jame visą tą laiką tik augo“, – rašė R. Kadyrovas.Anot jo, nesėkmių versle virtinė Prigožinui sukėlė „užslėptą ir ilgai trunkantį pasipiktinimą, kuris pasiekė viršūnę, kai Sankt Peterburgo valdžia dukrai nedavė trokštamo sklypo“.„Vieno žmogaus arogancija gali sukelti tokias pavojingas pasekmes ir į konfliktą įtempti daugybę žmonių“, – reziumavo R. Kadyrovas.Jis paragino „Wagner“ kovotojus „ir toliau būti blaiviems savo sprendimuose“.

Skaičiuojami Rusijos nuostoliaiPer „Wagner“ PMK vado Jevgenijaus Prigožino ir jo samdinių maištą Rusijoje žuvo nuo 13 iki 20 karių. Tokius duomenis pateikia prokarinė Rusijos žiniasklaida ir „Telegram“ kanalai, rašo „Unian“.Kaip rašo Rusijos leidinys „Meduza“, prokremliškas leidinys „Readovka“, nenurodydamas šaltinių, pareiškė, kad Rusijos Federacijos Gynybos ministerija dėl perversmo neteko 15 žmonių. Tai – Rusijos kariškiai, kurie buvo „Wagneri“ numuštuose lėktuvuose ir sraigtasparniuose. „Rybar“ kanalas praneša, kad žuvusių rusų pilotų iš tikrųjų yra daugiau nei 20. Tuo tarpu „Fighterbomber“, kuris pranešė apie trijų aviacijos vienetų numušimą, pranešė, kad žuvo 13 kariškių.Tuo pat metu Rusijos valdžia šiuo klausimu tyli. Oficialios informacijos apie Rusijos kariuomenės nuostolius nėra.

Aiškėja, koks gali būti Prigožino likimasAiškėja daugiau detalių apie susitarimą dėl "Wagner" maišto pabaigos. Baudžiamoji byla dėl ginkluoto maišto prieš „Wagner“ lyderį Jevgenijų Prigožiną bus nutraukta.Kremliaus diktatoriaus Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad pagal šį susitarimą „Wagner“ grįš į savo lauko stovyklas, o pats Prigožinas išvažiuos į Baltarusiją. Ką jis ten veiks nenurodoma.D. Peskovas tikino, kad per derybas nesvarstyta dėl aukščiausio lygio valdininkų ir kariškių pakeitimo. Priminsime, kad buvo skelbta, jog J. Prigožinas reikalavo Sergėjaus Šoigu atsistatydinimo.

Lukašenka per pokalbį su V. Putinu aptarė susitarimus, pasiektus su „Wagner“ vadu J. Prigožinu Po derybų su „Wagner Group“ vadu Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, pranešė BelTA, remdamasi Lukašenkos spaudos tarnyba.„Šiandien devintą valandą vakaro Baltarusijos ir Rusijos prezidentai vėl kalbėjosi telefonu“, – teigiama pranešime.Kaip skelbiama, A. Lukašenka išsamiai informavo V. Putiną apie derybų su „Wagner Group“ vadovybe rezultatus.„Rusijos prezidentas palaikė savo kolegą iš Baltarusijos ir padėkojo jam už jo įdėtas pastangas“, – pridūrė valstybinė naujienų agentūra.Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, birželio 24 d. rytą įtampa tarp „Wagner“ ir Rusijos gynybos ministerijos peraugo į aukščiausio masto karinę konfrontaciją. „Wagner“ daliniai užėmė administracines ir karines būstines Rostove, o po to judėjo užimti Voronežo ir skelbėsi žygiuojantys į Maskvą.Birželio 24 d. Aleksandras Lukašenka, suderinęs veiksmus su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, surengė derybas su Jevgenijumi Prigožinu. Po derybų „Wagner“ grupės lyderis pranešė įsakęs savo sunkiai ginkluotiems konvojams nutraukti žygį Maskvos link ir grįžti į lauko stovyklas.

Minskas: V. Putinas dėkoja Baltarusijos vadovui po „Wagner“ atsitraukimoŠeštadienį Minskas pranešė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas padėkojo Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai po to, kai „Wagner“ vadas paskelbė apie savo pajėgų atsitraukimą.„Baltarusijos prezidentas išsamiai informavo Rusijos prezidentą apie derybų su „Wagner“ vadovybe rezultatus“, – teigiama A. Lukašenkos spaudos tarnybos pranešime ir priduriama, kad V. Putinas „padėkojo Baltarusijos kolegai“.„Wagner“ samdinių pajėgų vadas šeštadienį grasino žygiuoti į Maskvą ir nuversti karinę vadovybę, bet vėliau netikėtai paskelbė apie atsitraukimą. Jis teigė suprantantis momento svarbą ir nenorįs „pralieti rusų kraujo“.

Nufilmuotas „Wagner“ pasirengimas trauktis iš RostovoPrivačios karinės bendrovės „Wagner“ maištininkų susibūrimas Pietų karinės apygardos štabe Rostove prie Dono buvo užfiksuotas vaizdo įraše. Čia jie rengiasi trauktis iš miesto ir renka įrangą.

Aiškėja, ką Kremlius pažadėjo PrigožinuiJevgenijus Prigožinas ne veltui sustabdė technikos kolonas link Maskvos. Pasak Rusijos specialiosioms tarnyboms artimų „Telegram“ kanalų, Kremlius padarė tam tikrų nuolaidų jo pajėgoms.Kaip rašoma „Cheka-OGPU“ telegramoje, Rusijos valdžia pažadėjo Prigožinui ir jo samdiniams tam tikras „saugumo garantijas“. Be to, Maskva taip pat pažadėjo „išspręsti klausimą“ dėl gynybos ministro Sergejaus Šoigu ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vado Valerijaus Gerasimovo, kuriuo J. Prigožinas buvo itin nepatenkintas dėl nuolatinių karinių pralaimėjimų Ukrainos fronte.Kanalas paaiškina, kad kalbame apie Šoigu ir Gerasimovo pašalinimą iš savo postų.

Zelenskis: pasaulis šiandien pamatė – Rusijos bosai nieko nekontroliuojaŠiandien pasaulis galėjo įsitikinti, kad aukščiausi Rusijos vadovai nekontroliuoja savo šalies. Taip teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, šeštadienį kalbėjęs vaizdo kreipimesi į tautą, praneša „Ukrinform“.„Brangūs ukrainiečiai, visi pasaulio žmonės, sveikatos jums! Šiandien yra ta diena, kai tikrai neturėtų būti tylima. Šiandien pasaulis pamatė, kad Rusijos bosai nieko nekontroliuoja. Ničnieko. Visiškas chaosas. Absoliučiai jokio nuspėjamumo. Ir tai vyksta Rusijos teritorijoje, kuri yra visa prikimšta ginklų.Visi prisimename, kaip Rusijos vadovas grasino pasauliui 2021 metais. Jis iškėlė keletą ultimatumų, mėgino parodyti kažkokią jėgą...2022 metai parodė, kad jis susipainiojo – supainiojo savo iliuzijas ir melus, kuriais buvo maitinamas, su jėga. Jie Kremliuje gali griebtis bet kokio teroro, gali griebtis bet kokių kvailysčių, bet negali užtikrinti nė procento reikiamos kontrolės. Ir jie yra tikroji problema.Per vieną dieną jie prarado kelis iš daugiau nei milijono savo miestų ir parodė visiems Rusijos banditams, samdiniams, oligarchams ir visiems kitiems, kaip lengva užgrobti Rusijos miestus ir, galimas dalykas, ginklų arsenalus.Dabar labai svarbu, kad niekas pasaulyje netylėtų iš baimės, dėl to, kad bijo šio Rusijos chaoso. Visi vadovų veiksmai dabar gali būti istoriniai. Kiekvienas žurnalistų žodis yra aukso vertės. Būtina aiškiai įvardyti problemos šaltinį. Ir jei kas nors pasaulyje mėgina ignoruoti situaciją, jei kas nors pasaulyje puoselėja iliuziją, kad Kremlius pajėgus susigrąžinti kontrolę... tai tik atideda problemą iki kito chaoso proveržio – dar grėsmingesnio.Mes visi žinome sprendimą.Pirma, pasaulis neturėtų bijoti. Žinome, kad mus apsaugo tik mūsų vienybė.Ukraina tikrai galės apsaugoti Europą nuo bet kokių Rusijos pajėgų, ir nesvarbu, kas joms vadovaus. Mes apginsime. Europos rytinio flango saugumas priklauso tik nuo mūsų gynybos. Ir todėl kiekviena paramos mūsų gynybai apraiška yra parama jūsų, visų laisvojo pasaulio gyventojų, gynybai.Ukrainos kariai, Ukrainos ginklai, Ukrainos tankai, Ukrainos raketos – visa tai apsaugo Europą nuo tokių maršų, kokius šiandien matome Rusijos teritorijoje. Ir kai prašome perduoti mums naikintuvų F-16 arba ATACMS, mes stipriname savo bendrą gynybą. Tikrąją gynybą. Būtent to ir reikia. Dabar atėjo metas aprūpinti visais gynybai reikalingais ginklais.Antra, viskas turi būti tikra. Atėjo laikas visiems pasaulyje atvirai pasakyti, kad visi Rusijos nusikalstami veiksmai prieš Ukrainą buvo ir yra neišprovokuoti. Ir mes visi turime susitelkti tik į mūsų bendrus saugumo prioritetus. NATO nėra tik žodis ar formalių pažadų rinkinys. Tai patikimos garantijos kiekvienam, kad taika nebus sugriauta. Be Ukrainos tokios garantijos yra bevertės. Jau liepos mėnesį Vilniuje vyksiančiame viršūnių susitikime bus istorinė galimybė priimti realius sprendimus, nesigręžiojant į Rusiją. Bet kuri šalis, kuri ribojasi su Rusija, tai tikrai palaiko.Ir trečia... Pasakysiu rusiškai. Žmogus iš Kremliaus akivaizdžiai labai bijo ir tikriausiai kažkur slapstosi, nesirodo. Esu įsitikinęs, kad jo nebėra Maskvoje. Jis kažkur skambinėja, kažko klausinėja... Jis žino, ko bijo, nes pats sukūrė šią grėsmę. Visas blogis, visi nuostoliai, visa neapykanta yra jis pats, kuris visa tai skleidžia. Ir kuo ilgiau jis įstengs lakstyti tarp savo bunkerių, tuo daugiau jūs visi prarasite... visi, kas susiję su Rusija.Ką darysime mes, ukrainiečiai?Mes ginsime savo šalį. Ginsime savo laisvę. Netylėsime ir nebūsime neaktyvūs. Mes žinome, kaip laimėti – ir tai įvyks. Mes tikrai pasieksime pergalę šiame kare.O ką jūs darysite?Kuo ilgiau jūsų kariai liks Ukrainos žemėje, tuo daugiau žalos jie pridarys Rusijai. Kuo ilgiau ši persona bus Kremliuje, tuo daugiau bus nelaimių.O dabar pereisiu prie savo gimtosios kalbos.Ačiū mūsų kariams! Ačiū visiems, kurie dabar grumiasi su okupantais! Ačiū karinėms oro pajėgoms už tai, kad saugo mūsų dangų!Šlovė Ukrainai! Mes nugalėsime visus!“

Girkinas – dar niekas nesibaigėTeroristas Igoris Girkinas-Strelkovas nepatenkintas Prigožino sprendimu pakeliui į Maskvą sustabdyti Vagnerio kolonas.„Aš netikiu jokiais „sutarimais. Tikiuosi klysti. Kaip vienintelį variantą jie paaiškino J. Prigožinui, kad dabar, dabar, asmeniškai įtrins jį į šlapią vietą, – jis parašė savo Telegram kanale.I. Strelkovas pažymėjo, kad buvo numušti šeši koviniai sraigtasparniai ir vienas orlaivis.„Yra „amnestija“ už tai maištą, taip... Tikiuosi, kad bent jau šiuo atveju mūsų kariuomenė amžinai prisimins „Teisingumo žygio kūrėją“. Bet manau, kad dar niekas nesibaigė “, – pridūrė jis.

„Wagner“ ruošiasi palikti Rostovą prie DonoPrivačios karinės bendrovės (PMC) „Wagner“ kovotojai pradėjo ruoštis išvykti iš Rostovo prie Dono. Apie tai praneša RIA Novosti.Dabar prie Pietų karinės apygardos (SMD) štabo atvaromis tankai, kraunama amunicija.„Izvestijos“ korespondentas Dmitrijus Astrachanas taip pat praneša, kad „Wagner“ kovotojai renkasi aikštėje prie Pietų karinės apygardos pastato ir planuoja išvažiuoti.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas feisbuke pasidalijo reakcija į naujausius įvykius Rusijoje. „Baltarusija paskelbė, kad Vladimiro Putino prašymu Aleksandras Lukašenka tarpininkavo į Jevgenijų Prigožiną ir suderėtas deeskalacijos planas. Anot pranešimo, „Vagnerio” grupuotė stabdo Maskvos puolimą.Savo ruožtu Prigožinas paskelbė (neminėdamas derybų), kad nenorėdamas kraujo praliejimo, kuris dabar taptų neišvengiamas, jis atitrauks savo pajėgas ir grįžta į karo lauko lagerius pagal suderintą planą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiandien išsaugojo valdžią, bet ji jau nebėra absoliuti. Kriminalinė Prigožino gauja V.Putiną pažemino prieš visą pasaulį ir pademonstravo, kad gal net pajėgi jį nuversti ginklu, šantažuoti. Ryte sakęs, kad maištininkai bus fiziškai nušluoti, vakare jis buvo jau priverstas jiems nusileisti, eiti į derybas. Sprendimą atsitraukti ir vėl (kaip ir pulti) priėmė Prigožinas, o ne Putinas. Rusija nebėra šalis, kurioje prievartos, jėgos monopolis priklauso valstybei, o sprendimus priima visagalis prezidentas. Dar yra Prigožinas ir jo banditai su kuriais tam prezidentui reikia skaitytis ir net vykdyti jų reikalavimus. Net kai jie spjauna jam į veidą“.

Prigožinas paaiškino, kodėl sustojo iki Maskvos likus 200 kmJevgenijus Prigožinas audio žinutėje sakė, kad sustabdė ir apsuko "Wagnerio" dalinius. Apie derybas su Lukašenka jis nepasakė nė žodžio.Kitoje Jevgenijaus Prigožino garso žinutėje sakoma, kad po to, kai „jie norėjo išformuoti Wagnerio PMC“, jo kovotojai „birželio 23 d. išėjo į teisingumo žygį“.J. Prigožinas tvirtina, kad jie per dieną nukeliavo 200 km, „nepasiekdami Maskvos“, o per tą laiką „neišliejo nė lašo kovotojų kraujo“. Kad taip nenutiktų ateityje, jo privati kariuomenė „dislokuoja savo kolonas ir išvyksta priešinga kryptimi – į lauko stovyklas pagal planą“. Koks tai planas, Prigožinas neaiškina. Apie derybas su Baltarusijos prezidentu Aleksandru Lukašenka jis taip pat nekalba nė žodžio.

Saugumiečiai Rusijoje krečia maištininkų ir jų giminaičių namusĮ samdinių namus su ginklais atvyksta rajono policijos pareigūnai ir FSB pareigūnai, ieško vyrų.Rusijoje saugumo pajėgos rengia masinius reidus dabartinių ir buvusių "Wagnerio" samdinių gyvenamosiose vietose ir reikalauja iš jų garantijų, kad jie neprisidės prie Prigožino ginkluoto maišto.Kaip rašo „Svarbios istorijos“, keliuose Rusijos miestuose vienu metu vyksta didžiuliai operatyvininkų ir FSB pareigūnų reidai, ieškant buvusių ir esamų "Wagnerio" kovotojų. Apie tai „Svarbioms istorijoms“ pranešė samdinių artimieji.Pastebima, kad rajono policijos pareigūnai ir FSB pareigūnai atvyksta į samdinių namus su ginklais, ieško vyrų ir grasina baudžiamuoju straipsniu apie „išdavystę“, jei kovotojai prisijungs prie J. Prigožino maišto.

Bidenas apie padėtį Rusijoje kalbėjosi su O. Scholzu, E. Macronu ir R. SunakuJAV prezidentas Joe Bidenas pasikeitė nuomonėmis apie situaciją Rusijoje su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu, Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Rishi Sunaku, praneša Baltieji rūmai.Partneriai dar kartą patvirtino savo „nesvyruojančią paramą“ Ukrainai, teigiama JAV vyriausybės pareiškime.Šeštadienio ryte J. Bidenas buvo informuotas savo nacionalinio saugumo komandos apie įvykius Rusijoje, kur samdinių pajėgos meta iššūkį vyriausybei.Tarp kitų pokalbio dalyvių buvo JAV viceprezidentė Kamala Harris, nacionalinio saugumo patarėjas Jake‘as Sullivanas, gynybos ir valstybės sekretoriai Lloydas Austinas ir Antony Blinkenas, informuojama pranešime.

Prigožinas apsuka savo kolonas„Wagner“ kovotojai apsuka savo kolonas ir vyksta atgal, praneša "Wagner" vado Jevgenijaus Prigožino spaudos tarnyba „Telegram“ kanale.Anksčiau Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos spaudos tarnyba pranešė, kad „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas sutiko su respublikos vadovo siūlymu sustabdyti jo kovotojų veržimąsi per Rusiją ir imtis tolesnių veiksmų įtampai mažinti. Paaiškinta, kad „ant stalo yra visapusiškai naudingas ir priimtinas situacijos sprendimo variantas su saugumo garantijomis maištininkams.

Ukrainos URM vadovas: bet kokios teroristinėje Rusijoje kylančios problemos atitinka Ukrainos interesusUkrainos URM vadovo teigimu, bet kokios teroristinėje Rusijoje kylančios problemos atitinka Ukrainos interesus.Tokią savo poziciją Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba išsakė Tarptautinio knygų arsenalo festivalio kuluaruose Kyjive, komentuodamas PKB „Wagner“ vadovo J. Prigožino maištą, praneša UKRINFORM, remdamasis „Radio Svoboda“.„Bet koks priešo užnugaryje kylantis maištas ar problema atitinka mūsų interesus... Dabar dar anksti prognozuoti pasekmes [Ukrainai – ELTA], nes Prigožinas sukilo prieš visą Rusijos valstybės sistemą, todėl prognozuoti jas būtų per daug spekuliatyvu. Dar kartą kartoju: bet kokios problemos priešo užnugaryje yra naudingos mūsų pergalei“, – sakė D. Kuleba.Ukrainos diplomatijos vadovas taip pat paragino kitas šalis pamiršti draugystę ar verslo santykius su Rusija.„Tie, kas sakė, kad Rusija per daug stipri, kad pralaimėtų: pažiūrėkite dabar. Laikas atsisakyti tariamo neutraliteto bei eskalavimo baimės...; pamirškite draugystę ar verslą su Rusija,“ – parašė jis savo Twitter paskyroje.

"Wagner" puolimas sustabdytas - vyksta derybosBaltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka, susitaręs su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu, surengė derybas su „Wagner“ vadovu Jevgenijumi Prigožinu, praneša „Pul Pervogo“, rašo RIA Novosti.Pranešama, kad Prigožinas sutiko su Baltarusijos vadovo siūlymu sustabdyti Vagnerio grupės veržimąsi Rusijoje ir imtis tolesnių žingsnių įtampai mažinti.Lukašenkos spaudos tarnyba taip pat pareiškė, kad dabar yra priimtino situacijos sprendimo projektas su saugumo garantijomis "Wagner" kariams.

Skelbiamos paliaubos - Lukašenkai pavyko susitarti „Lukašenkos spaudos tarnyba pareiškė, kad šiuo metu yra priimtino varianto, kaip išspręsti situaciją su Wagner PMC, su garantijomis dėl jo kovotojų saugumo, projektas“, – rašo RIA Novosti, kurias cituoja NEXTA.

Suskaičiavo numuštus lėktuvus ir malūnsparniusIgoris Girkinas-Strelkovas suskaičiavo, kiek lėktuvų ir malūnsparnių numušė maištininkai, verždamiesi Maskvos link ir perimdami miestų kontrolę. Žuvo dešimtys jų ekipažų narių. Duomenis jis paskelbė savo Telegram kanale. 3 x Mi-8M1 x Mi-81 x Ka-521 x Mi-351 x IL-18

Rostove vėl aidi šūviaiRIA Novosti: dar trys šūviai buvo paleisti prie Pietų karinės apygardos būstinės Rostove prie DonoTai praneša RIA Novosti korespondentas. Agentūros duomenimis, prie būstinės buvo paleisti dar trys šūviai.Anksčiau Lenta.ru korespondentas pranešė apie susišaudymą prie Pietų karinės apygardos štabo. Anot jos, žmonės pabėgo iš ten, o paskui grįžo stebėti įvykių.Taip pat tinkle pasirodė filmuota medžiaga, kurioje privačios karinės kompanijos kovotojas tariamai šaudo prie įėjimo į Rostelecom pastatą Rostove prie Dono. to priežastys nežinomos.

Iš maištininkų užimtų miestų bėga žmonės - stotys perpildytos Rusijos Rostovo prie Dono, kurį užėmė maištininkai, gyventojai masiškai palieka miestą. Stotyse minios žmonių šturmuoja traukinius. Rusų leidinys „Kommersant“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti minios žmonių ant Rostovo geležinkelio stoties perone. Pastebima, kad žmonės yra pasirengę išvykti bet kokiu traukiniu, kad išvažiuotų iš miesto. Tuo pat metu vietos valdžia pareiškė, kad Rostovo autobusų stotis veikė normaliai. „Bilietų pardavimas sustabdytas tose vietose, kur laikinai užblokuotas eismas“, – sakoma pranešime.

Ukrainos ministerija šaiposi iš Rusijos karių dėl „Wagner“ maištoUkrainos gynybos ministerija šeštadienį pasišaipė iš šalyje esančių Rusijos karių, siūlydama jiems grįžti namo ir dalyvauti kovose tarp sukilėlių samdinių ir Rusijos kariuomenės.Ministerija pareiškime stebėjosi, „kodėl Rusijos kariai vis dar sėdi purvinose tranšėjose, užuot bėgę padėti savo draugams abiejose konflikto pusėse. Jiems tai būtų daug saugiau nei susidurti su Ukrainos kariuomene“.Ukrainoje kovojusi Rusijos samdinių grupuotė „Wagner“ sukilo prieš Maskvos ginkluotąsias pajėgas ir šiuo metu artėja prie sostinės. Tuo tarpu Ukraina tęsia puolimą, siekdama išvyti iš šalies likusias Rusijos pajėgas.

Putinas patvirtino naujas bausmes už karo padėties pažeidimusRusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pritarė naujoms bausmėms už karo padėties pažeidimus, įskaitant iki 30 dienų kalėjimo ir baudas.Tačiau oficialiai karo padėtis Rusijoje dar neįvesta. Vietoj to, kai kuriuose regionuose valdžios institucijos paskelbė antiteroristinę ekstremaliąją situaciją vykstant privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ maištui.Tačiau Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, tokiose kaip Chersonas, Doneckas, Luhanskas ir Zaporižia, jau galioja karo padėtis.Naujojo įstatymo tekste neįvardijami konkretūs karo padėties pažeidimai, tačiau numanoma, kad čia turimi omenyje pažeidimai, už kuriuos taikos metu nebūtų baudžiama, pavyzdžiui, komendanto valandos pažeidimai.Pagal naująjį įstatymą, jei asmuo važiuoja transporto priemone pažeisdamas karo padėtį, transporto priemonė gali būti konfiskuota.

Prigožinas Maskvos prieigose, kas žinoma šią minutęMaskvos meras Sergejus Sobjaninas pirmadienį paskelbė nedarbo diena sostinėje – išskyrus valdžios institucijas ir nuolatinio ciklo įmones, karinį-pramoninį kompleksą ir miesto paslaugas. Jis taip pat paragino maskviečius kiek įmanoma susilaikyti nuo kelionių po miestą.Maskvoje kariškiai sumontavo įrangą ir iš dalies užblokavo išvažiavimą iš Maskvos žiedinio kelio į Profsoyuznaya gatvę. Liudininkai pastebėjo sraigtasparnius virš Zaprudos srities Kolomnoje, Maskvos srityje.Lipecko srities teritorijoje sėkmingai keliauja „Wagner“ kolona“, – sakė srities vadovas Igoris Artamonovas. Anksčiau kolonos su maištininkų įranga buvo pastebėtos Lipecko srities Jelco miesto apylinkėse. „Svarbiųjų istorijų“ skaičiavimais, kovotojai į Maskvą gali atvykti iki 19 val. Maskvos laiku.Sprendžiant iš liudininkų pranešimų, Rostovo prie Dono centre yra daug žmonių, karinės ir karinės technikos. J. Prigožinas tvirtina, kad jo pajėgos blokavo Rostovą prie Dono ir kontroliuoja karinius objektus.Maištininkai neįžengė į pasienio miestą Belgorodą, tačiau valdžia vis tiek sugriežtino patekimo į regioną kontrolę.Iš Maskvos Vnukovo Sankt Peterburgo kryptimi pakilęs specialus Vladimiro Putino lėktuvas dingo iš radaro, rodo Skrydžių radaro duomenys. Kartu Dmitrijus Peskovas neigia informaciją, kad V. Putinas skrido į Sankt Peterburgą.Nuo vakar vakaro „Wagner“ kariams Maskvos srityje buvo įsakyta „būti pasiruošusiems judėti link atvykstančių dalinių“, sakė „Novaya Gazeta Europe“ šaltiniai.Rostovo srities regioninių policijos departamentų pastatus nuo nakties užgrobė "Wagnerio" samdiniai, „Novaja Gazeta Europe“ sakė du šaltiniai teisėsaugos institucijose. OMON ir SOBR taip pat užblokuoti.

Iš Maskvos išskrido nemažai oligarchų ir valdininkųTai parašė „Svarbios istorijos“, remdamosios „FlightRadar“ duomenimis.Tarp jų – Arkadijus Rotenbergas (jo lėktuvas nusileido Baku), Rusijos vicepremjeras Denisas Manturovas (Dalamanas, Turkijoje), Vladimiras Potaninas (Stambulas) ir Borisas Kovalčiukas (Sankt Peterburgas).Netrukus Rotenbergo „Telegram“ kanale pasirodė įrašas, kuriame teigiama, kad verslininkas vis dar yra Rusijoje.Tuo tarpu prie Pulkovo teisėsaugos pareigūnai užplombavo lėktuvą ir sraigtasparnį, kuriuo asmeniškai naudojosi Jevgenijus Prigožinas, praneša „Fontanka“.Anksčiau tapo žinoma, kad iš Maskvos Vnukovo Sankt Peterburgo kryptimi pakilo specialus Vladimiro Putino lėktuvas ir dingo iš radaro. Dmitrijus Peskovas neigia informaciją, kad V. Putinas skrido į Sankt Peterburgą.

„Wagner“ buria pajėgas Maskvoje - įsakyta laukti kolonų„Wagner“ vadovybė vakar įsakė samdiniams Maskvos srityje „būti pasiruošusiems judėti link tinkamų dalinių“.Du „Wagner“ naikintuvai, kurie šiuo metu atostogauja Maskvos srityje, „Novaja Gazeta Europe“ sakė, kad vakar su jais susisiekė vadovybės atstovai su įsakymu „būti pasiruošusiems judėti link atvažiuojančių padalinių“.Tiesą sakant, Prigožinas paskelbė mobilizaciją tarp visų savo buvusių pavaldinių: iš viso jų gali būti mažiausiai 30 000, be jau esančių gretose, sako Georgijus Aleksandrovas, Naujosios Europos ekspertas.Anksčiau „Svarbios istorijos“, remdamiesi vienu iš kovotojų, dalyvavusių įsiveržime į Ukrainą, rašė, kad samdiniams buvo įsakyta laukti signalo prisijungti prie maišto. „Laukiame oficialaus užsakymo iš Bati [Jevgenijus Prigožinas]. Nacionalinė gvardija ir kariuomenė atsisako vykdyti įsakymus, o mums buvo įsakyta laukti visiškoje kovinėje parengtyje. Arčiau vakarienės turėtų būti nurodymas dėl tolesnių veiksmų “, - sakė jis.

Rostovas pilnai kontroliuojamas maištininkų – policininkai izoliuoti kabinetuosePolicija yra užrakinta savo kabinetuose, o Nacionalinė gvardija – pareigūnams vežti skirtose transporto priemonėse.„Wagner“ samdiniai užgrobtame Rostove užblokavo visus miesto jėgos struktūrų atstovus.Kaip rašo „Novaja gazeta Europe“, remdamasi šaltiniais teisėsaugos institucijose, Rostovo srities rajonų policijos padalinių pastatus naktį užgrobė samdiniai.„Tie darbuotojai, kurie atvyko į darbą, dabar yra užblokuoti savo kabinetuose: jiems buvo liepta „sėdėti ir dirbti“, bet jiems leidžiama užsisakyti vandens ir maisto“, – pažymi laikraštis.

Vokietijos gynybos ministras: maištą Rusijoje „sudėtinga įvertinti“Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad dar per anksti spėlioti, kokie gali būti ginkluoto samdinių grupuotės „Wagner“ sukilimo Rusijoje padariniai ir ką tai gali reikšti Kremliaus karui su Ukraina.„Tai sudėtinga įvertinti, juolab kad nežinome, kiek nestabili taps Rusija ir kas galiausiai įgaus persvarą ir kas su kuo suvienys jėgas“, – kalbėjo jis Žemutinės Saksonijos socialdemokratų partijos konferencijos kuluaruose.Anot B. Pistoriuso, dar per anksti vertinti. „Jei tai darytumėte dabar, užgožtumėte atvirą vaizdą to, kas iš tikrųjų vyksta.“Į klausimą apie Vokietijos galimybes ministras atsakė: „Šioje situacijoje neturime jokių galimybių veikti. Tai Rusijos vidaus politinis konfliktas. Kol kas negalime pasakyti, ar jis peraugs į kovą dėl valdžios. Esame stebėtojai. Labai atidžiai stebime, kaip ir visi kiti sąjungininkai, ir kitais atžvilgiais stengiamės remti Ukrainą.“

Maskvoje pirmadienis paskelbtas išeigine Maskvos meras paskelbė, kad dėl sudėtingos situacijos, siekian apsaugoti civilių gyvybes, mieste pirmadienis bus nedarbo diena. Miestiečių prašoma likti namuose. Įvestas kontrateroristinės operacijos režimas, kuriuo ribojamos eilinių piliečių teisės.

Izraelio analitikas – maištininkų Maskvoje gali laukti pastiprinimasIzraelio armijos karininkas, karinis analitikas Yigalas Levinas sakė, kad „maištininkai elgiasi kaip Talibanas.Savo „Telegram“ kanale jis užsiminė, kad Maskvoje, kurios link šiuo metu juda maištininkai, jų jau gali laukti pastiprinimas.„Kalbant apie taktiką, jie elgiasi kaip Talibanas. Vienas sukarintas dalinys žygiuoja į sostinę. Kita dalis (miegančios kuopelės civiliniame gyvenime) sėdi Maskvoje ir laukia signalo iš „virėjo“, – rašo Levinas.

Latvija neišduos vizų rusams nepaisant J. Prigožino maištoLatvijos užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius pareiškė, kad Latvija neišduos humanitarinių ar kito tipo vizų rusams ir nekeis praėjusiais metais įvestų sienos kirtimo apribojimų, net ir atsižvelgdama į dabartinius įvykius Rusijoje.E. Rinkevičius apie tai parašė socialiniame tinkle „Twitter“, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.„Latvija atidžiai stebi, kaip rutuliojasi situacija Rusijoje, ir keičiasi informacija su sąjungininkėmis. Sienų apsauga sustiprinta, vizų iš Rusijos išvykstantiems rusams išdavimas ar sienos kirtimas dėl dabartinių įvykių nebus svarstomas. Tiesioginės grėsmės Latvijai šiuo metu nėra“, – rašė E. Rinkevičius.Latvijos nacionalinis transliuotojas praneša apie kitų aukštų pareigūnų reakciją į įvykius. Visų pirma ministras pirmininkas Krišjanis Karinis patikino, kad rytinė siena griežtai kontroliuojama, Latvijos vyriausybė, atsakingos institucijos ir tarnybos glaudžiai koordinuoja veiksmus ir stebi įvykius Rusijoje. Ministras pirmininkas taip pat paragino latvius susilaikyti nuo kelionių į Rusiją ir Baltarusiją.Latvijos vidaus reikalų ministras Maris Kučinskis nurodė Valstybės sienos apsaugos tarnybai sustiprinti pasienio kontrolės priemones pasienyje su Rusija ir Baltarusija. Jis patikino, kad prireikus bus pasitelkta Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų parama ir papildomi resursai.

Norint užimti Maskvą Prigožinui trūksta vienos dedamosiosJevgenijui Prigožinui ir jo kariams bus sunku pulti Maskvą, nes iki šiol "Wagnerio" daliniams trūko pranašumo ore, sako BILD ekspertė Juliana Repke.Stebėtojas pabrėžia, kad Prigožinas per labai trumpą laiką sugebėjo perimti ne tik mažas gyvenvietes, bet ir didelius miestus. Be to, pasak to paties „šefo Putino“, jam pavyko gauti tankų, priešlėktuvinius pabūklus ir net naikintuvus.Pasak paties J. Prigožino, reugliari armija aktyviai naudoja sraigtasparnius, kad atakuotų samdinių grupes. „Putinas nuo pat pirmos (maišto) akimirkos panaudojo oro antskrydžius savo miestams, kad atremtų bandymą perversmui“, – aiškino Repke.Tačiau situacija gali greitai pasikeisti. Kaip pažymi BILD, akivaizdu, kad samdinių gretose yra ne tik "Wagner" kovotojai. Gali būti, kad prie jų jau prisijungė keli Rusijos jėgos struktūrų vienetai.Repke pažymi, kad prieš kelias dienas "Wagneris" neturėjo daugybės ginklų, kuriuos šiandien galima pamatyti jų nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Todėl arba maištininkai užėmė kelias karines bazes likus kelioms valandoms iki maišto, arba, anot Röpke, labiau tikėtina, kad Prigožino „armiją“ sudaro daug daugiau kovotojų, nei Kremlius buvo pasiruošęs. pripažinti.

Panašu, kad mėginimai stabdyti maištininkus sunkvežimių užtvaromis buvo nesėkmingi.Viena iš tokių užtvarų buvo paprasčiausiai sunaikinta.

Lipecko srityje gadinami keliai, kad būtų galima sustabdyti maištininkų koloną. https://twitter.com/nexta_tv/status/1672614639413211137?ref_src=twsrc%5Etfw

Maskvoje uždrausti eiti į parkus„Telegram“ kanalas „Ostorožno Maskva“ sužinojo apie apribojimus patekti į sostinės parkus.Remiantis turima informacija, kai kurių Maskvos pramogų parkų darbuotojai nebeįleidžia lankytojų į teritoriją dėl mieste įvesto antiteroristinės operacijos režimo.Šiuo metu žinoma, kad Gorkio parkas lankytojams laikinai uždarytas. Iš paviešintos filmuotos medžiagos matyti, kad šiuo metu poilsio parko teritorija tuščia.

Suskaičiavo, kokios pajėgos juda Maskvos link ir kada gali pasiekti sostinęŽiniasklaida pažymi, kad Maskvos link gali judėti iki 400 technikos vienetų ir 4000 maištininkų, praneša UNIAN.„Wagner“ mašinų kolona toliau juda Maskvos link ir buvo pastebėta Rusijos Lipecko srityje. Tai patvirtino Lipecko srities gubernatorius Igoris Artamonovas.Rusijos Telegram kanaluose pasirodė karinės technikos judėjimo vaizdo įrašas. Pastebima, kad kolona po Rusijos vėliavomis juda į Krasnoe, pravažiavusi Jeletą. Samdiniai keliauja ir karinėmis transporto priemonėmis geležinkelio vagonais.Nuo Jeletso iki Maskvos 340 km tiesia linija, neatsižvelgiant į reljefą ir kelio kliūtis. Maištininkai į sostinę gali patekti iki 19 val. Maskvos laiku.

Gubernatorius: „Wagner“ pajėgos juda per Rusijos Lipecko sritįRusijos maištaujantys „Wagner“ samdiniai „juda per“ Lipecko sritį maždaug už 400 km į pietus nuo Maskvos, pakeliui į Maskvą, prisiekę nuversti Rusijos karinę vadovybę, šeštadienį pranešė Lipecko gubernatorius Igoris Artamonovas.„Per Lipecko srities teritoriją juda „Wagner“ samdinių grupės technika“, – „Telegram“ kanale pranešė gubernatorius. – Primenu, kad gyventojams primygtinai rekomenduojama neišeiti iš namų ir atsisakyti kelionių bet kokiomis transporto priemonėmis.“

Įvestos bausmės už karinės padėties pažeidimąRusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas įvedė atsakomybę už karo padėties pažeidimą. Jis pasirašė atitinkamą įstatymą.Už tokį pažeidimą piliečiams numatyta administracinė bauda nuo 500 iki 1000 rublių (maždaug nuo 10 iki 15 eurų) arba administracinis areštas iki 30 parų. Pareigūnams už tokį pažeidimą gresia bauda nuo vieno iki dviejų tūkstančių rublių arba administracinis areštas iki 30 parų.

Kadyrovo kariai įvažiavo į RostovąČečėnijos specialiųjų pajėgų „Achmat“ bataliono kariai įvažiavo į Rostovą prie Dono, kur birželio 24-osios rytą įžengė PMC „Wagner“ pajėgos. Vaizdo įrašą su įrangos kolona paskelbė kanalas „Baza Telegram“.Birželio 24 dieną Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas paskelbė, kad Čečėnijos Respublikos Gynybos ministerijos ir Nacionalinės gvardijos kovotojai išvyko į įtampos zonas. Jis taip pat pareiškė, kad PMC „Wagner“ ginkluotas maištas turi būti numalšintas, ir išreiškė pasirengimą imtis „griežtų priemonių“. Čečėnijos lyderis viską, kas vyksta, pavadino „siaubinga išdavyste“.

Maištininkai artėja prie branduolinio ginklo saugyklųUNIAN, remdamasi partizaniniu judėjimu „Atesh“, pažymi, kad Rusijos kariškiai nepajėgs savarankiškai apginti sandėlio, vienintelis būdas gauti pastiprinimą – pašalinti iš fronto operatyvinius rezervus.„Wagner“ samdiniai, kurie karinio maišto metu juda Maskvos link, gali užgrobti pakeliui užgrobti sandėlius su branduoliniais ginklais Voronežo srityje.Anot partizaninio judėjimo „Atesh“, jų agentas iš „Wagner“ praneša, kad priešakiniai būriai pasiekė Voronežo srities Borisoglebsko pakraštį, kur yra branduolinių ginklų sandėlis, dar vadinamas „375 objektu “ C"Kartu „Atesh“ pažymi, kad Rusijos kariškiai nepajėgs savarankiškai apsaugoti sandėlio, nes ten yra labai mažai pajėgų ir technikos.

Borrellis su G7 užsienio reikalų ministrais aptarė padėtį RusijojeEuropos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josephas Borrellis surengė konsultacijas su Didžiojo septyneto (G-7) grupės užsienio reikalų ministrais dėl situacijos Rusijoje.Atitinkamą pareiškimą jis paskelbė socialiniame „Twitter“ socialiniame tinkle, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.„Buvo surengtas pokalbis su G-7 užsienio reikalų ministrais, kurio metu pasikeista nuomonėmis apie situaciją Rusijoje. Prieš pirmadienį vyksiantį ES Užsienio reikalų tarybos posėdį aš koordinuoju veiksmus Europos Sąjungos viduje ir aktyvavau reagavimo į krizes centrą. Mūsų parama Ukrainai nenutrūksta“, – rašė J. Borrellis.Kaip pranešama, birželio 23 dieną „Wagner“ lyderis Jevgenijus Prigožinas paskelbė demaršą prieš Rusijos karinę vadovybę, konkrečiai, prieš Rusijos gynybos ministrą Sergejų Šoigu, ir nustatė karinių objektų Rostovo prie Dono mieste kontrolę.Prezidentas V. Putinas kreipėsi į tautą ir įvardino tokius veiksmus kaip „ginkluotą sukilimą“ ir „išdavystę“.J. Prigožinas paskelbė ketinantis žygiuoti į Maskvą ir „padaryti galą šiai netvarkai“.

Lenkijos valdančiosios partijos lyderis pareiškė, kad Rusijoje prasidėjo karasLenkijos valdančiosios partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) lyderis Jaroslawas Kaczynskis šeštadienį pareiškė, kad Rusijoje pratrūko karas ir jis rodo, kuo viskas baigiasi, kai užpultai šaliai pavyksta apsiginti.J. Kaczynskis, kuris yra partijos lyderis ir Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas, tai sakė per PiS partijos suvažiavimą pietvakariniame Bogatynios mieste. Jis pridūrė, kad suvereniteto gynimas yra ir Lenkijos saugumo klausimas.Komentuodamas įvykius Rusijoje, kur pranešta, kad samdinių grupuotė „Wagner“ užėmė du miestus ir veržiasi Maskvos link, J. Kaczynskis sakė, jog kalbamą akimirką nėra aišku, „ar tai tik incidentas, ar kas nors kur kas didesnio – šito dar nežinome“.Jis tęsė apibūdinęs Ukrainą kaip drąsią ir turinčią tiek priemones, tiek paramą apsiginti bei pridūrė, kad labiausiai Ukrainą ginklais remia Lenkija.

Žiniasklaida: pakilęs iš Maskvos V. Putino lėktuvas netrukus dingo iš radiolokatoriųOficialus Rusijos prezidento Vladimiro Putino lėktuvas pakilo iš Maskvos ir dingo iš radiolokatorių, apie tai „Telegram“ kanale paskelbė „Nexta“, pranešė „Ukrinform“.„Asmeninis Putino lėktuvas išvyko iš Maskvos“, – 14.45 val. Kyjivo laiku pranešė platforma. Prie pranešimo pridėtas žemėlapis, kuriame parodyta aptariamo lėktuvo skrydžio trajektorija, nurodytas ant uodegos pažymėtas numeris RSD697 ir tai, kad jis skrido į šiaurės vakarus nuo Maskvos.Tačiau „The Moscow Times“, remdamasis „FlightRadar“ duomenimis, 15.06 val. pranešė, kad lėktuvas dingo iš radiolokatorių.„Prezidento Putino specialusis lėktuvas Il 96-300PU pakilo iš Maskvos į Sankt Peterburgą 14.16 val. Maskvos laiku (...) Lėktuvo atvykimo vieta neskelbiama. Jis dingo iš radiolokatoriaus Tverės srityje“, – sakoma pranešime.Leidinys pridūrė, kad viena iš V. Putino rezidencijų yra būtent Tverės srityje.Tuo pačiu metu pasirodžiusiame kitame pranešime teigiama, kad ministro pirmininko Michailo Mišustino lėktuvas taip pat išskrido į Sankt Peterburgą. Į Rusijos šiaurinę sostinę skrenda ir keli kiti verslo lėktuvai, sakoma jame. Taip pat pranešta, kad turtingiausias ministrų kabineto narys – vicepremjeras Denisas Manturovas – jau paliko Rusiją.Anksčiau Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas tvirtino, kad Rusijoje kilus privačios samdinių bendrovės „Wagner“ maištui Rusijos prezidentas V. Putinas kaip įprastai „dirba Kremliuje“. Prieš tai V. Putinas per televiziją pasakė kalbą tautai ir pažadėjo neutralizuoti „išdavikus“ maištininkus.

Paskelbė, kaip V. Putinas planuoja nuslopinti maištą – nori išvengti didelių mūšių.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas planuoja tiksliniu smūgiu sunaikinti Jevgenijų Prigožiną, o jo samdiniams suteikti amnestiją. Taip Rusijos prezidentas siekia išvengti tiesioginės karinės konfrontacijos ir didelių mūšių Maskvoje. Apie tai gerai informuotas šaltinis pasakojo leidiniui „Svarbios istorijos“, praneša UNIAN.Leidinio pašnekovas patvirtina žiniasklaidoje jau pasklidusią informaciją, kad Kremlius sostinės teritorijoje neturi rimtų karinių rezervų, todėl tektų burti išblaškytus čečėnų, Nacionalinės gvardijos, Vidaus reikalų ministerijos dalinius ir kartu su FSB mėginti ginti Maskvą.„V. Putinui nereikia didelių mūšių, todėl užduotis numeris vienas yra pašalinti J. Prigožiną ir izoliuoti nuo jo armijos stuburą, žadant amnestiją už visą šią gėdą“, – sakė šaltinis.

Pasirodė pirmieji pranešimai apiekovojančių pusių nuostolius.OSINT projektas „Orix“ pradėjo skaičiuoti technikos nuostolius, kurias kovojančios pusės jau patyrė per ginkluotą konfliktą tarp Rusijos Federacijosginkluotųjų pajėgų ir „Wagner“. Kol kas reguliariosiosRusijos kariuomenės nuostoliai yra daug didesni.OSINT tyrėjų ataskaitoje pažymima, kad vykdydami karo veiksmus prieš Jevgenijaus Prigožino maištininkus Rusijos kariuomenė prarado lėktuvą „Il-22“, du elektroniniam karui skirtus sraigtasparnius, vieną sraigtasparnįMi-35, kovinę mašiną „Tigras“ ir karinį sunkvežimį „KamAZ“Lėktuvas buvo sunaikintas, o automobiliai sugauti.„Orix“ teigimu, „Wagner“ kolkas prarado tik vieną „UAZ“ automobilį.

Baltarusija pareiškė, kad „Wagner“ maištas Rusijoje yra „dovana“ VakaramsArtima Rusijos sąjungininkė Baltarusija šeštadienį pareiškė, kad ginkluotas samdinių grupuotės „Wagner“ sukilimas yra „dovana“ Vakarų šalims, ir perspėjo, kad jis gali sukelti „katastrofą“.„Bet kokia provokacija, bet koks vidaus konfliktas kariniuose ar politiniuose sluoksniuose, informaciniame lauke ar pilietinėje visuomenėje yra dovana kolektyviniams Vakarams“, – sakoma Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime, remiamasi Minsko Saugumo Tarybos pareiškimu.

Prigožinas teigia, kad jo kovotojai numušė tris kariuomenės sraigtasparnius„Neutralizuoti tuos, kurie organizavo ginkluotą maištą“ ir tai padaryti „griežtais ryžtingais veiksmais“, – taip sakė prezidentas Vladimiras Putinas savo vaizdo žinutėje, praneša BBC, tačiau konstatuoja, jog tai labai sudėtinga užduotis.Pirmoji problema yra ta, kad maištininkų pajėgos patenka į didelius miestus ir tada susimašo su civiliais. Rostove jie taip perėmė svarbius karinius ir administracinius objektus, įskaitant Pietų karinės apygardos štabą ir merą. J. Prigožinas teigia, kad jo kovotojai numušė tris kariuomenės sraigtasparnius.

Čečėnijos lyderis pareiškė jau pasiuntęs savo dalinius į „įtampos zonas“ malšinti „Wagner“ maištoČečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas šeštadienį paskelbė pasiuntęs čečėnų dalinius į „įtampos zonas“ Rusijoje, kai „Wagner“ samdiniai pradėjo maištą šalyje.„Čečėnijos Respublikos Gynybos ministerijos ir Nacionalinės gvardijos kovotojai jau išvyko į įtampos zonas“, – „Telegram“ kanale sakė artimas prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas R. Kadyrovas.„Maištas turi būti numalšintas, o jei prireiks griežtų priemonių, mes pasirengę!“, - teigė jis.

Prigožinas teigia užėmęs kariuomenės vadavietę Pietų Rusijoje be nė vieno šūvio„Vagner“ vadas Jevgenijus Prigožinas, vadovaujantis maištui nuversti aukščiausią Maskvos karinę vadovybę, šeštadienį pareiškė, kad jo kovotojai užėmė kariuomenės būstinę pietiniame Rusijos Rostovo prie Dono mieste „neiššovus nė vieno šūvio“ ir tvirtino, kad juos palaiko vietos gyventojai.„Kodėl šalis mus palaiko? Nes mes einame į žygį už teisingumą“, - naujausioje garso žinutėje "Telegram" kanale sakė J. Prigožinas. „Priėjome Rostovą. Be nė vieno šūvio užėmėme pastatą“, - sakė jis.

Atstovas spaudai: kilus maištui Putinas dirba KremliujeVykstant maištui Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas dirba Kremliuje kaip įprastai, šeštadienį sakė jo atstovas, Rusijos samdinių grupuotei „Vagner“ pažadėjus nuversti aukščiausią šalies karinę vadovybę.„Prezidentas dirba Kremliuje“, – valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė jo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Anksčiau buvo pranešta, kad „Vagner“ daliniai užgrobė karinius objektus Pietų Rusijoje.

Apžvalgininkai feisbuke dalijasi skrydžių sekimo programos „FlightRadar“ duomenimis, kurie rodo, kad Vladimiro Putino lėktuvas pakilo iš Maskvos ir skrenda Sankt Peterburgo kryptimi.Ar lėktuve yra pats V. Putinas, neaišku.

Didžiosios Britanijos premjeras Sunakas palaiko ryšį su sąjungininkėmis ir ragina šalis apsaugoti civiliusDidžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas sakė palaikantis ryšius su sąjungininkėmis dėl samdinių grupuotės „Vagner“ vadovaujamo ginkluoto maišto Rusijoje, Jungtinės Karalystės gynybos pareigūnai jį apibūdino kaip pastarojo meto „didžiausią iššūkį“ Kremliui.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas privačios karinės bendrovės veiksmus pavadino „išdavyste“, jos vadovas Jevgenijus Prigožinas pažadėjo nuversti Maskvos karinę vadovybę.Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas paragino visas susijusias šalis ginti civilių gyvybes ir pranešė vėliau šeštadienį kalbėsiantis su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kitais Vakarų lyderiais.„Atidžiai stebime padėtį, kuri sparčiai vystosi mums kalbant“, – sakė jis BBC. „Šiuo metu galiu pasakyti tik tiek, kad svarbiausias dalykas, jog visos šalys elgtųsi atsakingai ir apsaugotų civilius“, – sakė R. Sunakas. Paklaustas, ar kalbėjosi su V. Zelenskiu, jis atsakė palaikąs ryšį su sąjungininkėmis ir šiandien pasikalbėsiantis su kai kurių jų lyderiais. R. Sunakas nepasakė, ar tai, kad V. Putinui Rusijoje metamas iššūkis, yra gera ar bloga žinia.Paklaustas patarimų Rusijoje likusiems Didžiosios Britanijos piliečiams, R. Sunakas sakė, kad JK jau seniai pataria nekeliauti į Rusiją, „žmonės turėtų nuolat tikrinti naujienas Užsienio reikalų ministerijos svetainėje“.Rusijos vidaus kovų paaštrėjimas gali dar labiau apsunkinti Maskvos karo pastangas Ukrainoje, kai ten jau prasidėjo pirmasis Ukrainos atsakomojo puolimo etapas.Bendruomenių rūmų gynybos komiteto pirmininkas konservatorius Tobiasas Ellwoodas įvykius Rusijoje apibūdino kaip „didžiulę galimybę Ukrainai pasinaudoti Rusijoje kilusiu maištu ir chaosu“.

Rusijos Lipecko srities pareigūnai ragina gyventojus likti namuosePietvakarinės Rusijos Lipecko srities valdžia paragino gyventojus šeštadienį likti namuose, kai samdinių grupuotė „Vagner“ pažadėjo nuversti šalies karinę vadovybę.„Siekdama užtikrinti teisėtvarką ir Lipecko srities piliečių saugumą, regiono operatyvinė būstinė prašo gyventojų be skubaus reikalo neiti iš namų ir susilaikyti nuo bet kokių kelionių asmeniniu ar viešuoju transportu“, – sakoma regiono vyriausybės spaudos tarnybos pranešime socialinėje žiniasklaidoje.

Link Rostovo pajudėjo didelė Čečėnijos lyderio Ramazo Kadyrovo pasiųstų čečėnų kovotojų, kurie turi kautis su „Vagner" samdiniais, kolona:https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1672566930832588802

Podoliakas: artimiausios 48 valandos nulems naują Rusijos statusąArtimiausios 48 valandos nulems naują Rusijos Federacijos statusą, sako Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michaylas Podoliakas. Apie tai jis šeštadienį parašė tviteryje.„Arba plataus masto pilietinis karas, arba sutartas valdžios perėmimas, arba laikinas atokvėpis prieš kitą Putino režimo žlugimo etapą“, – rašė M. Podoliakas.Pasak jo, visi potencialūs veikėjai dabar sprendžia, kurioje pusėje jie yra, o „Rusijoje kol kas tvyro mirtina „elito“ tyla“...Kaip pranešė „Ukrinform“, M. Podoliakas komentare žiniasklaidai teigė, kad Rusijoje iš tikrųjų prasideda pilietinis karas.

Britų žvalgyba: „Vagner“ daliniai planuoja pasiekti MaskvąDidžiosios Britanijos gynybos ministerijos tviteryje paskelbtoje žvalgybos informacijos suvestinėje sakoma, kad birželio 24-osios rytą samdinių grupuotės „Vagner“ vadovo Jevgenijaus Prigožino ir Rusijos gynybos ministerijos priešiškumas peraugo į atvirą karinę konfrontaciją, privačios karinės bendrovės daliniai ketina pasiekti Maskvą.„Rostove prie Dono „Vagner“ beveik neabejotinai užėmė svarbius saugumo objektus, įskaitant štabą, vykdantį Rusijos karines operacijas Ukrainoje“, – nurodė ministerija.Žvalgybos duomenimis, kiti karinės bendrovės daliniai juda į šiaurę per Voronežo sritį, jų tikslas - pasiekti Maskvą.„Yra labai mažai įrodymų apie „Vagner“ ir Rusijos saugumo pajėgų kovas, panašu, kad jos daugiausia itin pasyviai pasitiko „Vagner“, – sakoma Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos pranešime.Manoma, kad artimiausiomis valandomis Rusijos saugumo pajėgų, o ypač Rusijos nacionalinės gvardijos lojalumas bus „svarbiausias veiksnys, lemsiantis įvykių raidą“.„Tai didžiausias pastarojo meto iššūkis Rusijos valstybei“, – sakoma ministerijos suvestinėje.Anksčiau pranešta, kad samdinių grupuotės „Vagner“ vadovui Jevgenijui Prigožinui pareiškus grasinimus Rusijos karinei vadovybei padėtį Rusijoje stebi ir Baltieji rūmai.

Rostovo gubernatorius perspėja dėl pilietinio karo „katastrofos“„Vagner“ samdiniai pareiškė užėmę Rostovo prie Dono miestą, praneša BBC.Prieš kurį laiką Rostovo srities gubernatorius Vasilijus Golubevas per „Telegram“ kreipėsi į žmones, ragindamas palaikyti prezidentą Vladimirą Putiną: „Rusijos istorijoje buvo atvejų, kai kažkas norėjo suskaldyti mūsų visuomenę ir pakurstyti pilietinio karo liepsnas... tai privedė prie katastrofos“.Jis pridūrė: „Negalima leisti, kad tai pasikartotų. Rostovo sritis yra prezidento pusėje! Brangūs tėvynainiai, turime būti vieningi!“

Gubernatorius: Voroneže liepsnoja degalų saugyklaRusijos pietiniame Voronežo mieste šeštadienį degė degalų saugykla, paskelbė vietos gubernatorius. Anksčiau jis pranešė, kad Maskvos kariuomenė vykdo „kovos“ operaciją regione, kuriame kilo „Vagner“ samdinių maištas.„Voroneže gesinama deganti degalų saugykla“, – „Telegram“ kanale sakė gubernatorius Aleksandras Gusevas. „Įvykio vietoje dirba 100 ugniagesių ir daugiau nei 30 automobilių“, – pridūrė jis ir taip pat sakė, kad „pirminiais duomenimis, aukų nėra“.A. Gusevas nenurodė gaisro priežasties, bet kai kurios žiniasklaidos priemonės paskelbė vaizdo įrašą, kuriame rajone prieš sprogimą matomas karinis sraigtasparnis.https://twitter.com/KyivPost/status/1672549771368714241?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1672549771368714241%7Ctwgr%5Ef1e3dbbff8b7b349208742c284d74ce0c3f7eb75%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv3.lt%2Fnaujiena%2Fuzsienis%2Fmaistas-rusijoje-blokuojame-rostovo-miesta-ir-einame-i-maskva-voroneze-nugriaudejo-galingi-sprogimai-n1244408

Michelis: ES atidžiai stebi įvykius Rusijoje, palaiko ryšį su G7 partneriaisEuropos Sąjunga atidžiai stebi situaciją Rusijoje, kurioje vyksta samdinių grupuotės „Vagner“ maištas, šeštadienį pareiškė ES vadovas Charles‘as Michelis.„Atidžiai stebime, kaip klostosi padėtis Rusijoje. Palaikau ryšį su Europos vadovais ir Didžiojo septyneto partneriais, – rašė jis tviteryje. – Tai akivaizdžiai yra Rusijos vidaus problema. Mūsų parama Ukrainai ir [Ukrainos prezidentui Volodymyrui] Zelenskiui yra nepajudinama“.

„Vagner“ samdiniai minuoja Rostovo gatves prieštankinėmis minomis:https://twitter.com/bgeneral1220/status/1672558999089152000

Vaizdo įrašuose, kuriuos nufilmavo vietos gyventojai, matyti, kaip virš Voronežo skraido Rusijos karinių pajėgų atakos sraigtasparnis Ka-52 ir atakuoja „Vagner“ sukilėlių taikinius.Vienu metu į sraigtasparnį paleidžiama raketa iš „Vagner“ naudojamos oro gynybos sistemos, tačiau nepataiko į taikinį, nes atakos sraigtasparnis spėja panaudoti šilumines gaudykles, suklaidinančias raketą. Kiek vėliau ant žemės įvyksta galingas sprogimas ir išsigandę civiliai pasileidžia bėgti.https://twitter.com/bgeneral1220/status/1672559040377896960

Žiniasklaida: „Vagner“ kovotojai užiminėja karinius objektus VoronežeŠaltinis Rusijos specialiosiose tarnybose teigė, kad „Vagner“ sukilėliai užėmė karinius objektus Voroneže, teigia „Reuters“.„Rusijos saugumo šaltinis agentūrai „Reuters“ sakė, kad „Vagner“ kovotojai taip pat užėmė karinius objektus Voronežo mieste, esančiame maždaug už 500 km į pietus nuo Maskvos“, – sakoma pranešime.Pasak BBC šaltinio, artimo saugumo tarnybos FSB centriniam biurui, „Vagner“ grupuotė perėmė „visus svarbiausius objektus“ Voroneže. „Visai taip pat, kaip ir Rostove“, – sakė jis. Anot jo, FSB neturi konkretaus plano, kaip numalšinti sukilimą.Tuo pat metu Voronežo srities gubernatorius Aleksandras Gusevas paneigė pranešimus apie karinės technikos judėjimą į regioną ir pavadino tai „informacine provokacija“ tų, kurie „suinteresuoti destabilizuoti padėtį šalyje ir regione“.Anksčiau „Telegram“ kanalas „Razgruzka Wagner“ paskelbė kelių minučių vaizdo įrašą, kuriame „Vagner“ vadas Jevgenijus Prigožinas Rostove prie Dono kalbasi su Rusijos gynybos ministro pavaduotoju Junus-Beku Jevkurovu ir generolu Vladimiru Aleksejevu, kuris diena anksčiau ragino vagneriečius liautis ir tai, kas vyksta, pavadino bandymu įvykdyti valstybės perversmą. Tuo pat metu buvo pareikšta, kad vagneriečiai užėmė Pietų karinės apygardos štabą Rostove.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pasak Rusijos propagandos šaltinių, Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad dėl „Vagner“ veiksmų mieste imtasi „antiteroristinių priemonių“ ir įvesta papildoma kontrolė keliuose.Pasak prezidento atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo, saugumo pajėgos visą parą informuoja Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną apie priemones, kurių imasi dėl vagneriečių veiksmų.Rusijos „Telegram“ kanaluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip vagneriečiai užima administracinius pastatus ir karinius objektus Rostove, o šie pasiduoda be kovos.Pasirodo pranešimų, kad vagneriečių kolonos juda į Voronežą.Rusijos FSB iškėlė baudžiamąją bylą J. Prigožinui dėl raginimo rengti ginkluotą sukilimą.

Zelenskis: Rusijos silpnumas akivaizdus, „Vagner“ maištas - to įrodymasŠeštadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad samdinių grupuotės „Vagner“ narių pradėtas ginkluotas sukilimas yra Rusijai būdingo politinio nestabilumo įrodymas.„Rusijos silpnumas akivaizdus. Visiškas silpnumas. Ir kuo ilgiau Rusija laikys savo kariuomenę ir samdinius mūsų žemėje, tuo daugiau chaoso, skausmo ir problemų ji pati vėliau patirs“, - sakoma jo pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.„Ukraina geba apsaugoti Europą nuo rusiško blogio ir chaoso plitimo“, - pridūrė V. Zelenskis.

Prigožinas pareiškė, kad „Vagner“ kovotojai neketina pasiduotiRusijos privačios samdinių bendrovės „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „smarkiai klysta“ ir kad „Vagner“ kovotojai nėra išdavikai, o „patriotai“, ir jie nepasiduos.„Dėl tėvynės išdavystės: prezidentas labai klysta. Esame savo tėvynės patriotai“, - „Telegram“ kanale paskelbtoje garso žinutėje sakė naktį maištą sukėlęs J. Prigožinas.„Niekas neketina pasiduoti prezidento, FST (Federalinės saugumo tarnybos) ar kieno nors kito prašymu“, - pridūrė jis.

Abeji Rusijos parlamento rūmai išreiškė paramą PutinuiAbejų Rusijos parlamento rūmų pirmininkai šeštadienį pareiškė, kad remia Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kuris paragino samdinių grupuotę „Vagner“ stabdyti siekį nušalinti šalies karinę vadovybę.Aukštųjų parlamento rūmų vadovė Valentina Matvijenko sakė, kad V. Putinas turi „visišką deputatų paramą“, o žemųjų rūmų pirmininkas Viačeslavas Volodinas ragino rusus „palaikyti“ ilgametį lyderį.

Italija stebi įvykius Rusijoje ir ragina ten esančius italus būti atsargius Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni atidžiai stebi įvykius Rusijoje, šeštadienį pranešė jos biuras, Italijos užsienio reikalų ministras paragino Rusijoje gyvenančius italus būti atsargius.Rusijos samdinių grupuotės „Vagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas metė dar neregėto masto iššūkį daugybę metų valdančiam Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, užėmęs svarbią karinę būstinę, atsakingą už puolimą Ukrainoje.„Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni atidžiai stebi įvykius Rusijoje, rodančius, kad agresija prieš Ukrainą sukėlė nestabilumą ir pačioje Rusijoje“, – sakoma jos biuro pranešime.Užsienio reikalų ministras Antonio Tajani tviteryje pareiškė, kad kol kas nėra susirūpinimo dėl Rusijoje gyvenančių italų, bet jiems „patartina būti atsargiems“.Nepaisant istoriškai šiltų Italijos ir Maskvos santykių, G. Meloni koalicinė vyriausybė siunčia Ukrainai ginklus ir pagalbą, tvirtai remia Vakarų sankcijas Rusijai už jos pernai pradėtą invaziją.

Kadyrovas išreiškė palaikymą Putinui ir paragino numalšinti maištąČečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas savo „Telegram“ kanale išdėstė savo poziciją dėl įvykių Rusijoje ir samdinių grupuotės „Vagner“ veiksmų. Jis išreiškė palaikymą prezidentui Vladimirui Putinui, šeštadienio įvykius pavadino kariniu maištu ir sakė, kad jo kovotojai jau išvyko į įtampos zonas malšinti sukilimo.„Į įtampos zonas jau išvyko Gynybos ministerijos ir Rusijos gvardijos kariai Čečėnijos respublikoje. Padarysime viską, kad išsaugotume Rusijos vienybę ir apgintume jos valstybingumą! – rašė R. Kadyrovas. – Maištas turi būti numalšintas, ir jei tam reikės imtis griežtų priemonių, mes esame pasirengę!“

Gubernatorius: Voronežo srityje Rusijos kariuomenė vykdo „kovines priemones“Šeštadienį Rusijos pietinio Voronežo regiono gubernatorius pranešė, kad Rusijos kariuomenė imasi būtinų priemonių numalšinti samdinių grupuotės „Vagner“ pastangas nuversti aukščiausią šalies karinę vadovybę.„Voronežo srities teritorijoje vykdoma kovos su terorizmu operacija, Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos imasi būtinų operatyvinių ir kovos priemonių“, – sakoma Aleksandro Gusevo pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.Anksčiau pasirodė pranešimų apie Jevgenijaus Prigožino vadovaujamų Rusijos samdinių grupuotės „Vagner“, užėmusios karinius objektus Rusijos pietiniame Rostovo prie Dono mieste, vilkstinių judėjimą į Voronežą.

Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų vadai išreiškė paramą PutinuiRusijos paskirti okupuotų Ukrainos regionų vadovai šeštadienį išreiškė paramą prezidentui Vladimirui Putinui, Rusijai susiduriant su neeiliniu grupuotės „Vagner“ samdinių maištu.„Chersono sritis ir Chersono žmonės visiškai palaiko mūsų prezidentą!“ – „Telegram“ paskelbė Rusijos paskirtas Ukrainos pietinės Chersono srities vadovas. Toks pat Kremliaus statytinis okupuotoje Zaporižios srities dalyje Jevgenijus Balickis sakė, kad ši teritorija yra „su prezidentu“.

Putinas telefonu informavo Lukašenką apie padėtį RusijojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį telefonu kalbėjosi su savo sąjungininku Baltarusijos autoritariniu vadovu Aliaksandru Lukašenka. Tai pirmasis jo tarptautinis skambutis po to, kai Rusijos viduje prasidėjo „Vagnerio“ samdinių maištas.„Rusijos prezidentas šį rytą paskambino Baltarusijos prezidentui, įvyko pokalbis telefonu, – pranešė Baltarusijos valstybinė žiniasklaida. – Vladimiras Putinas informavo Baltarusijos kolegą apie padėtį Rusijoje“.

Vokietija pranešė atidžiai stebinti įvykius RusijojeVokietija įdėmiai stebi įvykius Rusijoje, kur „Vagner“ samdinių grupuotė užėmė svarbią karinę būstinę pietiniame Rusijos mieste netoli Ukrainos sienos, šeštadienį sakė vyriausybės atstovas.„Vyriausybė atidžiai stebi įvykius Rusijoje“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.

Prancūzijos prezidentūra: Macronas labai atidžiai stebi padėtį RusijojeEmmanuelis Macronas atidžiai stebi padėtį Rusijoje po to, kai samdinių grupuotė „Vagner“ pradėjo ginkluotą maištą prieš Kremliaus pajėgas, šeštadienį pranešė Prancūzijos prezidento kanceliarija.„Prezidentas labai atidžiai stebi padėtį. Mes ir toliau esame sutelkę dėmesį į paramą Ukrainai“, – sakoma Eliziejaus rūmų pranešime.

Rusijos teisėsauga Sankt Peterburge surengė reidą į „Vagner“ būstinęRusijos teisėsauga surengė reidą „Vagner“ biure Sankt Peterburge, pranešė BBC, remdamasis vietos naujienų portalu „Fontanka“.„Teisėsaugos pareigūnai įžengė į privačios karinės bendrovės „Vagner“ biurą Sankt Peterburgo Zolnajos gatvėje“, – šeštadienį pranešė portalas savo „Telegram“ kanale.Jo duomenimis, prie pastato atvyko du autobusai su riaušių policija ir nacionalinės gvardijos kariais ir įžengė vidun kartu su paprastais drabužiais vilkinčiais asmenimis.Naujienų portalas teigė, kad „žmonės su kaukėmis ir automatiniais šautuvais“ buvo dislokuoti netoli Sankt Peterburgo Blagoveščenskio tilto, kur yra viešbutis ir restoranas, siejamas su „Vagner“ vadu Jevgenijumi Prigožinu.Vėliau „Fontanka“ paskelbė, kaip teigiama, vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip teisėsauga įžengia į „Vagner“ pastatą, ir ginkluotų vyrų nuotraukas prie objektų, susijusių su J. Prigožinu.

Prigožinas: Blokuojame Rostovą ir einame link MaskvosPKB „Vagner“ ketina blokuoti Rostovą prie Dono ir pajudėti link Maskvos, jei Vagnerio kariams nebus išduotas Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu, praneša „Laisvės“ radijas (Svoboda).„Telegram“ kanale paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame Prigožinas kalbasi su Rusijos gynybos viceministru Junus-Beku Jevkurovu ir generolu Vladimiru Aleksejevu, kurie dieną prieš tai ragino vagneriečius liautis ir pavadino tai, kas vyksta, bandymu įvykdyti valstybės perversmą.Pasak „Laisvės“ radijo (Svoboda), Prigožino spaudos tarnyba taip pat paskelbė jo vaizdo kreipimąsi. Jame, be kita ko, Prigožinas teigia, kad visus karinius objektus Rostove kontroliuoja privati karinė bendrovė, o „Generalinio štabo viršininkas pabėgo iš čia, kai tik sužinojo, kad mes artėjame“.„Žuvusiųjų karių – tris-keturis kartus daugiau, nei nurodoma valdžiai teikiamuose dokumentuose. O tai, kas pateikiama – dešimt kartų mažiau, nei sakoma per televiziją. Sanitariniai nuostoliai kai kuriomis dienomis siekia iki tūkstančio žmonių. Tai yra žuvusieji, dingę be žinios, sužeisti ir atsisakėliai“, – taip pat sakė Prigožinas.

Putinas pažadėjo nubausti maištą surengusius „Vagner“ išdavikusApie Jevgenijaus Prigožino „Vagner“ samdinių „ginkluotą maištą“ prabilęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė sukilėliams, kad jų laukia „neišvengiama bausmė“.Jis sakė neleisiąs, kad Rusijoje kiltų pilietinis karas, ir ragino tautą būti vieningą.Pripažinęs, kad padėtis pietiniame Rusijos Rostovo prie Dono mieste sunki, V. Putinas sakė, jog „Vagner“ vadovas „išdavė“ Rusiją vadovaudamasis „asmeninėmis ambicijomis“.Rusijos prezidentas vadino „Vagner“ maištą dūriu į nugarą ir mirtinu pavojumi Rusijai.

Ukrainos prezidento padėjėjas: „Rusijoje viskas tik prasideda“Šeštadienį Rusijos "Vagner" samdiniams perėjus iš okupuotos Ukrainos teritorijos į Rusiją ir surengus maištą karui Ukrainoje tęsiantis jau 16 mėnesių, Kyjivas pareiškė, kad įvykiai Rusijoje dar „tik prasideda“.„Rusijoje viskas tik prasideda, – tviteryje parašė Ukrainos prezidento padėjėjas Mychailo Podoliakas. – Elito skilimas pernelyg akivaizdus. Susitarti ir apsimesti, kad viskas ramu, nepavyks“.

Rusijos prezidentas kreipėsi į tautą: Prigožino maištą pavadino „smūgiu ir išdavyste“ ir pažadėjo „žiaurų atsaką“Rusijos prezidentas pirmiausiai kreipėsi į karius, kurie „didvyriškai atmušinėja priešo atakas“ ir tuos, kuriuos „apgaule ar grasinimais įtraukė į nusikalstamą avantiūrą - ginkluotą maištą“.Toliau kaltindamas „Vakarų karinę ir informacinę mašiną“, aiškindamas, kad Rusija kaunasi „už nepriklausomybę“ V. Putinas pareikalavo vienybės.„Reikia atmesti viską, kas mus silpnina“, - tikino V. Putinas.J. Prigožino maištą jis pavadino „smūgiu ir išdavyste“, o tie, kas „stojo į maištininkų pusę - atsakys prieš tautą ir įstatymą“.Akivaizdžiai skaitydamas tekstą ir neįprastai įsitempęs V. Putinas kreipėsi į kariškius bei netiesiogiai - į „Vagner" samdinius, kuriuos J. Prigožinas įtraukė „į ginkluotą maištą".J. Prigožino maištą jis palygino su 1917-ųjų perversmu ir pažadėjo, kad neleis pakartoti tokių įvykių ir „apgins Rusiją nuo bet kokių avantiūristų bei išdavikų“.„Tai, su kuo susidūrėme yra vidinė išdavystė. Būtent išdavystė, prie kurios privedė nepamatuotos ambicijos ir asmeniniai interesai“, - apie J. Prigožiną kalbėjo V. Putinas, pabrėžęs, jog jis išdavė ir pačius „Vagner“ samdinius.V. Putinas taip pat pakartojo, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos ir kitos tarnybos sulaukė įsakymų, o Maskvos ir Rostovo srityse bei kituose regionuose įvedama antiteroristinė operacija.„Tas, kas organizavo ginkluotą maištą, pakėlė ginklus prieš kovos draugus, atsakys prieš Rusiją“, - grasino Kremliaus režimo lyderis.

Rusijos kariuomenė žada „garantuoti saugumą“ maišto atsisakiusiems „Vagner“ kovotojamsRusijos kariuomenė šeštadienį pareiškė, kad „garantuos saugumą“ „Vagner“ samdiniams, kurie atsisakys maišto prieš Maskvos karinę vadovybę.„Kreipiamės į „Vagner“ puolimo būrių kovotojus. Jūs buvote apgaule įtraukti į („Vagner“ vadovo Jevgenijaus) Prigožino nusikalstamą avantiūrą dalyvauti ginkluotame maište“, – pranešė kariuomenė.Kariuomenė paragino kovotojus paprašyti pagalbos ir grįžti į „nuolatinio dislokavimo vietas“. „Prašome vadovautis protu ir susisiekti su Rusijos gynybos ministerijos ar teisėsaugos atstovais. Visiems garantuojame saugumą“, – sakoma kariuomenės pareiškime.

Žadėtas V. Putino pasirodymas per valstybinius kanalus kol kas neįvyko. Per Rusijos 1-ąjį kanalą nerodo nieko apie vykstantį perversmą, vietoje to rodomas koncertas. Tai dar ne 1991-ųjų „Gulbių ežeras“, kai per tuometinį perversmą Maskvoje televizijos ekranuose buvo galima išvysti baleto pasirodymą. Tačiau linksma „Bumble boogie“ melodija atrodo keistai dramatiškų įvykių fone.https://t.me/nexta_live/55245

Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigia, kad Maskvoje atšaukti masiniai renginiai, judėjimas mieste apsunkintas, įrenginėjami kontrolės praleidimo punktai, o netoli Maskvos juda didelės karinės technikos kolonos.

Maskvoje paskelbtas „antiteroristinės operacijos režimas“Šeštadienį samdinių grupuotės „Vagner“ vadovui pažadėjus nuversti Rusijos karinę vadovybę ir užėmus svarbią karinę būstinę pietuose, Rusija paskelbė „antiteroristinių operacijų režimą“ Maskvoje ir Maskvos srityje.„Siekiant užkirsti kelią galimiems teroro aktams Maskvos miesto ir Maskvos srities teritorijoje įvedamas antiteroristinės operacijos režimas“, – sakoma šalies nacionalinio antiteroristinio komiteto pranešime, jį cituoja Rusijos agentūros.

Kremlius pranešė, kad netrukus Rusijos prezidentas Putinas kreipsis į tautąKremlius pranešė, kad netrukus Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kreipsis į tautą, šeštadienį valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, bet išsamesnės informacijos nepateikė.Apie V. Putinas kalbą pranešta po samdinių grupuotės lyderio Jevgenijaus Prigožino pradėto ginkluoto sukilimo. Artimu V. Putino sąjungininku laikomas J. Prigožinas teigia, kad jo privati „Vagner“ kariuomenė užėmė svarbius karinius objektus Rusijos pietuose esančiame Rostove prie Dono.Rusijos gynybos ministerija į tai dar nereagavo. Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FST) paragino „Vagner“ samdinius suimti J. Prigožiną. Kremliaus teigimu, V. Putinas nuolat informuojamas apie padėtį.Maskvoje sustiprintas saugumas, naktį miesto centre važiavo karinės mašinos.

Lukašenkos šeimos lėktuvas nusileido Turkijoje. Šiuo lėktuvu dažnai skraido Lukašenkos sūnūs Viktoras ir Dmitrijus.https://twitter.com/HannaLiubakova/status/1672482690451251201

Rusijos Gynybos ministerija ir „Vagner“ savo „Telegram“ kanaluose skelbia priešingą informaciją. „Vagner“ jau tikina kontroliuojantys visus karinius objektus Voroneže, kur samdinių kolonos pajudėjo iš šeštadienio rytą užimto Rostovo. Tuo metu Rusijos Gynybos ministerija kreipėsi į „Vagner“ samdinius, tikindama, kad J. Prigožinas juos apgavo ir bando įtraukti į „ginkluotą maištą“.

„Vagner“ savo ir rėmėjų kanaluose dalijasi keliais vaizdo įrašais. Viename jų užfiksuota Voronežo srityje Maskvos kryptimi judanti didelė karinės ircivilinės technikos kolona su, kaip spėjama, „Vagner“ samdiniais.https://twitter.com/Osinttechnical/status/1672476601257283585Kitame vaizdo įraše, kaip teigiama, užfiksuotas Voronežo srityje „Vagner“ samdinių numuštas Rusijos pajėgų sraigtasparnis.https://twitter.com/Tendar/status/1672479359846711302

Jevgenijaus Prigožino paskelbtas žingsnis prieš Rusijos karinę vadovybę „beveik neabejotinai yra perversmo bandymas“, BBC sakė buvęs JAV ambasadorius Ukrainoje Billas Tayloras.„Tai rimta Putinui. Rusai į tai žiūri labai rimtai ir atrodo, kad turėtų“, - sakė jis. Tačiau praėjusį mėnesį Ukrainoje viešėjęs B. Tayloras sako, kad „Vagner“ bosui vargu ar pavyks.„Gynybos pajėgų ministerija turi įrangos, turi orlaivius, tankus – turi karinės technikos Prigožino pajėgoms sunaikinti“, – kalbėjo jis.Tačiau Rusijos vidaus mūšiai gali padėti Ukrainai kovoti su Rusijos invazija, sakė B. Tayloras.

Kitame vaizdo įraše J. Prigožinas iš užimto Pietų karinės apygardos štabo (o kartu ir operacijos prieš Ukrainą) tikino, kad „Vagner“ samdiniai kontroliuoja karinius objektus Rostove, įskaitant ir oro uostą, kad ten esanti karo aviacija nesmūgiuotų samdinių pozicijoms. https://t.me/uniannet/102781

Rostove prie Dono „Vagner“ samdiniai užėmė karinės apygardos pastatą, į nelaisvę pateko du rusų generolai Pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti po vidinį Pietų karinės apygardos štabo kiemelį vaikštinėjantis pats J. Prigožinas, apsuptas „Vagner“ samdinių ir besikalbantis su Rusijos generalinio štabo viršininko pavaduotoju, generolu Vladimiru Aleksejevu, kuris dar naktį kreipėsi į „Vagner“ samdinius ir ragino nemaištauti. Kitas generolas, kurį prieš kameras viešai auklėja J. Prigožinas – Sergejus Kuzovliovas, Pietų karinės apygardos vadas. Vaizdo įraše rūkykloje matomas J. Prigožinas, kuris kaip mažus vaikus auklėja du Rusijos armijos generolus – Junus-Beką Jevkurovą, Rusijos gynybos ministro pavaduotoją ir Rusijos generalinio štabo viršininko pavaduotoją, generolą Vladimirą Aleksejevą. „Vaikinai žūva, nes jūs juos laikote vietoje be šaudmenų. Atėjome čia tam, kad nuplautume gėdą šalies, kurioje gyvename. Eisime į Maskvą“, – generolams pareiškė J. Prigožinas, pažadėjęs gerti ir šampaną Kyjive. https://twitter.com/den_kazansky/status/1672463548612595714?ref_src=twsrc%5Etfw

Prigožinas: manau, pusė armijos pasiruošusi eiti su mumisJevgenijus Prigožinas naujame pareiškime teigia, neva „mūšiai vyksta tose vietose, kur vadovybė suteikia melagingą informaciją kovotojams“. Todėl esą kyla susidūrimai.„Ten, kur kariai, Rosgvardija ir milicija mus pasitinka, tai jie draugiškai mums moja rankomis ir sako „norime eiti su jumis“. Jau prisijungė apie 60–70 žmonių, nors ir nedaug kelio tenuėjome. Manau, pusė armijos pasiruošusi eiti su mumis“, – birželio 24-osios paskelbtame garso įraše kalbėjo J. Prigožinas.

Projekto „Conflict Intelligence Team“ (CIT) įkūrėjas Ruslanas Levijevas mano, kad socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdo įrašuose iš Rostovo prie Dono matomi ginkluoti asmenys nėra „Vagner“ samdiniai. Anot jo, tai Rusijos gynybos ministerijos kariai. „Kas kuo spėjo apsirengti, taip ir atėjo“, – tviteryje rašo R. Levijevas. Anot jo, vaizdo įraše matyti, kaip šie kariai užima pozicijas aplink pastatą, kad galėtų jį apginti. https://twitter.com/RuslanLeviev/status/1672432137751134209?ref_src=twsrc%5Etfw

Meras: Maskvoje imamasi antiteroristinių priemonių saugumui sustiprintiMaskvos meras paskelbė, kad imamasi antiteroristinių priemonių saugumui sostinėje sustiprinti.„Dėl gaunamos informacijos Maskvoje imamasi antiteroristinių priemonių, kuriomis siekiama sustiprinti saugumą“, – „Telegram“ pranešė jis.Anot jo, įvedama papildoma kontrolė keliuose, gali būti apribotas viešų renginių rengimas.

Chodorkovskis ragina rusus palaikyti PrigožinąRusijos opozicionierius Michailas Chodorkovskis paragino rusus palaikyti „Vagner“ vadą Jevgenijų Prigožiną, kuris pažadėjo nuversti Maskvos karinę vadovybę, rašo BBC.„Dabar turime padėti, o paskui, jei reikės, kovosime ir su juo“, – teigė jis.M. Chodorkovskis 10 metų praleido Rusijos kalėjime ir neseniai paragino sugriežtinti sankcijas Rusijos prezidentui.M. Chodorkovskis sakė, kad svarbu paremti „net velnią“, jei jis nuspręstų užimti Kremlių.„Ir taip, tai tik pradžia“, – sakė jis.

Saugumo priemonės sustiprintos ir Lipecko srityjeRusijos valdžia taip pat sustiprino saugumo priemones Lipecko srityje į pietus nuo Maskvos, pranešė regiono gubernatorius.„Buvo priimtas sprendimas sustiprinti saugumo priemones regione. Prašau visų išlikti ramiems“, – sakė Igoris Artamonovas.Lipecko sritis yra apie 400 km į pietus nuo Maskvos.Rusijos valdžia šeštadienį pranešė, kad saugumo priemonės buvo sugriežtintos keliuose regionuose po to, kai „Vagner“ samdinių vadas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad jo pajėgos kirto sieną iš Ukrainos ir pažadėjo „eiti iki galo“, kad nuverstų Rusijos karinę vadovybę.Pietiniame Rostovo regione pareigūnai paprašė gyventojų likti namuose.

Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS ginkluotus žmones, apsupusius administracinius pastatus Rostove prie Dono, savo nuotraukose įvardijo kaip „Vagner“ kovotojus. https://t.me/nexta_live/55189

Žiniasklaida: ginkluoti asmenys apsupo administracinius pastatus Rostove prie DonoNeatpažinti ginkluoti asmenys kamufliažiniais drabužiais apsupo administracinius pastatus Rostove prie Dono, rašo 161.ru.Anot leidinio, buvo apsuptas Pietų karinės apygardos štabas, policijos departamentas miesto centre, Rusijos vidaus reikalų ministerijos Regioninis departamentas, FSB regioninis skyrius bei Rostovo administracija.

Prigožinas skelbia apie dar vieno sraigtasparnio sunaikinimąJ. Prigožinas naujame garso įraše paskelbė, kad „Vagner“ sunaikino antrą per naktį Rusijos reguliariųjų pajėgų sraigtasparnį. Tam nėra jokių įrodymų.

Pietinio Rusijos Voronežo regiono valdžia paragino gyventojus vengti greitkelio M4, vedančio į Maskvą, skelbia „Reuters“.Regiono valdžia nurodė, kad padėtis kontroliuojama ir imtasi priemonių visuomenės saugumui užtikrinti.

Taip pat pasirodė vaizdo įrašų su karine technika, tariamai prie Pietų karinės apygardos štabo Rostove prie Dono. https://t.me/nexta_live/55170

Vietiniai kanalai praneša, kad per Rostovo prie Dono centrą važiuoja karinė technika https://t.me/uniannet/102751

Skelbiama naujų vaizdo įrašų iš Rostovo ir teigiama, kad mieste jau yra „Vagner“ samdinių, tačiau ši informacija nėra patvirtinta.Įspėjame, kad skamba necenzūrinė leksika.https://t.me/u_now/102148

Socialiniuose tinkluose plinta ir dar keli vaizdo įrašai, kuriuose, teigiama, matyti link Rostovo judanti „Vagner“ kolona. Patikrinti šios informacijos nėra galimybių. https://twitter.com/Osinttechnical/status/1672414619275517952?ref_src=twsrc%5Etfw

Socialiniuose tinkluose tvirtinama, kad vaizdo įraše užfiksuotas mūšis tarp „Vagner“ ir Rusijos gynybos ministerijos padalinių. Vaizdo įrašą paskelbė Rusijos kanalai, jo autentiškumas nepatvirtintas. https://t.me/u_now/102126

Rostovo gubernatorius ragina gyventojus neiti iš namųRostovo gubernatorius ragina srities gyventojus nesant būtinybės neiti iš namų.„Dabartinė situacija reikalauja maksimaliai sutelkti visas pajėgas tvarkai palaikyti. Teisėsaugos institucijos daro viską, kas būtina, kad užtikrintų srities gyventojų saugumą. Prašau visų išlikti ramiems ir nesant būtinybės neiti iš namų“, – rašo Rostovo srities gubernatorius Vasilijus Golubevas.

Prigožinas tvirtina, kad jo pajėgos numušė Rusijos sraigtasparnįJ. Prigožinas naujame „Telegram„ paskelbtame garso įraše teigia, kad karinis sraigtasparnis ką tik atidengė ugnį į koloną ir „Vagner“ esą jį numušė. Kur tai atsitiko ir kokiomis aplinkybėmis, J. Prigožinas nenurodo. Kaip ir anksčiau, jis nepaskelbė jokių įvykio įrodymų. Nepriklausomo patvirtinimo apie „Vagner“ susirėmimą su Rusijos armija, taip pat apie tai, kad „Vagner“ pajėgos įžengė į Rostovo sritį, nėra.Liudininkai kanalui „Dožd“ pasakojo, kad Rostove prie Dono jau trečią valandą girdisi virš miesto skrendančių sraigtasparnių garsai.

Kariai užblokavo įvažiavimus į Rostovą prie Dono Pranešama apie didelę spūstį netoli Rostovo prie Dono. Socialiniuose tinkluose paskelbtas ir vaizdo įrašas. Kiek anksčiau skelbta, kad Rusijos kariai užblokavo įvažiavimus į Rostovą prie Dono. Apie tai pranešė 161.ru. Leidinys, remdamasis liudininkais, rašo, kad tikrinami automobiliai. Skelbiama, kad Iš viso greitkelis M4 „Don“ buvo blokuotas šešiose atkarpose, tarp jų prie Šachtų miesto, prie oro uosto„Platov“, taip pat uždarytos greitkelio Stavropolis-Rostovas atkarpos ties Zernogradu (atstumas tarp miestų apie 80 km). https://t.me/FastFocus/52505

Paskelbta dar viena Prigožino garso žinutė Naujoje garso žinutėje J. Prigožinas tvirtina, kad Rusijos generalinio štabo vadas esą davė komandą pakelti lėktuvus ir atidengti ugnį į „Vagner“ kolonas, „judančias tarp taikių transporto priemonių“. Jis taip pat pareiškė, neva pilotai atsisakė vykdyti „nusikalstamus įsakymus“. Jokių patvirtinimų J. Prigožino žodžiams nėra.

Prigožinas: įžengiame į Rostovą Jevgenijus Prigožinas „Telegram“ kanale „Prigožino spaudos tarnyba“ paskelbtame garso pranešime tvirtina, kad „Vagner“ padaliniai žengia į Rostovą prie Dono. „Kirtome sieną, pasieniečiai apkabino mūsų kovotojus. Dabar įžengiame į Rostovą. Prieš mus buvo mesti šauktiniai, kurie atsitraukia į šalį“, – teigė jis. „Jei kas nors stos mums skersai kelio – sunaikinsime visus, kas mūsų kelyje. Einame toliau ir einame iki galo“, – tvirtino J. Prigožinas. J. Prigožino spaudos tarnyba nepateikia jokių įrodymų, kad „Vagner“ iš tiesų įžengia į miestą. Vyriausybės pareigūnas „The Moscow Times“ sakė, kad prieš kelias valandas Rostovo prie Dono link skrido dešimtys lėktuvų su specialiųjų pajėgų daliniais.

Generolas Sergejus Surovikinas, buvęs Rusijos pajėgų Ukrainoje vadas, kuris penktadienio vakarą kreipėsi į maištą pradejusį „Vagner“ vadą pats turi maištininko patirties. 1991-ųjų rugpjūtį S. Surovikinas, tuometinis 1-ojo motošaulių bataliono vadas iš Tamanės motošaulių divizijos, vadovavo šarvuotųjų pajėgų kolonai, kuri, gavusi „Valstybinio gelbėjimo komiteto įsakymus“, pamėgino prasiveržti pro barikadas link Vlastybės Dūmos. Šturmo metu žuvo trys civiliai, o ataka buvo nesėkminga. S. Surovykino karjerą išgelbėjo Borisas Jelcinas, kurį operacijos metu S. Surovikinas turėjo sulaikyti arba nušauti

TASS: Maskvoje sustiprintos saugumo priemonės Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi šaltinio informacija, skelbia, kad Maskvoje sustiprintos saugumo priemonės. Pranešama, kad sustiprinta visų svarbiausių objektų, valstybės institucijų ir transporto infrastruktūros objektų apsauga.

Maskvoje esantis žurnalistas Vasilijus Polonskis praneša, kad užblokuotas pravažiavimas link Rusijos prezidento administracijos. https://t.me/poslesiest/1165

JAV atidžiai stebi įvykius Rusijoje JAV pareigūnai atidžiai stebi padėtį Rusijoje po J. Prigožino pareiškimų, praneša CNN, remdamiesi aukšto rango pareigūnu. Pasak vieno iš CNN pašnekovų, naujausi J. Prigožino pareiškimai JAV vertinami kaip „kažkas daugiau nei įprasta jo retorika“.

Maskvoje prie strateginių pastatų – Valstybės Dūmos ir kitų – pasirodė karinė technika. https://t.me/voynareal_ua/25109

FSB prašo „Vagner“ samdinių sulaikyti PrigožinąFSB ragina „Vagner“ kovotojus nesilaikyti J. Prigožino įsakymų ir jį sulaikyti, praneša BBC. „Raginame „Vagner“ kovotojus nedaryti nepataisomos klaidos, nutraukti bet kokius karinius veiksmus prieš Rusijos žmones, nevykdyti Prigožino nusikalstamų ir klastingų įsakymų ir imtis priemonių jam sulaikyti“, - kreipimasi išplatino FSB viešųjų ryšių centras.

Generolas kreipėsi į samdinius: apsigalvokite„Šie veiksmai prives prie didelių nuostolių. Įsivaizduokite, kaip Vakaruose priims tai, ką dabar bandote padaryti. Jūsų ketinimai, kad ir kokie kilnūs, kaip jums paaiškino, iš tikrųjų yra dūris į nugarą šaliai ir prezidentui. Tik prezidentas gali skirti vyriausiąją karinę vadovybę. O jūs bandote kėsintis į jo valdžią. Tai yra valstybinis perversmas. Prašau jūsų – apsigalvokite. Nereikia to dabar daryti. Nes blogiau sugalvoti Rusijai, jos įvaizdžiui ir jos ginkluotosioms pajėgoms negalima. Panaši provokacija gali būti vykdoma tik Rusijos priešų rankomis. Mums tik ir betrūksta pilietinio karo – apsigalvokite“, – viešai į „Vagner“ samdinius kreipėsi Rusijos generalinio štabo viršininko pavaduotojas, generolas Vladimiras Aleksejevas.https://t.me/epoddubny/16524

Į Prigožiną kreipėsi SurovikinasĮ „Vagner“ vadą atviru vaizdo įrašu kreipėsi generolas Sergejus Surovikinas, buvęs Rusijos pajėgų Ukrainoje vadas, vėliau pažemintas ir pakeistas pačiu generolu Valerijumi Gerasimovu, kurį aršiai kritikuoja Jevgenijus Prigožinas. Nuožmumu pagarsėjęs S. Surovikinas iki šiol yra V. Gerasimovo tiesioginis pavaduotojas. Jis tvirtina, kad „Vagner“ pajudėjo į Maskvą.„Kviečiu sustoti. Priešininkas tik ir laukia, kai pas mus paaštrės vidaus politinė situacija. Negalima žaisti priešininko naudai šiuo sunkiu metu. Kol dar nevėlu, reikia sustabdyti kolonas, grįžti į nuolatinės dislokacijos vietas ir spręsti visas problemas tik taikiu būdu, vadovaujant vyriausiajam Rusijos ginkluotųjų pajėgų vadui“, - skaitydamas į kamerą kalbėjo S. Surovikinas.https://t.me/putin6/7844

Podoliakas: ateina audringi laikaiUkrainos prezidento administracijos patarėjas Mychailas Podoliakas penktadienio naktį reagavo į „Vagner“ lyderio Jevgenijaus Prigožino siautulį ir jo naujausias pretenzijas Rusijos karinei vadovybei.Anglų kalba paskelbtame tviteryje M. Podoliakas parašė: „Artėja audringi laikai“.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1672338079795892226?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijos miesto gatvėse pasirodė šarvuočiaiRostovo gatvėse pasirodė šarvuočiai BTR-82, prieš tai paskelbus apie Rusijos nacionalinės gvardijos mobilizavimą ir plano „Tvirtovė“ įvedimą.Taip pat skelbiama, kad į Kremlių lydimas gausios palydos skubiai atvyko V. Putinas.

Skelbia apie planą „Tvirtovė“UNIAN praneša, kad „Tvirtovės“ planas buvo paskelbtas Rostovo srities policijos skyriuose.„Tvirtovės“ planas numato skubų personalo surinkimą ir ypač svarbių teisėsaugos institucijų objektų perėmimą. Planas taip pat numato pasirengimą atremti išorinę ataką.Planas „Tvirtovė“ įvestas ir Maskvoje.

Pateikti kaltinimai dėl ginkluoto maišto kurstymoRusijos Federacijos nacionalinis kovos su terorizmu komitetas naujienų agentūroms sakė, kad J. Prigožino vardu išplatinti pareiškimai neturi jokio pagrindo. „Dėl šių pareiškimų Rusijos FSB inicijavo baudžiamąją bylą dėl to, kad ragino surengti ginkluotą maištą. Reikalaujame nedelsiant nutraukti neteisėtus veiksmus“, - teigiame komiteto pareiškime.

Prigožinas kalba apie teisingumo maršąPats Jevgenijus Prigožinas tikina, jog tai, kas vyksta, nėra perversmas, o tik „teisingumo maršas“. Tuo metu Maskvoje skelbiama apie neeilinį susitikimą Gynybos ministerijoje ir Rosgvardijos mobilizavimą. V. Putinui ištikima Rusijos Nacionalinė gvardija yra kelis šimtus tūkstančių karių turinti jėgos struktūra, kuriai vadovauja buvęs prezidento asmens sargybinis Viktoras Zolotovas.

Kremlius sureagavo į „situaciją apie Prigožiną“: Putinas informuotasRusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas patvirtino, kad prezidentas informuotas apie situaciją, susijusią su J. Prigožino kurstomu maištu. Esą imamasi visų reikalingų priemonių.

Rusiją drebina neramumai: Prigožinas kaltina, kad rusų kariai išžudė jo samdinius BBC skelbia, jog Jovgenijus Prigožinas kaltina Rusijos kariuomenę raketų ataka prieš „Vagner“ stovyklas, teigia, kad žuvo didžiulis skaičius samdinių. „Telegram“ kanale „Prigožino spaudos tarnyba“ pasirodė balso žinutė, kurioje įrašytas J. Prigžino pareiškimas. Jis įnirtingai kaltina Rusijos karinį departamentą raketų smūgiais „Vagner“ „galines stovyklas“, dėl kurių „mirė daugybė mūsų kovotojų“. J. Prigožinas, jei tai yra jis, nenurodė, kur buvo stovyklos ir kaip buvo koordinuojami keli raketų smūgiai. Šiuo metu nėra nepriklausomo šių žodžių patvirtinimo. Dar keliuose pranešimuose teigiama, kad „gynybos ministras specialiai atvyko į Rostovą vykdyti operacijos, skirtos sunaikinti „Vagner“, jis tamsoje panaudojo artileristus ir sraigtasparnių pilotus, kad mus sunaikintų“. Vėliau, anot J. Prigožino, S. Šoigu pabėgo iš Rostovo. J. Prigožinas nenurodė, kur S. Šoigu pabėgo ir kodėl. Po kelių minučių pasirodė kitas balso pranešimas tuo pačiu balsu, kuriame jis skelbia „Vagner“ vadų tarybos sprendimą. „Blogis, kurį neša šalies karinė vadovybė, turi būti sustabdytas“, – teigia balsas, panašus į J. Prigožino. Rusijos naujienų agentūros ką tik išplatino Rusijos Federacijos Gynybos ministerijos pareiškimą, kad teiginiai apie raketų smūgius „Vagner“ stovykloms neatitinka tikrovės.