Po „Vagner“ sukilimo - pirmas Pekino komentaras: išreiškė paramą „strateginei partnerei“

Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas Foto: Reuters

Kinija išreiškė paramą Rusijai po to, kai per chaotiškas 24 valandas Vladimirui Putinui buvo mestas didžiausias iššūkis per jo 23-ejus metus trunkantį valdymo laikotarpį. Praėjus parai po „Vagner“ samdinių grįžimo iš žygio į Maskvą, Pekinas paskelbė pirmąjį komentarą apie situaciją Rusijoje, rašo CNN.

„Tai Rusijos vidaus reikalas“, – vėlų sekmadienio vakarą internete paskelbė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. „Kaip draugiška Rusijos kaimynė ir visapusė strateginė naujosios eros koordinavimo partnerė, Kinija remia Rusiją išlaikant nacionalinį stabilumą ir siekiant vystymosi bei klestėjimo“, – sakoma pranešime. Kruopščiai parengtas viešas Pekino komentaras pasirodė gerokai po to, kai šis trumpai trukęs maištas išsisklaidė, Prigožinui šeštadienį sutikus atšaukti savo kovotojus ir sudaryti susitarimą su Kremliumi. Tai taip pat įvyko po to, kai Rusijos užsienio reikalų viceministras Andrejus Rudenko sekmadienį atskrido į Pekiną susitikti su Kinijos pareigūnais, kur abi šalys dar kartą patvirtino glaudžią partnerystę ir politinį pasitikėjimą. Kinijos užsienio reikalų ministras Qin Gang ir Rudenko apsikeitė nuomonėmis apie „Kinijos ir Rusijos santykius bei tarptautinius ir regioninius bendrus rūpimus klausimus“, – sakoma Kinijos užsienio reikalų ministerijos paskelbtame pareiškime. Rusijos užsienio reikalų ministerija nurodė, kad Rudenko taip pat surengė „planines konsultacijas“ su Kinijos užsienio reikalų viceministre Ma Zhaoxu. „Kinija išreiškė paramą Rusijos Federacijos vadovybės pastangoms stabilizuoti padėtį šalyje dėl birželio 24 d.“, – sakoma pranešime.

Remiantis Kinijos duomenimis, Ma sakė Rudenko, kad vadovaujant Xi ir Putinui, Kinijos ir Rusijos tarpusavio politinis pasitikėjimas ir bendradarbiavimas nuolat augo. „Sudėtingoje ir niūrioje tarptautinėje situacijoje būtina vadovautis svarbiu abiejų lyderių sutarimu, laiku bendrauti, užtikrinti stabilius ir ilgalaikius abiejų šalių santykius bei ginti bendrus abiejų šalių interesus. “, – buvo cituojama Ma Zhaoxu. Xi, autoritariškiausias ir galingiausias Kinijos lyderis per pastaruosius dešimtmečius, užmezgė glaudžius asmeninius santykius su Putinu dėl jų bendro siekio mesti iššūkį JAV vadovaujamai pasaulinei tvarkai. Du autokratiniai lyderiai paskelbė apie draugystę be ribų 2022 metų vasarį, prieš pat Putinui pradedant karą su Ukraina. Nepaisydama pretenzijų dėl neutralumo, Kinija atsisakė pasmerkti invaziją ir vietoj to suteikė Rusijai labai reikalingą diplomatinę ir ekonominę paramą, o tokia pozicija sukėlė nerimą Vakarų valstybėms, ypač Europoje.