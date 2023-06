Norint užimti Maskvą Prigožinui trūksta vienos dedamosios

Jevgenijui Prigožinui ir jo kariams bus sunku pulti Maskvą, nes iki šiol „Wagnerio“ daliniams trūko pranašumo ore, sako BILD ekspertė Juliana Repke.

Stebėtojas pabrėžia, kad Prigožinas per labai trumpą laiką sugebėjo perimti ne tik mažas gyvenvietes, bet ir didelius miestus. Be to, pasak to paties „šefo Putino“, jam pavyko gauti tankų, priešlėktuvinius pabūklus ir net naikintuvus.

Pasak paties J. Prigožino, reugliari armija aktyviai naudoja sraigtasparnius, kad atakuotų samdinių grupes. „Putinas nuo pat pirmos (maišto) akimirkos panaudojo oro antskrydžius savo miestams, kad atremtų bandymą perversmui“, – aiškino Repke.

Tačiau situacija gali greitai pasikeisti. Kaip pažymi BILD, akivaizdu, kad samdinių gretose yra ne tik „Wagner“ kovotojai. Gali būti, kad prie jų jau prisijungė keli Rusijos jėgos struktūrų vienetai.

Repke pažymi, kad prieš kelias dienas „Wagneris“ neturėjo daugybės ginklų, kuriuos šiandien galima pamatyti jų nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Todėl arba maištininkai užėmė kelias karines bazes likus kelioms valandoms iki maišto, arba, anot Röpke, labiau tikėtina, kad Prigožino „armiją“ sudaro daug daugiau kovotojų, nei Kremlius buvo pasiruošęs. pripažinti.