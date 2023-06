Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 222 650 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 650 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų birželio 22 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 222 650 kareivių.

Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 013 tankų, 7 783 šarvuotųjų kovos mašinų, 3 941 artilerijos sistemos, 617 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 376 oro gynybos priemonių, 314 lėktuvų, 307 sraigtasparnių, 3 438 dronų, 1 214 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 6 678 automobilių, 539 specialiosios technikos vienetų.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.