Šiaurės Atlante toliau vyksta didžiulės gelbėjimo pastangos, apimančios kelis laivus ir išteklius, siekiant išgelbėti penkis laive buvusius vyrus.

JAV pakrančių apsaugos tarnyba prognozuoja, kad „Titan“ deguonies tiekimas baigsis šiandien 12.08 val. JK laiku (14.08 Lietuvos laiku);

Trečiadienį buvo girdėti daugiau garsų, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba teigė, kad šaltinis neaiškus, o paieškos davė „neigiamų rezultatų“.

As part of the @CanadianForces's support to the search for a missing submersible, 380 NM south of St. John’s NL, an @ARC_RCAF CP-140 Aurora from 14 Wing Greenwood, NS is providing surface search and sub-surface acoustic detection capabilities. pic.twitter.com/j4fwfwQkki