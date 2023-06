Parlamente įstatymo projektą palaikė 55 parlamentarai, prieš buvo 34.

Taip Estija tapo pirmąja tokį žingsnį žengusia Vidurio Europos šalimi.

Estijos premjerė Kaja Kallas savo tviterio paskyroje kalbėjo apie istorinį sprendimą ir teigė, kad didžiuojasi savo šalimi. „Kuriame visuomenę, kurioje gerbiamos visų teisės, o žmonės gali laisvai mylėti“, – tvirtino K. Kallas.

Taip pat tos pačios lyties asmenys gali sudaryti ir kohabitacijos arba gyvenimo kartu sutartį, o registruoti partneriai pagal įstatymą supaprastinta tvarka gali įregistruoti ir santuoką.

It's official: #Estonia has legalised marriage equality. We join other Nordic nations with this historic decision.