Per Blinkeno vizitą JAV ir Kinija nutiesė kelią į stabilesnius ryšius

Sekmadienį per retą JAV valstybės sekretorius Antony Blinkeno kelionę į Pekiną Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kinija susitarė išplėsti dialogą, kad pataisytų kaip niekada pablogėjusius santykius, derybas, surengtas tarp šalių tvyrant įtampai, pareigūnai vadino atviromis ir konstruktyviomis.

Tai buvo pirmas per penkerius metus aukščiausio JAV diplomato vizitas, A. Blinkenas per susitikimą puošnioje valstybinėje viloje ir per banketą kalbėjosi su kolega iš Kinijos septynias su puse valandos – valanda daugiau nei tikėtasi.

Abi šalys pareiškė, kad Kinijos užsienio reikalų ministras Qin Gangas sutiko surengti atsakomąjį vizitą į Vašingtoną ir kad abu aukščiausi diplomatai dirbs siekdami išplėsti skrydžius tarp dviejų stipriausią pasaulyje ekonomiką turinčių šalių.

A. Blinkenas pabrėžė „diplomatijos ir atvirų komunikacijos kanalų visais klausimais svarbą, siekiant sumažinti nesusipratimų riziką“, sakė Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris, pavadinęs derybas „atviromis, išsamiomis ir konstruktyviomis“.

Pirmadienį A. Blinkenas surengs daugiau susitikimų ir prieš išvykdamas kreipsis į žurnalistus. Pirmąją dieną jis ir Qin Gangas nieko nekomentavo.

Už uždarų durų Qin Gangas sakė A. Blinkenui, kad Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kinijos santykiai dar niekada nebuvo tokie blogi nuo pat diplomatinių santykių užmezgimo, pranešė valstybinis transliuotojas CCTV. „Tai neatitinka svarbiausių dviejų šalių interesų ir tarptautinės bendruomenės lūkesčių“, – per derybas sakė Qin Gangas. Tačiau jis perspėjo dėl Taivano ir teigė, kad ši savarankiškai valdoma demokratiška sala „yra svarbiausių Kinijos interesų pagrindas ir kelia didžiausią pavojų Kinijos ir JAV santykiams“.

Iš pradžių A. Blinkenas turėjo vykti į Kiniją vasarį, tačiau staiga atsisakė planų, JAV pareiškus protestą Kinijai dėl jos oro baliono, šnipinėjusio JAV karinius objektus ir vėliau numušto.

Pekiną ypač suerzino JAV prezidento Joe Bideno taikomi puslaidininkių eksporto į Kiniją apribojimai, nes JAV baiminasi galimo jų pritaikymo karinėms reikmėms ir siekia neleisti komunistinei valstybei išsiveržti į priekį pažangiausių technologijų srityje.

Vašingtonas taip pat kritikuoja Kiniją dėl žmogaus teisių pažeidimų ir kaltina musulmonų uigūrų mažumos genocidu.

A. Blinkenas yra pirmasis aukščiausias JAV diplomatas, apsilankęs Pekine po 2018 m. ten stabtelėjusio pirmtako Mike'o Pompeo, paskutiniaisiais Donaldo Trumpo prezidentavimo metais atvirai konfrontavusio su Kinija. Ekspertų teigimu, Kinija laiko J. Bideno administraciją kur kas labiau nuspėjama, nei D. Trumpo, šis kitais metais per rinkimus vėl sieks JAV prezidento posto.