Guterresas pasmerkė dešimčių gyvybių pareikalavusį išpuolį Ugandos mokykloje

JT generalinis sekretorius António Guterresas griežtai pasmerkė žudynes Ugandos mokykloje. Kartu jis pareikalavo nedelsiant paleisti pagrobtus vaikus, šeštadienio vakarą Niujorke sakė atstovas. Už šį siaubingą nusikaltimą atsakingi asmenys esą turi būti patraukti atsakomybėn.

Per mokyklos užpuolimą Mpodvės mieste šalies pietvakariuose naktį į šeštadienį, vyriausybės duomenimis, žuvo mažiausiai 42 vaikai. Dar aštuoni vaikai buvo sunkiai sužeisti. Regiono vyriausybės atstovas, be to, kalbėjo apie 15 pagrobtų vaikų. Pareigūnai dėl atakos kaltina grupuotę „Sąjunginės demokratinės pajėgos“ (ADF) iš kaimyninės Kongo Demokratinės Respublikos.

Šių abiejų Rytų Afrikos šalių pasienio teritorijoje jau daug metų vis kartojasi kruvini ADF ir kitų Kongo kovotojų išpuoliai. ADF palaiko ryšius su ekstremistinės grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) atšaka Centrinėje Afrikoje.

Kruviniausią išpuolį grupuotė surengė 1998 m. Tada teroristams užpuolus universitetą pasienio regione žuvo 80 studentų.

ADF skelbiasi kovojanti už musulmonų, kurie vyriausybės stumiami į visuomenės užribį, teises Ugandoje. Grupuotės tikslas yra nuversti vyriausybę. Tačiau atakų aukos dažniausiai yra civiliai.