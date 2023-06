Šalies agresorės, kurios armija naktį iš birželio 12-osios į 13-ąją surengė ataką prieš gyvenamąjį daugiabutį Kryvyj Rihe, prezidentas pareiškė, kad Ukrainos „teroras neturi karinės prasmės – ji nulinė“.

Vaizdo įrašas, kuriame V. Putinas bando Ukrainos pajėgoms priskirti rusų okupantų taktiką, pasirodė internete.

„Neformalaus bendravimo“ Kremliuje su Rusijos valstybinių premijų laureatais metu V. Putinas apkaltino Ukrainos ginkluotąsias pajėgas apšaudant gyvenamuosius kvartalus.

„Niekaip nesuprantu, kodėl priešas atakuoja gyvenamuosius kvartalus. Kokiu tikslu? Kodėl? Kokia prasmė? [Apšaudo] akivaizdžiai humanitarinius objektus. Kokia tokių atakų prasmė? Karinės prasmės nėra jokios – nulinė“, – pareiškė Rusijos diktatorius.

Kaip rašo Rusijos žiniasklaida, V. Putinas šį pareiškimą padarė po pranešimų, kad Ukrainos kareiviai neva sudavė smūgį laikinai okupuotame Donecke esančiam traumatologijos centrui, sviedinys neva įskriejo į operacinę.

A drunk man that looks like Putin just can't understand what is the point of hitting residential areas in Russia. Similarly, what is the point of placing troops in the residential areas? Why mass murder and loot in a foreign country? Why blow up Kakhovka Dam? What is the point of… pic.twitter.com/B59ll5qM5i