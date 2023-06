Tai savo „Telegram“ kanale pranešė regiono gubernatorius Igoris Kobzevas, kuriuo remiasi UNIAN.

Pasak Rusijos pareigūno, nepavyko prasilenkti laivui TR-901 ir tanklaiviui „Jerofej Chabarov“. Per avariją buvo pažeistas vienas iš tanklaivio rezervuarų, kuriame buvo 138 tonos benzino, degalai plūstelėjo į upę. Iš viso tanklaivis gabeno 832 tonas benzino.

Preliminariais duomenimis, tanklaivį valdė kapitono padėjėjas, o pats kapitonas buvo girtas.

Antradienio rytą buvo pranešta, kad Rusijos Krasnodaro krašte kilo gaisras naftos perdirbimo įmonėje.

