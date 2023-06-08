V. Zelenskis pranešė surengęs „darbo kelionę į Chersono sritį“ ir aptaręs „gyventojų evakavimą iš galimų potvynių zonų, avarijos, sukeltos susprogdinus užtvanką, padarinių šalinimo ir pagalbos organizavimą užtvindytose vietovėse “.

Сьогодні – в Херсоні. Нарада щодо ліквідації наслідків 🇷🇺 теракту на Каховській гідроелектростанції. Порятунок людей. Протидія екоциду. Безліч гуманітарних питань. На всі маємо дати відповідь. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашим 🇺🇦 людям! Дякую всім у світі, хто засуджує… pic.twitter.com/9Gg8dXifZK