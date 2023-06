Karybos ekspertas: dėl kilusios panikos Rusijos kariuomenės vadovybė ėmėsi drastiškų veiksmų

Rusijos kariuomenės vadų sprendimas susprogdinti Kachovkos hidroelektrinę bei užtvindyti milžiniškus plotus tikrai neatrodo logiškas. Vanduo užlies jų įrengtus minų laukus, įtvirtinimus, sustos vandens tiekimas į aneksuotą Krymą, užimtos Zaporižės atominės elektrinės nebus galima naudoti pilnu pajėgumu. Galų gale, labai sunku pasakyti, ar rusų sukurta vandens užtvara kaip nors pakoreguos Ukrainos kariuomenės planuojamą kontrpuolimą, nes jo planai – saugomi griežčiausioje paslaptyje. Karybos ekspertas Olegas Ždanovas teigia, jog toks Rusijos generaliteto sprendimas liudija apie paniką bei chaosą, kuris apėmė net aukščiausią šalies karinę vadovybę.

Kontrpuolimo planai – itin slapti, juos aptarinėti – beprasmiška

Visiška beprotybė, kuri Rusijos kariuomene padarys daugiau žalos nei naudos, vargu ar sustabdys jau vykstantį Ukrainos kariuomenės pasirengimą ilgai planuotam kontrpuolimui. Taip galima pavadinti rusų generaliteto sprendimą sunaikinti Kachovkos hidroelektrinę.

Nors Rusijos propagandiniai kanalai skelbia, kad ją raketomis susprogdino patys ukrainiečiai, vienas kvalifikuočiausių šio karo ekspertų buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pulkininkas Olegas Ždanovas tvirtai tikina, jog tokios prielaidos – visiška nesąmonė.

Jo teigimu, užtvanka suprojektuota ir pastatyta taip, kad atlaikytų nedidelės galios atominio užtaiso sprogimą, Ukraina neturi tokios ginkluotės, kuria smogus galėtų pralaužti hidroelektrinę. Vienintelis būdas tai padaryti – sprogdinti viduje, o turint užtvankos brėžinius galima sprogmenis padėti taip, kad rezultatas būtų toks, kokio norima.

First satellite images of the destroyed Kakhovka hydroelectric power plant.

Its building is completely destroyed.

📹: @cxemu pic.twitter.com/Y1PgJovVm2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 6, 2023



Todėl tiek O. Ždanovo, tiek ir kitų analitikų vertinimu, Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimas – neabejotinai rusų kariuomenės darbas, šį faktą patvirtino ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Manoma, jog tam buvo ruoštasi iš anksto, nepatvirtintais duomenimis, atgabenti vagonai su sprogmenimis.

Jeigu šiuo drastišku būdu Rusijos generalitetas tikėjosi užkirsti kelią neprasidedančiam Ukrainos kariuomenės puolimui, vandeniu užpylus didelius sausumos plotus priversti ukrainiečius keisti savo planus ir taip laimėti laiko, ar šis sumanymas bent kiek pasiteisino?

Karybos ekspertas O. Ždanovas minėjo, jog kalbėti apie kontrpuolimo planus kol kas nėra prasmės, nes jie laikomi griežčiausioje paslaptyje. Jo vertinimu, hidroelektrinės susprogdinimo priežastimi tapo ne racionalus mąstymas, o Rusijos karinę vadovybę apėmusi panika.

Rusai sau ženkliai pablogino situaciją, Ukrainos kariai gavo platesnę saugumo zoną

„Rusai turės atsitraukti, nes išsiliejęs vanduo užtvindys jų įtvirtinimus bei minų laukus. Mums tai sukelia naujų problemų, nes vanduo išplaus minas, niekas nežino, kur jas nuneš srovė ir kaip vėliau reikės šias teritorijas išminuoti“, – svarstė O. Ždanovas.

Karybos ekspertas konstatavo, jog Ukrainos kariuomenei tai suteiks tik tikros naudos, nes išsiplečia saugumo zona, didėja teritorija, kurioje nebus Rusijos karių.

Zelensky announces that 150 tons of engine oil have polluted the Dnipro river due to Russia’s decision to destroy the Kakhovka dam.

Russia just caused an ecological disaster.

Never forget that Russia is a terrorist state! pic.twitter.com/C7u8sbKiOq

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023



„Jie privalės atsitraukti nuo Dniepro bei kartu į kitas, toliau esančias pozicijas perkelti artileriją, kuria nuolatos apšaudomos mūsų karių pozicijos.

Tačiau jiems tai tėra tik dar vienas praradimas: Krymas lieka be vandens, nebebus galima pilnu pajėgumu paleisti Zaporižės atominės elektrinės, prarasta viena gynybos linija“, – konstatavo karybos ekspertas.

Vandens kliūtį sukėlė tik todėl, nes manė čia būsiant puolimą

Atsargos pulkininkas akcentavo, kad jo vertinimu ukrainiečių planuojamas kontrpuolimas dar neprasidėjo, o šiuo metu vyksta Rusijos ir Ukrainos kariuomenių generalinių štabų žaidimas, ukrainiečiai pradėjo žvalgybą mūšiu.

„Dabar esminė Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo užduotis – atspėti, kurioje vietoje bus suduotas pagrindinis smūgis. Jie blaškosi ir to negali suprasti, nes kovos veiksmai suaktyvėjo visoje fronto linijoje, išskyrus tik dalį Zaporižės ir Chersono sektorių.

Štai šio chaoso ir panikos pasekme galėjo tapti Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimas. Tai jie padarė tik todėl, nes manė bent jau šioje vietoje galėsiantys atremti puolimą, nes vanduo užlies labai dideles teritorijas. O kas jums sakė, kad mūsų kariuomenė planuoja persikelti per Dniepro upę?“, – svarstė karybos ekspertas.

Paniką kelia ukrainiečių veiksmai fronte ir į Rusiją besiveržiantys rusų savanoriai

Atsargos pulkininko vertinimu, hidroelektrinės užtvankos susprogdinimą galėjo nulemti Rusijos informacinėje erdvėje prasidėjusi panika.

Ukrainos kariuomenės štabui neteikiant iš esmės jokios aiškesnės informacijos apie suaktyvėjusios kovos veiksmus fronte, rusų socialiniuose tinkluose pilna pranešimų, jog ukrainiečiai veržiasi į priekį, keliose fronto vietose pralaužė priešakines gynybos linijas.

Šiame kontekste reikia paminėti ir įvykius prie Ukrainos sienos esančioje Rusijos Belgorodo srityje, kur reidus rengia su Vladimiro Putino režimu besikaunantys rusų savanoriai. Tai, kad Kremliaus propagandistai neigia akivaizdžius faktus ir tikina, jog į Rusiją veržiasi visai ne rusai, o ukrainiečių daliniai, informaciniame lauke sukelia tik dar daugiau chaoso, nes socialiniuose tinkluose pateikiama kardinaliai skirtinga informacija.

„Pagrindinis jų vadas sėdi bunkeryje ir tyli, Bolgorode vyksta neaišku kas, penkios gyvenvietės jau kontroliuojamos ginkluotų rusų, kurie teigia kovojantys su V. Putino režimu. O tai jau pirmieji pilietinio karo požymiai“, – apie nuotaikas, kurios neabejotinai apėmė ir aukščiausią karinę vadovybę kalbėjo karybos ekspertas O. Ždanovas.