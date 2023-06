Analitikai naujausioje apžvalgoje atkreipia dėmesį į rusų politiko Boriso Nadeždino žodžius, nuskambėjusius gegužės 27 d. Rusijos NTV televizijoje, – jis paragino 2024 metais išrinkti naują prezidentą, kuris normalizuotų santykius su Europa.

„Kitais metais – prezidento rinkimai. Reikia išrinkti kažką kitą, ne V. Putiną, ir viskas bus gerai“, – kalbėjo jis.

Vedėjas dar bandė „pataisyti“ situaciją, sakydamas, kad galbūt raginimas suveiks priešingai. „Rinkėjai jūsų paklausys ir padarys atvirkščiai“, – pareiškė jis.

Britų žvalgyba pažymi, kad B. Nadeždinas garsiai kritikavo karą nuo pat jo pradžios 2022 m. vasarį, bet tai – bene pirmas raginimas išrinkti kitą prezidentą vietoje V. Putino, nuskambėjęs per Rusijos valstybinį televizijos kanalą.

„Pastaruosius 15 mėnesių Rusijos Federacija įvedė nuo sovietinės eros precedento neturinčius ribojimus kalbos laisvei. Kita vertus, yra reali tikimybė, kad pastaruoju metu pasigirdusi aštri retorika nacionalistų ratuose, kaip antai, iš „Vagner“ įkūrėjo J. Prigožino [lūpų], suteikė opozicijos asmenims drąsos kelti tabu temas“, – skelbiama JK žvalgybos pranešime.

"It is necessary to simply choose another leadership of the country," Boris Nadezhdin, the head of the Institute of Regional Projects and Legislation, proposed to remove Putin from power and build normal relations with European countries.