Apžvalgininkas: dronų ataka prieš Maskvą Rusijoje sukėlė keistą efektą į rusų elito rajoną taikytasi ne šiaip sau

Bepiločių orlaivių ataka prieš vakarinę Maskvos dalį, rusų elito ir oligarchų pamėgtą prestižinį Rubliovkos rajoną yra ne kas kita, kaip tik psichologinė operacija, teigia rusų politologas Dmitrijus Oreškinas. Jos tikslas – parodyti rusams, kad nuo šiol karo veiksmai vyks ir jų sostinėje. Apžvalgininkas Markas Feiginas pastebi, jog eiliniams rusams ataka prieš elito rezidenciją jokios baimės nesukelia, nes žmonės jau seniai praradę gebėjimą užjausti. Patys rusai tviteryje stebisi maskviečių reakcija į dramatiškus įvykius, kuriems nerūpi tai, kas jų asmeniškai bent kol kas neliečia, o gyvenimo būdu tapo ciniškas abejingumas.

Politikos ekspertas: tikrasis taikinys – rusų sąmonė

Masinė bepiločių orlaivių ataka prieš Maskvą įrodė, kad Rusijos imperinės galios ir ambicijų centras – visiškai neapsaugotas nuo šiuolaikiniame kare naudojamos ginkluotės. Ir ne nuo ypač modernių JAV, Didžiosios Britanijos ar Izraelio raketų, bet palyginti paprastų ir sąlyginai nedidelės galios sprogstamuosius užtaisus nešančių bepiločių orlaivių.

Rusų politikos analitikas Dmitrijus Oreškinas televizijos kanalo „Dožd“ eteryje teigė, jog šia operacija siekta ne išskirtinai karinių, bet psichologinių tikslų.

„Tai liudija, jog karas pereina į naują etapą, Ukraina išbando Rusijos oro gynybos sistemą. Juk negalima mėtyti akmenų į kaimynus, nes jie pataikys ir į tave. Tai smūgis netgi ne Maskvai, o pačių rusų smegenims. Rusai tiesiog nesitikėjo, kad tai gali nutikti", – kalbėjo politikos ekspertas.

Another footage of a drone over Moscow.

Russian ministry of defense said there were eight drones. Russian local media report there were 32 of them.

Air defense was at work in Moscow today. pic.twitter.com/SFyT6XMJ2y

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 30, 2023





Vertindamas šios operacijos pasekmes, D. Oreškinas minėjo, kad esminis tikslas jau pasiektas: dronų antpuolis dominuoja informacinėje darbotvarkėje, rusai kalba apie jiems gresiantį pavojų, žmonės pagaliau suvokė, jog karas vyksta ne kažkur Ukrainoje, o jis atėjo ir į jų namus.

„Manau, kad reakcijos į šį įvykį bus kardinaliai skirtingos. Vadinami „Z patriotai“ šauks, kad Ukrainai reikėjo smogti branduoliniu ginklu, kažkas gal pasidomės, kaip nuolatinius apšaudymus išgyvena ukrainiečiai, kai kas svarstys, jog vertėtų baigti šį karą.

Svarbu tai, kad itin nemaloni karo tema jau pateko į rusų protus ir verčia juos apie tai kalbėti. Tai blogas ženklas Vladimirui Putinui. Net jeigu jūs ir nenorėjote domėtis politika, tai politika jau atėjo į jūsų namus.

Aišku, dabar bus aštrių pasisakymų, vadinami „patriotai“ dar labiau šauks, abejojantys dar labiau abejos, kai kurie atsitrauks, tačiau apsimesti, kad jokio karo nėra, dabar jau nebeįmanoma. Karas pradeda skverbtis per mažą langelį į paprastų Rusijos žmonių sąmonę, jis pradeda juos veikti asmeniškai. Tai nebe diskusija apie pasaulinį imperializmą, o reali situacija, su kuria susiduria konkreti šeima, konkretus butas. Man atrodo, kad tai naujo etapo, kuris nežada nieko gero, pradžia“, – televizijos kanalo „Dožd“ eteryje kalbėjo ekspertas.

Į rusų elito rajoną taikytasi ne šiaip sau

Politologas D. Oreškinas tikino, jog bepiločių orlaivių ataka Maskvos gyventojus privertė susimąstyti, ar tikrai jų miesto oro erdvė taip efektyviai ginama priešlėktuvinės gynybos sistemomis, kaip teigia oficialūs valdžios atstovai.

Tokiu būdu pasiekti net du tikslai: paleidus dronus išbandyta Rusijos priešlėktuvinės gynybos sistema ieškant jos silpnųjų vietų bei suformuotas įsitikinamas, kad Maskva yra ir bus nesunkiai pasiekiama bei pažeidžiama.

Rich Russians react angrily to military drones striking their neighborhood in Moscow this morning.

Many Russians are asking themselves “what have we done to deserve this?”

They are still clueless pic.twitter.com/dLK54lx9mg

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2023





Politikos ekspertas prognozuoja, kad netolimoje ateityje tokių išpuolių bus dar ne vienas, o Maskva pajus, kas iš tiesų yra karas.

„Tai nėra vienkartinė akcija, tai tik bandymas. Jei tai būtų vienkartinė akcija, net nebūtų prasmės jos pradėti. Dabar žmonės sėdės ir lauks, ar bus pakartotiniai smūgiai, ar ne. Kol kas tai lengvas apšilimas", – sakė politologas.

Prancūzijoje gyvenantis Rusijos opozicijos veikėjas, žmogaus teisių gynėjas ir apžvalgininkas Markas Feiginas duodamas interviu Ukrainos naujienų kanalui „24 kanal“ atkreipė dėmesį į keistą psichologinį efektą, kurį Rusijos visuomenėje sukėlė dronų ataka.

„Esu jau daug kartų sakęs, kad dabartinės Rusijos gyventojai nebeturi jokios empatijos. Jie nėra jautrūs ne tik savo artimiesiems, bet ir kaimynams, tautiečiams“, – kalbėjo apžvalgininkas.

Pasklidus žiniai, jog dronai taikėsi į prestižinį Maskvos Rubliovkos rajoną, kuriame gyvena šalies politikos ir verslo elitas, patys rusai ėmė tuo džiaugtis, emocijos liejosi socialiniuose tinkluose. Šis džiugesys pasiekė tokį lygį, jog raminti aistrų stojo vienas pagrindinių Kremliaus režimo propagandistų Vladimiras Solovjovas, griausmingai reikalavęs liautis džiaugtis bei retoriškai klausė, ar Rubliovkoje negyvena tokie patys rusai.

„Jeigu Rubliovkoje nukritęs dronas prabangiame restorane užmuš kelias dešimtis žmonių, niekas ne tik jų negailės, bet dar ir džiaugsis. Nes liaudis nuskurdinta, iš jos atimta žodžio laisvė, o ten, Rubliovkoje gyvena elitas, bohema, oligarchai. Tai žmonės, kurie iš tiesų turi valdžią, šios šalies savininkai. Tai kodėl jiems dar reikia demonstruoti užuojautą?“ – eilinių rusų mąstymą apibrėžė apžvalgininkas M. Feiginas.

Jis prisiminė carinės Rusijos laikus, kur taip pat buvo itin ryški socialinė atskirtis, o šalį valdė nedidelė elito grupė.

„Kada ponui blogai – mužikas džiaugiasi. Todėl ir šiuo atveju nebus jokios atjautos, juk mužikas gaili tik savęs, kodėl jis turi gailėti pono, tegul šis pastimpa. Aš manau, jog štai tokia situacija labai palanki tolimesniam Rubliovkos bombardavimui.

Todėl neabejoju, kad Ukrainos vadovybė ir siekia iššaukti būtent tokią socialinę-psichologinę visuomenės reakciją. Supraskite, Rubliovkos – negaila“, – reziumavo Prancūzijoje gyvenantis rusų žmogaus teisių gynėjas bei apžvalgininkas M. Feiginas.

Maskviečių reakcija po dronų atakos

Kokiomis nuotaikomis gyvena patys maskviečiai, kai pagaliau tapo aišku: „specialiąja karine operacija“ Kremliaus režimo oficialiai vadintas karas vyksta ne kažkur toli, jis pasiekė ir pačią Rusijos sostinę? Panašu, jog Maskvos gyventojams dronų ataka didesnės baimės nesukėlė, žmonėms tai, kas vyksta aplinkui tarsi nerūpi, kol tai tiesiogiai nepaliečia jų pačių. Tokią nuomonę galima susidaryti peržiūrėjus socialiniame tinkle „Twitter“ pačių rusų išsakytas mintis.

Čia reikėtų paminėti, jog „Twitter“, kaip ir „Facebook“ – uždrausti ir blokuojami Rusijoje, bet labiau techniškai prakutę žmonės naudojasi VPN technologija ir apeina šių tinklų blokavimus. Savaime suprantama, Rusijos gyventojai tikrųjų savo vardų bei pavardžių nenurodo, nes už bet kokį, net ir patį nekalčiausią įrašą, kuris prieštarauja Kremliaus režimo politikai galima ilgiems metams patekti už grotų.

Virš 261 tūkst. sekėjų „Twitter“ tinkle turintis profesoriumi Preobraženskiu (apysakos „Šuns širdis“ veikėju – red.) pasivadinęs tinklaraštininkas savo įraše minėjo bendravęs su keliais pažįstamais maskviečiais.

Посмотрел вчера к концу дня паблики.

Поговорил сам с несколькими знакомыми не из столицы.

Основная реакция на атаку Москвы беспилотниками - безразличие.

Люди не стали поддерживать войну больше или меньше.

Люди не стали сильнее ругать или хвалить Путина.

Никто не бежит в ужасе, но… — Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 31, 2023



„Pagrindinė reakcija į dronų ataką Maskvoje – abejingumas. Žmonės netapo nei labiau, nei mažiau palaikančiais karą. Žmonės nei labiau peikia, nei labiau giria V. Putiną. Niekas nebėga iš siaubo, bet niekas ir nesiveržia į frontą.

Žmonės nėra išsigandę ar pikti. Nedidelis protrūkis socialiniuose tinkluose praeis per porą dienų.

Daugumai žmonių tai nerūpi. Žmonės turi savo gyvenimus, kuriuose vis dar nėra karo, o dar mažiau noro kalbėti apie jį“, – šiuo įrašu gegužės 31 dieną pasidalino Kremliaus režimą kritikuojantis anoniminis tinklaraštininkas.

Šį tinklaraštininko įrašą komentavo ir savo nuomonę išsakė nemažai Rusijos gyventojų, beveik visi, dėl anksčiau minėtų priežasčių nenurodo savo tikrosios tapatybės.

„Tiesą sakant, nelabai suprantu, kokios reakcijos tikimasi? Visi, kurie galėjo ir norėjo išvykti, jau išvyko, tie, kurie norėjo eiti į frontą, jau ten yra, baudžiamojo kodekso straipsnis dėl protesto mitingų dar nepanaikintas, tad dauguma tiesiog nenori patekti į kalėjimą. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad jau dabar jaučiamas tam tikras fatalizmas“, – teigė vienas komentatorių, nurodęs, jog gyvena Maskvoje.

Kitas žmogus išsakė nuomonę, jog šie įvykiai svarbūs tik V. Putinui ir jo aplinkai, tad daugumai žmonių jie tiesiog nerūpi.

„Galiu pasakyti, kad tokie antskrydžiai papiktino kai kuriuos maskviečius. Girdėjau raginimus atomine bomba išdulkinti Kyjivą. Bet apskritai: „na, ne man šis antskrydis buvo skirtas“, – rašė „Twitter“ vartotoja, savo profilyje nurodžiusi tokį šūkį: „Karui b....s, Rusijai – laisvė“.

„Kaip ir su politika, policine valstybe ir kitomis problemomis: kol jų tai asmeniškai neliečia, jie nesusimąsto. Tiesiog nebeliko pilietinės visuomenės“, – konstatavo kitas žmogus.

„Rusijoje nėra pilietinės visuomenės, kiekvienas žmogus pats už save. Socialinė apatija mums yra viskas. Šiuo požiūriu mes netgi neprilygstame fašistinei valstybei. Nes liaudies masės fašizme turi būti įkvėptos fiurerio idėjų“, – socialiame tinkle „Twitter“ akcentavo diskusijos dalyvis.

Ciniškas abejingumas, tapęs gyvenimo būdu

„Visiškas sustabarėjimas ir abejingumas“, – rašoma kitame komentare, kuris sulaukė įdomaus atsakymo. Panašu, jog kad jį rašė maskvietė, tikėtina, gyvenanti prestižinėje Rusijos sostinės dalyje, būtent kurią ir atakavo dronai.

„Tai yra normali pervargusių smegenų reakcija. Tiesiog pavargsti į viską reaguoti. Atrodo, tarsi būtum pats sau, nes gal taip ir geriau. Dukra man pasakė: „Gerai, gal aš nepradėsiu eiti iš proto dėl to, kokiais kraugeriais mes esame.“ Taip ji atsakė į mano pastebėjimą, kad antskrydžio metu taikytasi į mūsų rajoną, galėjo ir į ją pataikyti“, – rašė Alisa pasivadinusi Rusijos sostinės gyventoja.

„Neseniai kalbėjau su mama, jos nėra Maskvoje. Bet iš esmės ten viskas, kaip ir buvo. Toks tradicinis rinkinys: naciai, NATO ir t. t. O kariauja tik savanoriai, jokia mobilizacija nevyksta, JAV doleriui bus šakės“, – įspūdžiais dalinosi rusas.

Multiple drone attack in Moscow. Ukraine denies responsibility.

What’s next?

I have just asked a former CIA Director if the US assessment of the risk of the Russia nukes has increased over time. No, he said, it has been downgraded.

What else? 1/

pic.twitter.com/wbWyknPwHv

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) May 30, 2023





„O aš bendravau su pažįstamais iš Maskvos. Iš tiesų niekam tai (dronų atakos – red.) tikrai nerūpi, jie užsiėmę kasdieniu gyvenimu, vaikais ir savo „dačiomis“. Be to, jog nėra pilietinės visuomenės, savo vaidmenį suvaidino ir siaubingas nuovargis nuo to, kas vyksta. Tie, kurie mąsto, jau nebeišlaiko, o idiotams ir taip gerai“, – konstatavo kitas rusas.

Šis pastebėjimas sulaukė ne vieno komentaro. Julija prisistačiusi moteris rašė, kad iš tiesų itin įbauginti tie, kurie gyvena šalia vietų, į kurias taikėsi bepiločiai orlaiviai. Kitas komentatorius prognozavo, kad tokia visuomenės reakcija yra tol, kol dronai gabena tik po 2 kilogramus sprogmenų.

Rusija Foto: telegram

„Visiškai teisingai. Laukinis nuovargis. Jokios energijos reaguoti. Jeigu atskris, tai ir atskris, taip mums ir reikia“, – pastebėjo Alisa.

„Taip, visiškai teisingai, esu pačioje Maskvoje. Niekam nerūpi, kol tai jų nepaliečia asmeniškai“, – pastebėjo Rusijos sostinės gyventojas.

„Kokia dar reakcija galėjo būti? „Susijaudinę ir pasipiktinę rusai sukilo ginti Tėvynę, subūrė liaudies miliciją, gavo patriarcho palaiminimą ir žygiavo į Kyjivą“? Visiems ant visko nusišikti.

Tai ciniškas abejingumas, tapęs gyvenimo būdu“, – pastebėjo diskusijos dalyvis.

„Po trečiojo antskrydžio Maskvoje tai jau nebebus dėmesio verta naujiena. Įprasti, rutininiai kovinių bepiločių orlaivių reidai taps nuobodūs. Gaisrai, sugriovimai, aukos, visa tai taps įprasta, emocijų nebekeliančia statistika“, – diskusijoje prognozavo Vokietijoje gyvenantis ukrainietis.