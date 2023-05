Turkijoje baigėsi balsavimas antrajame rinkimų ture suskaičiavus pusę balsų, Erdoganas pirmauja

Turkijoje sekmadienį užsidarė balsavimo punktai – baigėsi istorinis antrasis rinkimų turas, galintis pratęsti prezidento Recepo Tayyipo Erdogano du dešimtmečius trukusį valdymą iki 2028 metų.

Preliminarių rezultatų tikimasi sulaukti vėliau sekmadienį. Šie rinkimai laikomi vienais iš svarbiausių per visą Turkijos, kaip po Osmanų imperijos pabaigos susikūrusios valstybės, 100 metų istoriją.

Turkijos antrajame prezidento rinkimų ture, suskaičiavus pusę balsų, dabartinis prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pirmauja prieš savo pasaulietinį varžovą, sekmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida, kita vertus, jo pranašumas mažėja, gaunant vis daugiau rezultatų.

Suskaičiavus 49,4 proc. biuletenių, R. T. Erdoganas surinko 56,4 proc. rinkėjų balsų, o opozicijos lyderis Kemalis Kilicdaroglu – 43,6 proc., pranešė valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“.

Rinkimų favoritas – jau du dešimtmečius valdantis prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas. Jei bus išrinktas dar vienai kadencijai, jis valdys antrą didžiausią pagal gyventojų skaičių Europos šalį iki 2028 metų. R. T. Erdoganas laimėjo pirmąjį rinkimų ratą gegužės 14 d., tačiau jam nepavyko gauti daugiau nei 50 proc. balsų ir iškart įveikti pasaulietinį varžovą Kemalą Kiliçdaroglu. Jis aplenkė opozicijos kandidatą 4,7 proc. balsų.

Per rinkimų kampaniją vyravo prieš migrantus nukreiptos nuotaikos, ir pasaulietiškas K. Kiliçdaroglu, ir islamo konservatoriaus R. T. Erdoganas siekė patraukti neapsisprendusius rinkėjus. Rinkimai surengti Turkijai išgyvenant didžiausią per du dešimtmečius ekonomikos krizę ir po vasario mėnesį šalies rytinę dalį supurčiusio pražūtingo žemės drebėjimo. Prieš balsavimą stebėtojai kritikavo neteisingas sąlygas per rinkimų kampaniją, R. T. Erdoganas naudojosi valstybės ištekliais ir dominavo žiniasklaidoje.

Sekmadienio rinkimų rezultatai NATO narėje bus reikšmingi ne tik šaliai, bet ir platesniame regione. K. Kiliçdaroglu blokas, reta pasaulietinių, islamo konservatorių ir nacionalistų koalicija, nori sukurti precedentą, kai demokratinėmis priemonėmis pakeičiamas ilgai tvirta ranka valdęs vadovas. Jie siekia pakeisti „autokratinį“ R. T. Erdogano valdymo stilių ir, be kitų planų, grįžti prie įprastinės ekonominės politikos.