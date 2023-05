„Telegram“ paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip J. Prigožinas kalbasi su neva trauktis jau pradėjusiais samdiniais.

„Vagner“ žada, kad iki birželio 1 dienos jų mieste visiškai nebeliks.

J. Prigožinas gegužės 20 d. paskelbė esą Bachmutas užimtas, tačiau Ukraina teigia, kad tebekontroliuoja dalį teritorijos.

PMC Wagner reportedly began the withdrawal of units from Bakhmut after statements from Prigozhin earlier that claimed the group needed reorganization and training. Lets see it they are actually moving out. pic.twitter.com/v7ftaS2NMJ