Ukraina laikosi pozicijos: Rusiją puolėme ne mes, o patys rusai

Su Ukraina besiribojančios Belgorodo srities gyventojai sulaukė netikėtų svečių, iš Ukrainos įsiveržė „Laisvosios Rusijos legiono“ ir „Rusijos savanorių korpuso“ kariais prisistatantys ginkluoti kovotojai, be didesnio pasipriešinimo užėmė kelis kaimus. Reido į Rusiją metu nemažai dėmesio skirta viešiesiems ryšiams, diversantai išplatino vaizdo pranešimus, kuriuose tikino kovojantys prieš V. Putino režimą, siekiantys išlaisvinti Rusiją ir patarė taikiems gyventojams likti namuose, juolab Belgorodo srityje netrukus užvirė mūšiai su čia dislokuotomis bei iš kitų regionų permestomis Rusijos pajėgomis.

Oficialūs Ukrainos atstovai iš pradžių laikėsi nuostatos: jos kariuomenė neįsiveržė į Rusiją, tačiau paties reido į Belgorodą nepasmerkė. Ukrainiečių žiniasklaidoje ir socialiuose tinkluose ėmė plisti sarkatiškas naratyvas, esą Belgorodo gyventojai įkūrė „liaudies respubliką“ ir nusprendė atsiskirti nuo Rusijos Federacijos. Tai užuomina į 2014 metais Ukrainoje prasidėjusius karinius veiksmus, kai Rusijos remiami prokremliški separatistai Donbaso regione įkūrė apsišaukėliškas Donecko ir Luhansko „liaudies respublikas“.

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas pareiškė, kad reide į Belgorodo sritį dalyvauja išskirtinai tik Rusijos partizanų pogrindinės grupės, o tankai ir kita jų naudojama ginkluotė – parduodami bet kuriose Rusijos karinėse parduotuvėse.

The Russians who carried out the Belgorod raid are already in Ukraine. In these photos, taken in the Sumy region, are fighters of the Russian Volunteer Corps and the "Freedom of Russia" legion.