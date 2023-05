Ministerija: dėl apšaudymų šešiose srityse dalis vartotojų neturi elektros

Ukrainos energetikos sistema veikia stabiliai, buitiniams vartotojams dėl galios deficito ribojimai netaikomi, tačiau dalis vartotojų šešiose srityse lieka be elektros dėl apšaudymų.

Tai antradienį pranešė Energetikos ministerija, kuria remiasi „Interfax-Ukraina“.

„Nepaisant sunkumų, energetikos sistema dirba stabiliai. Ruošiantis naujam šildymo sezonui tęsiami plataus masto remonto darbai. Ribojimai buitiniams vartotojams netaikomi", – sakoma žinybos pranešime.

Bet, Energetikos ministerijos duomenimis, dėl apšaudymų dalis vartotojų Sumų, Charkivo, Chersono, Černihivo, Zaporižios ir Donecko srityse tebėra be elektros (dviejose pastarosiose – po penkias gyvenvietes). Be to, jau antrą parą elektros negauna dvi kasyklos viename iš Donecko srities pafrontės miestų.

Tačiau pavyko atnaujinti elektros tiekimą vartotojams 16-oje Dnipropetrovsko srities gyvenviečių.

Šiuo metu elektros eksportas ir importas neplanuojamas, patikslino Energetikos ministerija.