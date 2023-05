Potvynių Italijoje aukų – jau devynios

Anksčiau šią savaitę prapliupusių smarkių liūčių sukeltų potvynių Italijos šiaurėje aukų skaičius padidėjo iki devynių, trečiadienio vakarą pranešė vietos pareigūnai.

Kaip teigiama, esama papildomų pranešimų apie dingusius žmones. Skaičiuojama, kad labiausiai paveiktu laikomame Emilijos-Romanijos regione patvino 21 iš 23 upių, negana to, pareigūnai užregistravo 250 nuošliaužų. Nukentėjo ir kaimyninis Markės regionas.

Pasak pareigūnų, dėl stichijos dešimtys tūkstančių žmonių liko be elektros ir mobiliojo ryšio. Emilijos-Romanijos regione buvo visiškai sustabdytas regioninių traukinių eismas. Paveiktose vietovėse per 36 val. vienam kvadratiniam metrui teko vidutiniškai 200 litrų lietaus vandens, o kai kur net ir 500 litrų. Šalies civilinės saugos ministras Nello Musumeci aiškino, kad šiuose regionuose per visus metus iškrenta apie 1 000 litrų lietaus vandens.

Pasak Italijos priešgaisrinių tarnybų, nuo antradienio ryto ugniagesiai jau vyko į 600 iškvietimų. Jie gelbėjo savo namuose vandens masių įkalintus žmones ar vandenyje įstrigusius vairuotojus.

N. Musumeci nurodė, kad vyriausybė jau patvirtino pradinę 10 mln. eurų dydžio paramos sumą. Kiek anksčiau Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pareiškė „visišką savo solidarumą“ su stichijos užkluptais žmonėmis.