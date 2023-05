Žuvusių Rusijos karių skaičius Ukrainoje viršijo 200 000

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2023 metų gegužės 17 dienos Ukrainos gynybos pajėgos nukovė apie 200 590 rusų užpuolikų, iš jų 610 – vien per pastarąją parą. Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 3 771 (+9 per praėjusią parą) tanką, 7 365 (+17) šarvuotas kovos mašinas, 3 166 (+16) artilerijos sistemas, 562 daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 318 (+2) oro gynybos sistemų, 308 karinius lėktuvus, 294 sraigtasparnius, 2 748 (+16) operacinio ir taktinio lygmens bepiločius orlaivius, 982 (+9) sparnuotąsias raketas, 18 karo laivų/ katerių, 6 067 (+19) sunkvežimius ir degalų cisternas, 417 (+7) specializuotos įrangos vienetų.

Duomenys apie priešo nuostolius nuolat atnaujinami.