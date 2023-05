Didžioji Britanija ir Nyderlandai burs tarptautinę koaliciją, kad aprūpintų Ukrainą naikintuvais

Didžioji Britanija ir Nyderlandai nori suburti tarptautinę koaliciją, kad galėtų perduoti Ukrainai naikintuvų. Britų premjeras Rishis Sunakas ir Nyderlandų premjeras Markas Ruttė Europos Tarybos viršūnių susitikimo Reikjavike kuluaruose susitarė dėl šios iniciatyvos, antradienio vakarą pranešė britų vyriausybės atstovas.

Ukraina esą turi gauti F-16 naikintuvų ir sulaukti paramos apmokant pilotus. R. Sunakas Reikjavike, be to, patvirtino savo įsitikinimą, kad „Ukrainos teisėta vieta yra NATO“. Viršūnių susitikime Islandijos sostinėje, be kitų, dalyvauja Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas bei Italijos premjerė Giorgia Meloni. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prisijungė vaizdo ryšiu.

V. Zelenskis praėjusiomis dienomis lankydamasis Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje prašė naujos karinės pagalbos ir paramos kuriant „naikintuvų koaliciją“.

Iki šiol NATO valstybės nenorėjo vykdyti Kyjivo reikalavimo dėl vakarietiškų naikintuvų tiekimo, nes baiminosi karo eskalacijos.