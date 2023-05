Dėl rusų karių elgesio – suglumę ukrainiečiai: po 20 minučių jie pabėga

Ukrainiečiai gina nediduką Bachmuto miestą Donecko srityje jau aštuonis mėnesius. Šiame faktiškai tik kelių kilometrų pločio fronte rusai paklojo dešimtis tūkstančių karių, nes Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas liepė konkrečiai – Donecko sritis turi būti užgrobta.

Būtent čia Kremliaus režimas nusprendė panaudoti oligarcho Jevgenijaus Prigožino kalėjimuose iš recidyvistų surinktus samdinius.

Per tuos aštuonis mėnesius jie savo kūnais nuklojo visą maždaug 6 km pločio ir tokio paties ilgio miestuką, bet ukrainiečiai tebekontroliuoja apie pusės kilometro ruožą miesto vakaruose.

Tokia karyba parodo, kokioje padėtyje atsidūrė V. Putino režimas. Labai garsus amerikiečių žurnalistas Thomas Friedmanas šią savaitę „The New York Times“ parašė straipsnį, kurį pavadino „Vladimiras Putinas – pavojingiausias pasaulyje kvailys“. Triskart Pulitzerio premijos laureato nuomone, V. Putinas Ukrainoje dabar kariauja tik todėl, kad negali pripažinti savo klaidos, kai 2022-ųjų žiemą nusprendė, kad Ukraina jam lengvai pasiduos.

Kita vertus, Ukraina dar toli gražu nelaimėjo karo, dar nesusigrąžino didelių rusų užgrobtų plotų šalies rytuose ir pietuose – tam prireiks daug ginklų, kurių gali duoti tik Ukrainą remiančios šalys.

Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų įgaliotinis Josepas Borrellis sako, kad ES turi savo tikslą – pateikti milijoną 155 mm sviedinių. „Nuo vasario 9-osios, kai pradėjome per tris kanalus tiekti šaudmenis, pateikėme daugiau kaip tūkstantį raketų. Suprantu, kad to nepakanka ir po Europos kariuomenių štabų viršininkų susitikimo paprašiau jų skirti daugiau šaudmenų iš savo atsargų, iš to, ką jie dabar turi“, – teigia jis.

Rusai itin nervingai reagavo į pranešimus, kad britai jau davė ukrainiečiams sparnuotųjų raketų „Storm Shadow“, kurios gali nuskrieti 300 km – reiškia, gali pasiekti bet kurį rusų objektą aneksuotame Kryme. Bet ginklų reikia dar daugiau.

„Prezidentas [Volodymyras] Zelenskis pasakė, kad ketina atidėti kontrpuolimą. Be abejo, jiems reikia daugiau pasirengimo, jiems reikia daugiau ginklų. Jiems reikia sukaupti daugiau pajėgumų ir būtent mes turime tuo pasirūpinti“, – sako J. Borrellis.

Karo frontuose ukrainiečiai stengiasi spręsti ginkluotės problemas visais įmanomais būdais. Pavyzdžiui, pliekia į rusų pozicijas iš trofėjinių rusiškų haubicų. Ukrainiečiai sugeba pasigaminti ar buvusio sovietinio bloko šalyse įsigyti ganėtinai daug sviedinių tokioms 152 mm patrankoms.

„Galima sakyti, kad ji – tikras snaiperis. Pakanka vieno dviejų sviedinių. Pirma prisitaikomasis šūvis, o antras šūvis – tiesiai į taikinį. Tai gera haubica“, – aiškina vienas Ukrainos gynėjas.

Faktiškai Rusija iki šiol yra pagrindinė ginkluotės tiekėja Ukainai, nes pribarstė Ukrainos frontuose neįsivaizduojamą daugybę šaudmenų ir karo technikos.

Pavyzdžiui, ukrainiečiai rodo, kaip naudoja salvinę raketų sistemą „Grad“. Vienas rusiško „Grad“ ekipažas šaudo taip gerai, kad rusai ėmė „medžioti“ konkrečiai jį.

„Ši milžiniška duobė yra ryškiausias mūsų „Grad“ efektyvumo pavyzdys. Rusai paleido S-300 raketą, kad sunaikintų vieną mūsų „Grad“. Nepataikė“, – iš įvykio vietos pasakoja Ukrainos reporteris.

Net ir sena zenitinė S-300 raketa yra gerokai brangesnė už seną „Grad“, bet logikos V. Putino režimo karybos metoduose rasti gana sunku.

„Iš esmės jų puolimas trunka apie 20 minučių ir jie pabėga, jų įranga dega. Nesuprantu, kodėl jie čia eina“, – kalba Ukrainos karys.

Visą LNK reportažą galite žiūrėti čia: