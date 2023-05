Ukrainiečiai su JAV oro gynybos sistema numušė raketą, Vašingtone sakė Pentagono atstovas Patas Ryderis.

Jis taip pat patvirtino Kyjivo informaciją, kad tai „Kinžal“ tipo raketa. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gyrė ją kaip „neįveikiamą“ Vakarų gynybos sistemoms.

Ukrainos karinės oro pajėgos sekmadienį paskelbė apie sėkmingą tokios hipergarsinės raketos numušimą. Maskvos kaip viena geriausių apskritai išgirta „Kinžal“ esą numušta virš Kyjivo srities panaudojant „Patriot“ oro gynybos sistemą.

#Ukraine: Today, reports suggested that a Russian Kh-47M2 Khinzal air-launched ballistic missile was shot down by air defences over #Kyiv at 02:40 on May 4th- for the very first time.

The debris matches the unitary warhead assembly used in Kh-47M2 & Iskander-series missiles. pic.twitter.com/RjAcBQYEUN