Antradienį Kyjive lankysis Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen papildyta

Antradienį Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen lankysis Kyjive ir susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pranešė Europos Sąjungos atstovas.

„Per vizitą dėmesys bus sutelktas į visus mūsų santykių su Ukraina aspektus“, – pirmadienį žurnalistams sakė atstovas Ericas Mameris.

Tai bus jau penktoji nuo pernai vasarį Rusijos pradėtos plataus masto invazijos U. von der Leyen kelionė į Ukrainos sostinę. Tokie vizitai į miestą, dažnai patiriantį Rusijos raketų atakas, vyksta imantis griežtų saugumo priemonių, todėl E. Mameris neatskleidė tikslių programos detalių.

Jis pridūrė, kad vizitas vyks minint Europos dieną, kasmetinę Europos vienybės šventę, skirtą Antrojo pasaulinio karo pabaigai žemyne. „Šiame kontekste nuoširdžiai sveikiname prezidento V. Zelenskio pranešimą, kad gegužės 9-oji nuo šiol Ukrainoje bus švenčiama kaip Europos diena“, - sakė jis.

Europos Sąjunga (ES) pasmerkė Rusijos invaziją į kaimyninę šalį, Vakarų sąjungininkę, ir įvedė daugybę sankcijų prie karo prisidedantiems Rusijos pareigūnams bei įmonėms. Briuselis taip pat koordinuoja bendras ES valstybių narių pastangas gaminti ir gabenti amuniciją Ukrainos pajėgoms prieš numatomą puolimą siekiant atkovoti Maskvos užgrobtą teritoriją.

Prieš U. von der Leyen kelionę atstovas patvirtino, kad Europos Komisija pasiūlė ES valstybėms narėms patvirtinti vienuoliktąjį sankcijų paketą. Be to, ES šaltinių teigimu, blokas planuoja toliau riboti savo eksportą, kad neleistų Rusijai apeiti galiojančių sankcijų per kitas šalis, kurios netaiko Maskvai baudžiamųjų prekybos priemonių.

Karui tęsiantis antrus metus, Europos Komisijos pirmininkė „dar kartą patvirtins nepajudinamą ES paramą šaliai“, Briuselyje sakė atstovas. Iki šiol Briuselis suteikė Ukrainai 67 mlrd. eurų karinę, finansinę ir humanitarinę paramą.

Pernai Ukraina buvo paskelbta oficialia šalimi kandidate į ES ir laukia Europos Komisijos įvertinimo, ar jos pastangos vykdyti reformas pakankamos oficialioms stojimo deryboms pradėti.