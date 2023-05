Žiniasklaida: Rusija ėmėsi provokacijų Europoje, agentams išsiųstos instrukcijos

Rusijos specialiosios tarnybos Europos šalyse organizuoja mitingus, kad paveiktų kitų valstybių politiką. Apie tai kalbama Švedijos nacionalinio transliuotojo SVT atliktame tyrime.

Žurnalistai mano, kad rusus įkvėpė sausio mėnesį įvykęs incidentas, kai prie Turkijos ambasados Stokholme buvo viešai sudegintas Koranas, dėl ko Ankara vis dar nepritaria Švedijos įstojimui į NATO.

SVT tvirtina, kad gavo instrukciją, kurią savo agentams Europoje parengė Rusijos specialiosios tarnybos. Dokumente minimas Korano sudeginimas ir siūloma naudoti Europos šalių vietos gyventojus ir migrantus konfliktams tarp Europos Sąjungos (ES) ir Turkijos kurstyti.

Pavyzdžiui, siūloma filmuoti ir platinti vaizdo medžiagą, kurioje deginama Turkijos vėliava ir įžeidinėjamas Recepas Tayyipas Erdoganas. Tikslas – provokacijų nušvietimas žiniasklaidoje.

Be to, dokumentuose, kuriuos gavo žurnalistai, yra ataskaita apie vieną panašią akciją, kurią rusai surengė kovo 5 d. Paryžiuje. Tada provokatoriai pasinaudojo protesto mitingais prieš pensijų reformą ir nufilmavo, kaip jauni žmonės demonstravo nacistinį pasisveikinimo gestą priešais transparantus su Ukrainos vėliava ir įžeidinėjimais Turkijos prezidentui.

Be to, SVT teigia, kad rado 10 akivaizdžiai inscenizuotų mitingų, kurių dalyviai kritikavo ES, NATO ir Ukrainą. Ir tiek mitingų buvo surengta vos per pastarąjį pusmetį.

Tyrimo duomenimis, keliuose miestuose provokatoriai, matyt, įsiskverbė į demonstracijas kitomis temomis, tokiomis kaip slaugių trūkumas, pensijų reforma ir klimato kaita, jų propaganda buvo nukreipta prieš paramą Ukrainai.

Per šiuos pasirodymus Paryžiuje, Hagoje, Briuselyje ir Madride tie patys žmonės naudojo iš dalies identiškus plakatus, pranešė „Süddeutsche Zeitung“. Internete pasirodė nuotraukos, peršančios įspūdį, kad visuomenė nusiteikusi prieš Ukrainą.

Tokiu būdu sukurta medžiaga išplatinta „Facebook“, „Tiktok“, „Telegram“ ar „Youtube“ kanaluose daugiausia buvo kontroliuojama iš trijų paskyrų iš Sankt Peterburgo.