JAV žvalgyba sunerimusi dėl grėsmių iš Kinijos ir Rusijos

JAV žvalgyba įspėjo, kad tokios šalys, kaip Kinija ar Rusija, nori pakeisti „taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką“. Gynybos žvalgybos agentūros direktorius Scottas Berrieras per klausymus JAV Kongrese kaip to pavyzdžius paminėjo Rusijos invaziją į Ukrainą, „Kinijos karinį atkaklumą“ Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, „dar neregėtą Šiaurės Korėjos raketų bandymų skaičių“ ir „Irano veiksmus prieš JAV ginkluotąsias pajėgas Artimuosiuose Rytuose“.

„Esu sunerimęs dėl besitęsiančios grėsmės, kurią kelia Kinija, Rusija, Šiaurės Korėja, Iranas ir smurtinės ekstremistinės organizacijos“, – kalbėjo S. Berrieras. Paklaustas, ar tai šiuo metu sudėtingiausia ir pavojingiausia grėsmių situacija nuo Antrojo pasaulinio karo, jis atsakė: „Manau, kad taip“. Kinija ir Rusija, be kita ko, siekia įsisavinti pažangias technologijas, kad pakirstų JAV pranašumą, įspėjo S. Berrieras.

Slaptųjų tarnybų koordinatorė Avril Haines, turėdama omenyje Rusijos karą Ukrainoje, sakė, jog galimybės, kad Maskva galimose derybose padarytų nuolaidų, šiuo metu menkos. Tai esą įmanoma tik tada, jei problemos vidaus politikoje pakeistų Kremliaus vadovo Vladimiro Putino mąstymą. Kartu A. Haines pabrėžė, jog mažai tikėtina, kad Rusija šiais metais galėtų surengti reikšmingą puolamąją operaciją.

Amerikiečių žvalgyba, be to, spėja, kad Kinija tęs savo pastangas padaryti šalį lyderiaujančia Rytų Azijoje ir galybe pasaulio scenoje. To esą Pekinas siekia demonstruodamas stiprybę bei darydamas ekonominę ir politinę įtaką. Tačiau kartu manoma, kad Kinijos ekonomikos augimas ilguoju laikotarpiu toliai lėtės.