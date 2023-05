Šiaurės Italiją siaubia potvyniai, du žmonės žuvo, šimtai buvo evakuoti

Šiaurės Italijos Emilijos-Romanijos regioną užklupo smarkios liūtys, žuvo du žmonės, kilo didžiulis potvynis, šimtai žmonių turėjo palikti savo namus, dar tūkstančiai trečiadienį gali būti evakuoti.

Kai kurioms upėms išsiveržus iš krantų ugniagesiai pranešė apie 400 operacijų, į pagalbą pasitelkti ir Italijos kariuomenės kariai.

Pranešta, kad dviračiu važiavusį pagyvenusį vyrą vanduo nunešė nuo kelio, kuris iš tikrųjų jau buvo uždarytas. Dar vienas žmogus žuvo po namo griuvėsiais, kai jį užgriuvo nuošliauža. Gelbėtojai griuvėsiuose ieškojo antrojo dingusio žmogaus.

Ypač nukentėjo regiono sostinė Bolonija ir šiaurės Italijos Ravenos miestas, tarnyboms teko kviestis pagalbą iš kitų regionų. Regiono prezidentas paskelbė paprašęs, kad Roma paskelbtų nepaprastąją padėtį.

Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni tviteryje parašė sekanti įvykius šiaurinėje Italijoje, neseniai nukentėjusioje nuo didžiulės sausros.

Savaitgalį per smarkias audras kai kur regione per vieną dieną iškrito tiek kritulių, kiek įprastai iškrenta per mėnesį. Kelios upės, įskaitant Silaro ir Lamonės, išsiliejo iš krantų, daugelis namų liko be elektros ar dujų. Uždaryta daug užtvindytų gatvių, daug kur nutrūko ir eismas geležinkeliu.

Be potvynių, pasitaikė daug nuošliaužų, kai kurios paveikė gyvenamuosius pastatus. Daugelis mokyklų liko uždarytos, o Bolonijos oro uoste trumpam nutrūko elektra, todėl buvo sustabdyta registracija į skrydžius, lėktuvai nei kilo, nei leidosi.